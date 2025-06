Vecinos del Tibidabo exigen que vuelva el Tramvia Blau: “Esto no es un callejón cualquiera de Barcelona”

La Asociación de Vecinos de la Avenida del Tibidabo lleva ya mucho tiempo pidiendo que el Tramvia Blau vuelva a surcar la calle, siete años después de que el gobierno de la entonces alcaldesa, Ada Colau, lo aparcara. Hizo su último trayecto el 28 de enero de 2018 y todo indica que no volverá a ser visto circulando hasta que el Ayuntamiento de Barcelona complete la reforma global de la avenida del Tibidabo, algo para lo que todavía no se ha hecho público ni calendario ni presupuesto.

Ante esta situación, la asociación ha convocado este jueves un acto en la plaza del Doctor Andreu, donde concluía el trayecto del Tramvia Blau cuando funcionaba, para reiterar su petición de que el tranvía vuelva a funcionar al margen de la reforma de la vía. Los vecinos propusieron tiempo atrás una inversión moderada para lograrlo, que cifraron en 800.000 euros.

“Patrañas”

El presidente de la agrupación vecinal, Alexander Scheffler, ha encabezado el acto y ha alternado un tono cordial con el consistorio con otro más propio del que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta. Porque Scheffler ha subrayado, en el punto más cordial de su intervención, que entiende que el alcalde Jaume Collboni está a favor de que el Tramvia Blau vuelve a circular: “Está claro que este no es el ayuntamiento de Colau”.

Pero también ha advertido de que no considera admisibles algunos motivos esgrimidos para intentar justificar que el histórico transporte regrese: “Son patrañas”.

De 1,5 a 40 millones

De fondo, el problema que ven ahora los vecinos es que el retorno del tranvía se vincule con la reforma de la avenida del Tibidabo, que supondrá una inversión sustancial, por ahora no conocida pero que fácilmente puede superar los 20 millones de euros. Scheffler ha hablado de hasta 40 millones. Son partidarios de que ambas operaciones se separen.

La asociación sostiene que el tranvía podría funcionar de inmediato con el coste citado de 800.000 euros: “Siete vagones están operativos y mañana a las cuatro de la tarde podrían estar rodando”. Como esa cifra se calculó hace un tiempo, ha admitido que podría ser ahora de 1,5 o 1,6 millones. Pero lo que crispa a la asociación, ha dejado claro, es que se tenga que esperar a una gran reforma ante la que, además, ha mostrado un gran recelo.

Reforma ideológica

“No queremos un Balmes dos por imposiciones ideológicas”, ha afirmado el presidente de la asociación. Esto no es cualquier callejón de Barcelona, hay que tener un poco de respeto con el legado de la ciudad”, ha advertido. “No vemos por qué se tiene que ligar el retorno del Tranvía Blau a una reurbanización no consensuada de toda la avenida. Pensamos que esta avenida se puede mejorar, sin lugar a duda: la jardinería deja mucho que desear, la iluminación es claramente mejorable, el mobiliario urbano se podría escoger con algo más de cariño y de acuerdo con la importancia histórica de esta avenida. Pero poner carriles bicis, cambiar la parada del tranvía solo por el hecho de que quieren implementar un carril bici, ahí desde luego discrepamos claramente”.

Entrevista y votación

Los vecinos se aferran a una votación en la comisión municipal de Urbanismo del ayuntamiento, el 16 de julio pasado, en la que todos los grupos votaron a favor de “instar al gobierno municipal a recuperar el Tramvia Blau en plenas condiciones de seguridad” y “presentar antes de finalizar 2024 un proyecto ejecutivo que incluya la infraestructura ferroviaria y la urbanización de la avenida del Tibidabo conjuntamente con un plan de mejora de la avenida consensuados con la Asociación de Vecinos de la avenida del Tibidabo”.

Las votaciones en comisión no son vinculantes, pero que todos los grupos apoyen una iniciativa suele sugerir que el gobierno está a favor de esta. Sin embargo, por ahora no se conoce el proyecto y no ha habido contactos con los vecinos. Scheffler lo explica con un punto de retranca: “Sabemos que la votación no es vinculante pero no tenemos nada mejor”. Los vecinos han pedido una reunión con el consistorio, pero la realidad es que no pinta que eso pase pronto. El pasado 17 de febrero, escribieron a la teniente de alcalde de Movilidad, Laia Bonet, y a la concejala de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay. Y según la asociación, no ha habido respuesta a esa misiva.