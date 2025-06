Preocupación en Barcelona por el baño de niños en una fuente de Glòries donde está prohibido

Con las altas temperaturas de los últimos días, es común ver a niños y niñas jugando y refrescándose en las fuentes públicas de la capital catalana, aunque el Ayuntamiento de Barcelona prohíbe el baño en las fuentes ornamentales por motivos de seguridad y ha instalado zonas especialmente habilitadas para el juego con agua.

Una de las fuentes que se está utilizando de forma indebida es la del recién inaugurado parque de les Glòries. Esta fuente ornamental está diseñada como una lámina de agua con "efecto espejo", y no es apta para el baño. Sin embargo, durante los últimos días, muchos niños e incluso bebés han estado remojándose y jugando en ella, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO.

Fuentes municipales advierten que es peligroso que los niños se bañen en este lugar, ya que la fuente cuenta con desagües donde los pequeños pueden enganchar un pie y hacerse daño. Además, el agua es recirculada, lo que puede provocar problemas digestivos si es ingerida.

"La fuente ornamental de la plaza de las Glòries no es un espacio apto para el baño. El agua no es apta para consumo y los elementos no están homologados para el juego. Una fuente ornamental tiene desagües, resbala y carece de barandillas ni elementos de protección, por eso no debería ser usada con otros fines", explican fuentes municipales.

Tal es la preocupación barcelonesa que el Ayuntamiento recuerda que reforzó ya la señalización del espacio. Inicialmente había dos señales donde se especificaba que el baño está prohibido y se han instalado otras cuatro. "También se realizó una campaña con informadores para recordar la normativa y para informar de que el propio parque de Glòries dispone de un espacio de juegos de agua para niños, con elementos adaptados al juego y homologados", agregan fuentes municiapales.

Área de juegos de Glòries

Cabe destacar que en el mismo parque de les Glòries se ha instalado una nueva área de juegos de agua, donde sí pueden entrar. Esta zona fue inaugurada como parte del Pla Clima, la estrategia municipal para hacer frente a los efectos del cambio climático. El Ayuntamiento está impulsando estas actuaciones debido al aumento de episodios de calor extremo y a la prolongación de las temporadas con altas temperaturas.

Durante la presentación de esta nueva área, la teniente de alcaldía, Laia Bonet, recordó que las fuentes ornamentales no están diseñadas para el baño y recalcó que las zonas de juego con agua son los únicos espacios habilitados para este tipo de actividades y están claramente señalizadas.