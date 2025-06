Escala la tensión entre taxistas de Barcelona ante las inminentes elecciones del sector

El sector del taxi de Barcelona vive unas semanas convulsas. Al anuncio de movilizaciones en el aeropuerto la semana que viene en protesta por la adjudicación a Uber de las plazas VIP de la Terminal 1, se le añade que el próximo día 26 de junio se celebran elecciones a la Taula Tècnica del Taxi del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Con este calendario en mente, Tito Álvarez, que ha vuelto al frente de la asociación sindical Élite Taxi pese a anunciar que daba un paso al lado hace pocas semanas, ha aprovechado este miércoles para dar apoyo a las manifestaciones de la próxima semana y para lanzar su campaña electoral.

En este sentido, Álvarez ha cargado duramente contra la Asociación de Taxistas Pakistaníes de Catalunya (Pak Taxi), una de las cinco candidaturas que tratarán de ganarse un puesto en la mesa del sector y que está conformada en su mayoría por conductores de origen pakistaní. Álvarez ha acusado a la asociación de estar vinculada con “la masificación de conductores de taxi que no tienen ningún tipo de credencial ni de permiso”.

Detective privado y casos previos

Álvarez ha basado su denuncia en las indagaciones que he llevado a cabo un detective privado que Élite Taxi contrató hace dos meses, después de que salieran a la luz varios casos de fraude para la obtención de los permisos necesarios para ejercer de taxistas. En concreto, el líder sindical ha mencionado una investigación de la Policía Nacional de hace unos años en que cazaron a “una mafia que conseguía certificados de catalán para poder presentarse a la credencial de taxista en el AMB” a cambio de dinero.

Álvarez también se ha referido a una investigación interna del Institut Metropolità del Taxi (IMET) en que detectaron que "nueve personas con pinganillos y cámaras copiando en exámenes” para conseguir la credencial de taxista. A preguntas de EL PERIÓDICO, fuentes del IMET han asegurado que "se pudo detectar que cinco personas" habían hecho uso de "dispositivos electrónicos sofisticados de muy difícil detección" para copiar en el examen, hechos que denunciaron a los Mossos d'Esquadra. Además, los exámenes de aquella convocatoria se repitieron "para garantizar la profesionalidad de los taxistas del Área Metropolitana".

Menos credenciales y más taxistas en Uber

Tras este segundo caso, asegura Álvarez, el IMET implementó medidas en sus exámenes y, ante la imposibilidad de copiar en las pruebas, se está multiplicando el número de conductores que directamente circulan sin disponer de ningún tipo de permiso. “Esto está dañando la imagen del amarillo y negro que al final es un símbolo de la ciudad”, ha defendido.

El protavoz de Élite Taxi ha responsabilizado de esta presunta intrusión en el sector a “los dueños de las licencias que se aprovechan de la miseria de la gente que viene a ganarse la vida”. “Los culpables no son los conductores, son las personas que les inducen a cometer esta práctica que va en contra de la ciudad”, ha esgrimido. El líder sindical también ha reclamado a la Guardia Urbana de Barcelona más controles, sobre todo nocturnos, para cazar a los taxistas que circulen sin credenciales.

Tito Álvarez, en la última gran huelga del taxi en Barcelona, pronunciando un discurso desde el Aeropuerto / Marc Asensio

Por otra parte, Álvarez también ha acusado a Pak Taxi de inducir “a taxistas a que trabajen en plataformas que ofrecen también servicio de VTC, algo que para nosotros es inaceptable”. Precisamente este martes, en la presentación ante los medios de la llegada de Uber Green a Barcelona, el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, aseguró que en la capital catalana hay cerca de 2.000 taxis clásicos que se anuncian en su plataforma y que ganan “el doble” que si trabajaran únicamente a mano alzada.

Elecciones a la vista

Tito Álvarez también ha querido desmarcar su enfrentamiento con Pak Taxi de cualquier connotación racista. “Siempre hemos defendido a la comunidad pakistaní, es muy importante para nosotros que esté dentro del sector, pero esta asociación en concreto pensamos que está haciendo un daño irreparable a la imagen del sector”, ha asegurado.

En clave electoral, el líder de Élite Taxi también ha prometido rebajar la exigencia del B2 de catalán a un nivel “B1 y oral” si la asociación de conductores pakistaníes no entra en la Taula Técnica. De lo contrario, Álvarez ha prometido que lucharán porque el requisito del B2 se cumpla “a rajatabla”. "Estas elecciones son las más importantes que se han celebrado nunca. Si esta asociación tiene representación, se nos mete el lobo dentro de las mesas de negociación", ha sentenciado.

"Una campaña barata"

Las declaraciones de Álvarez no han hecho ninguna gracia en Pak Taxi. En declaraciones a EL PERIÓDICO, su presidente, Muhammad Iqbal Khokhar, ha asegurado que "todo es mentira" y que se trata de "una campaña barata". El presidente se ha preguntado por qué Álvarez no ha tomado más medidas en contra de los supuestos taxistas sin licencia y ha asegurado que en su asociación solo buscan a conductores "con experiencia y con credenciales". "Si sabe de alguien que va sin licencia que me avise, que lo ayudaré a echarlo", ha añadido.

Iqbal Khokhar también ha asegurado que el mensaje de Tito "rompe la unidad del sector y por eso el taxi no sale de su crisis" y ha añadido que desde Pak Taxi se presentan a la mesa del sector para "defender el pan" de todos los taxis "de amarillo y negro".