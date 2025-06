Caen los hurtos y robos en Ciutat Vella: el distrito de Barcelona registra una bajada del 15% de delitos

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona no quisieron que 2025 comenzara igual que 2024 en el distrito de Ciutat Vella. El año pasado hubo un repunte de delitos en los tres primeros meses, por lo que representantes de los dos cuerpos policiales incrementaron la presión en las calles con más presencia de agentes uniformados, para aumentar la prevención y la sensación de seguridad, y de paisano para atrapar a los delincuentes.

El resultado es una bajada de los delitos del 14,8% durante los primeros cuatro meses de 2025 en Ciutat Vella si se compara con el mismo periodo del año pasado. Este descenso se ha dado principalmente por la caída de hurtos, un 13,8%, robos violentos en la calle, un 15,7%, y asaltos en comercios, un 67%. "Es un descenso de los delitos de impacto", explica a EL PERIÓDICO el jefe de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Ciutat Vella, Víctor Martín, quien remarca que se trata de "una bajada significativa" de la criminalidad en el distrito.

El intendente destaca que existe una presión policial muy fuerte contra los narcopisos en la zona y contra toda la delincuencia asociada a ellos. Es decir, no únicamente se quiere eliminar estos puntos de venta de droga sino que se cometan pequeños hurtos o robos en lugares cercanos para conseguir joyas, dinero o teléfonos móviles con los que comprar dosis. Martín señala que se trata de "un círculo vicioso" en los que se ha puesto el foco en los últimos años y que explicaría el descenso de los robos, principalmente en comercios.

En este sentido, recuerda que en los últimos seis años se ha pasado de tener entre 80 y 90 narcopisos activos en Ciutat Vella a quedar ahora menos de una decena, aunque hay alguno no activo que vuelve a ser ocupado cuando los agentes desarticulan otro. El intendente destaca "la presión policial" desde la propia comisaría y desde las unidades de investigación de Barcelona para acabar con las mafias que suministran droga a los narcopisos.

"De esta forma hemos conseguido unos niveles históricos", subraya el intendente sobre el descenso de narcopisos en el distrito, que añade que "la presión policial hace que estas organizaciones de narcos no tengan margen para actuar". Además, agrega que la "interacción directa y rápida" con asociaciones de vecinos y comerciantes es fundamental para conocer la presencia de un narcopiso por la problemática que genera en la comunidad.

Interacción con vecinos

El intendente destaca la "policía de proximidad" con vecinos y comerciantes para dar a conocer las tareas que hacen, como informar de la resolución de un robo o el desmantelamiento de un narcopisos, así como estar atentos a sus demandas. Considera que esta actuación, junto con incrementar el patrullaje uniformado preventivo por el distrito para dar visibilidad policial, son elementos fundamentales para superar la sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía pese al descenso de los delitos. Dentro de esta actuación preventiva, los agentes ofrecen consejos de seguridad a vecinos y comerciantes.

Comisaría de Mossos en Ciutat Vella / El Periódico

Los Mossos recuerdan que los meses de verano la población de Ciutat Vella se incrementa mucho con la presencia de turistas lo que atrae a delincuentes "estacionales", que "vienen a cometer hurtos y robos, lo notas cuando detienes a gente sin antecedentes aquí". Por eso, el intendente destaca que se reforzarán los efectivos de prevención en zonas de ocio nocturnos además de que los motoristas de Mossos, los Guilles, patrullarán el centro de la ciudad.

Además, la policía seguirá intensificando actuaciones concretas como el plan daga, para sacar armas blancas de la calle, el lambreta, contra los delincuentes que van en patinete, o el kanpai, que permite localizar y sacar de la calle a los multirreincidentes. En este sentido, el jefe de los Mossos en Ciutat Vella remarca el trabajo de información e investigación para determinar las zonas de actuación de estos delincuentes que hacen del delito su forma de vida y poder detenerlos para que pasen a disposición judicial.

Más Guardia Urbana

El teniente de alcalde de Alcaldía, Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado a EL PERIÓDICO que este descenso de delitos en el distrito "no es una casualidad" sino "una muestra del trabajo de los últimos años para doblegar la curva delincuencial al alza y estabilizarla a la baja". Batlle ha destacado el incremento de patrullas de la Guardia Urbana en la calle, gracias al aumento de la plantilla y la puesta en marcha del plan para visibilizar este cuerpo policial.

De esta forma, el teniente de alcalde añade que se "planifica la presencia uniformada de agentes de la Guardia Urbana con función preventiva de delitos". También remarca que se ha mejorado la coordinación con los Mossos d'Esquadra para todo tipo de actuaciones, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico o contra la multirreincidencia, que se mantendrá "constante" desde "todos los niveles".

Batlle también ha destacado la "gran labor que realizan otros servicios municipales como los de limpieza, mantenimiento del espacio público o los servicios de atención a las personas que, si bien no inciden directamente en la seguridad, sí que colaboran en una mejora de las condiciones de los espacios públicos". "No bajaremos la guardia. Este descenso no es una casualidad y continuaremos en esta línea, no sólo en Ciutat Vella, sino en el resto de la ciudad", ha indicado Batlle.