"Es un peligro": vecinos de Ciutat Vella piden reubicar la zona para perros sueltos de la balconada del Moll de la Fusta

El modelo de las Zonas de Uso Compartido (ZUC) sigue sin convencer a muchos de sus usuarios en Barcelona. Son esos espacios, normalmente jardines o parterres, en los que el Ayuntamiento permite que los perros vayan sin correa en unas franjas horarias delimitadas. A diferencia de los pipicanes, que están vallados y dotados con fuentes y otros elementos, las ZUC están planteadas para requerir poco mantenimiento y no suelen estar cercadas. Este modelo, que se incluyó en la ordenanza de tenencia de animales que entró en vigor en 2023 y que preveía multas a quienes pasearan a sus perros sueltos fuera de esta zona —el año pasado se impusieron 341, tal como adelantó EL PERIÓDICO—, ha presentado varios problemas en algunos puntos de la ciudad.

Prueba de ello son las diferentes iniciativas que han pedido reubicar alguna de estas áreas, como la que iniciaron hace dos meses algunos vecinos de Ciutat Vella. Son los usuarios de la zona de uso compartido de la balconada del Moll de la Fusta. Tienen permiso para llevar sus perros sin atar en la plaza del Duc de Medinaceli y también en todo el paseo que va desde el Monumento a Colón y hasta la Cara de Barcelona de Miró, pasando por la Gamba de Mariscal.

Esto les obliga, sobre todo en los meses de verano, a convivir con riadas de turistas y paseantes en la parte central del paseo y con una auténtica autopista de bicicletas y patinetes eléctricos en la sección más cercana a la calzada central del paseo de Colón. "Yo podría llevar siempre mi perro suelto por todos lados porque es pequeño, pero si hay un sitio donde no lo soltaría es aquí, es un peligro", lamenta Frédérique Vilter, vecina del Gòtic y una de las impulsoras de la recogida de firmas.

Dos personas pasean sus perros atados por la Balconada del Moll de la Fusta, donde podrían ir sin correa / Ricard Cugat

"La intensidad del espacio es altísima como para exponer a perros sueltos", añade Fernando Alonso, otro de los impulsores. Como Vilter y Alonso, son muchos los dueños de perros que, en lugar de usar el espacio delimitado por el ayuntamiento, suelen llevar cada tarde a sus perros a los parterres de la plaza del Ictineo. Allí, pese a los carteles que prohíben tanto a perros como a humanos pisar el césped, no es difícil toparse por la tarde con personas estiradas o haciendo pícnic y con perros correteando a sus anchas. "Aquí no tenemos problemas de tráfico y solemos limpiar más que las personas", defiende Alonso.

Él es quien lanzó la petición en la plataforma 'Change.org' para iniciar la recogida de firmas, que ya suma cerca de 800 apoyos. Lo hizo a mediados de abril, cuando la policía portuaria, responsable de la zona, les avisó que empezarían a multar a los dueños de los perros que corrieran por encima de la hierba. "Hasta ahora nos habían tolerado, aquí no molestamos a nadie", lamenta. Desde entonces, los vecinos, que están organizados en un grupo de WhatsApp, aseguran que se ha impuesto al menos una multa de 60 euros por llevar a un perro sin correa.

Uno de los carteles que informan sobre los horarios y el espacio de las ZUC, en el suelo / P.L.M.

Pocas opciones en el Gòtic

"En el Gòtic no hay nada [para soltar a los perros]. Hay pipicanes para los de Sants-Montjuïc y para los de la Barceloneta, pero nosotros solo tenemos una ZUC que no funciona", denuncia Andy Gracie, otra de las personas usuarias que está detrás de la recogida de firmas. Y es que en este barrio no hay ningún espacio más para perros que el de la Balconada y los pipicanes más cercanos están ya en la falda de Montjuïc o en el parque de la Barceloneta. "El ayuntamiento no pensó en nosotros", añade Alonso.

Además de la restricción del espacio, la ZUC de la Balconada tampoco es especialmente generosa en sus franjas horarias. En horario de verano, los perros solo pueden ir sueltos entre las 07:00 h y las 10:00 h de la mañana. En invierno, se habilita una segunda franja de 20:00 h a 23:00 h.

Varias personas juegan con sus perros junto a los carteles que colocaron para protestar / P.L.M.

Por todo ello, los usuarios piden tener un espacio habilitado en su parterre predilecto de la plaza del Ictineo. Lo han reclamado a través de la recogida de firmas y también colocando pequeños carteles que tapan las señales que prohíben tanto a perros como a personas pisar el césped. "Tampoco pedimos que esto sea solo para perros, solo queremos unas franjas donde poder dejar que los perros corran sin problema", defiende Gracie.

Más peticiones

Los usuarios de la zona de uso compartido de la Balconada del Moll de la Fusta no son los únicos que han optado por la recogida de firmas como medida de presión para remediar su situación. Hace unos meses, usuarios de otra de estas áreas situada en un parterre de los jardines de la Rambla de Sants consiguieron que se instalaran vallas tras juntar mil firmas en apenas dos semanas. Propietarios de perros de la Vila Olímpica también denuncian desde el año pasado que las "áreas designadas no están adecuadamente equipadas y representan riesgos de seguridad" en una petición de Change.org que ya ha conseguido más de 2.300 firmas. En la misma petición, aseguran también ser víctimas "de una persecución policial".