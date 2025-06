Una inspección investigará el origen del brote de salmonela en un bar de Sant Adrià: "He tenido que estar tumbada tres días"

La inspección que deberá determinar el origen exacto del brote de salmonela detectado en Sant Adrià de Besòs que, por el momento, ha afectado a casi una treintena de personas se llevará a cabo este martes, de manera conjunta por la Agència de Salut Pública y el ayuntamiento adrianense.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete (PSC), explica a EL PERIÓDICO que, tal como dicta el protocolo activado, el Ayuntamiento mantiene contacto continuo con las autoridades sanitarias así como con las personas afectadas. Concretamente, el gobierno local está trasladando a la Agència de Salut Pública los contactos de las personas intoxicadas "para poder especificar qué fue lo que consumieron" y cuándo lo hicieron.

Si bien desde el consistorio de Sant Adrià aseguran "no poder confirmar al 100%" que la intoxicación empezase en el bar Villadeite 2, señalan que "todo apunta a ello", ya que todas las personas intoxicadas comieron en él algún momento de la semana pasada. Así, la inspección conjunta en el establecimiento ―que permanece cerrado de manera cautelar― permitirá localizar el origen exacto alimentario del brote a través de la toma de muestras de alimentos, instrumentos y de los propios trabajadores.

Unos treinta afectados

En las últimas horas, han trascendido más casos de la posible intoxicación, aunque el hecho que los afectados se hayan dirigido de manera diseminada a diferentes centros de salud y hospitales hace más difícil su conteo. Asimismo, en algunas personas los síntomas propios de la intoxicación por salmonela pueden pasar desapercibidos o bien parecerse a los de una simple gastroenteritis, lo que apunta a que más personas hayan podido intoxicarse, pero no hayan acudido a ningún centro de salud.

El bar Villadeite 2 permanece cerrado cautelarmente tras detectarse un presunto caso de salmonela / JR

Sin embargo, los síntomas también se pueden presentar con mayor gravedad y derivar, por ejemplo, en una severa deshidratación que precise de ingreso hospitalario. De todas maneras, la cifra de afectados podría llegar a la treintena, explicitan fuentes municipales. Tras haber recibido el alta el menor de 5 años que permanecía desde el miércoles en el Hospital Sant Joan de Déu, el consistorio de Sant Adrià tiene constancia de tres personas ingresadas todavía en centros hospitalarios.

Operado de apendicitis

Uno de los presuntos intoxicados por salmonelosis en el bar clausurado este fin de semana fue operado el viernes tras ingresar en el Hospital del Mar con síntomas compatibles con el contagio de la salmonela. Su esposa, Saray Ramos, explica que los médicos tuvieron que intervenirle por una apendicitis presuntamente derivada de la inflamación del intestino grueso a causa de la bacteria, que también le ha provocado un fallo renal. La chica comenta que compartió mesa con su marido y sus suegros el martes pasado en el bar Villadeite 2, supuesto foco de la intoxicación.

“Todos hemos tenido cuadros de vómitos, diarrea, fiebre y malestar, pero mi marido es el que ha salido peor parado”, destaca su mujer. Ramos asegura que su esposo se encontraba “fatal” el jueves y que ambos presentaban signos de deshidratación. Fue entonces cuando acudieron a urgencias.

La pareja ha pasado el puente en el hospital, tomando antibióticos y aislados a causa de la infección. Hasta el sábado no supieron que otros clientes del bar también han enfermado con dolencias idénticas a las suyas. El matrimonio está a la espera de conocer el resultado de las pruebas para confirmar que se han infectado de salmonela. Ramos también ha tenido que recibir tratamiento y le suministraron suero. En su caso, ya le han concedido el alta.

Hermanas intoxicadas

Noelia y Elisabeth son hermanas y acudieron el martes pasado al bar Villadeite 2: "Tomamos agua, un refresco y patatas bravas con salsa alioli", explica Elisabeth, que seis días después de la supuesta ingesta intoxicadora aún sufre molestias estomacales que le impiden hablar con soltura por culpa del dolor. Pasó tres días sin poder levantarse de la cama. El jueves y el viernes fueron las peores jornadas: vómitos biliosos, diarrea, mucha fatiga y picos de fiebre que alcanzaron los 39,5º.

Hasta el sábado no pudo tomar agua de manera regular, ya que hasta ese momento el más mínimo sorbo lo devolvía: "Hasta esa noche ―cuatro días después de intoxicarse― no me envalentoné a tomar un caldo", se lamenta Elisabeth. Su hermana Noelia ha tenido un cuadro de síntomas algo más grave que el suyo, y todavía este lunes por la tarde sufre inflamación estomacal. El doctor que las atendió en el centro hospitalario les aseguró que sus datos serían trasladados a la Agència de Salut Pública, que se pondría en contacto con ellas. Ambas esperan todavía tanto la llamada de la Agència como los resultados de la inspección al establecimiento donde todo apunta que se inició la intoxicación.