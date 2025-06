Comprueba cuánto dinero tienen tus vecinos y los de todos los barrios de Barcelona

La Oficina Municipal de Datos (OMD) del Ayuntamiento de Barcelona ha publicado este lunes el último informe sobre la renta per cápita de los hogares de la ciudad, correspondiente al año 2022. Los datos muestran la notable desigualdad económica entre los barrios y una pérdida en el poder adquisitivo de los barceloneses. Pese a que, en términos absolutos, todos los barrios registran un crecimiento en sus rentas. Los siguientes gráficos y mapas explicativos analizan este último informe de la OMD sobre la renta de los hogares en Barcelona en 2022.

En 2022, la Renta Disponible de los Hogares per cápita en Barcelona se situó en 22.994 euros de media, una cifra un 20% superior a la media de Catalunya. En términos nominales, la renta en 2022 creció un 4,9% respecto al 2021, consolidando la recuperación iniciada tras la caída provocada por la pandemia en 2020.

Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, el crecimiento se transforma en un descenso real del -2,6% en solo un año. Esto significa que, aunque las cifras en euros sean más altas, los barceloneses han perdido poder adquisitivo. En comparación con los datos del 2010, la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los barceloneses hasta el 2022 supera el 11%, un porcentaje que podría haberse acentuado en los últimos años, si bien el consistorio todavía no ha hecho públicos los datos de los años posteriores al 2022.

Si se pone el foco en el 'calle a calle' de Barcelona, se observa que existen ciertas desigualdades entre los vecinos de los mismos barrios. Por ejemplo, aunque Ciutat Meridiana es el barrio con menor renta media con 11.789 euros, la sección censal con la renta más baja de toda la capital catalana es la 10083, que está ubicada dentro del barrio de El Besòs i el Maresme, con apenas 9.500 euros de media en 2022, mientras que la media de su barrio es de 14.545 euros.

En el extremo opuesto, la sección censal con la renta más alta, la 04056, se encuentra en Pedralbes, con una media de 43.325 euros, si bien a nivel de barrio la media más alta corresponde a Les Tres Torres. Así, la renta per cápita más alta es más de cuatro veces superior a la más baja.

Además, en este mapa puede analizarse que, aunque los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts (ambos en la zona noroeste) concentren todas las principales secciones censales de mayor renta, las secciones de renta más baja están más repartidas geográficamente y las principales se encuentran en cuatro distritos distintos: Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí y Ciutat Vella.

Asimismo, el informe de la Oficina Municipal de Datos (OMD) muestra que, mientras las secciones censales con mayor renta tienden a variar de un año a otro -siempre dentro de áreas acotadas de Les Tres Torres, Pedralbes y Sant Gervasi-, las secciones con menor renta se mantienen estables en el tiempo, ya que se han repetido año tras año desde el 2015 hasta el 2022.

Renta por barrios

Los datos por barrios muestran una clara de la desigualdad territorial dentro de la capital catalana. En 2022, el barrio de Les Tres Torres (distrito de Sarrià-Sant Gervasi) volvió a ser el que registra la Renta Disponible de los Hogares per cápita más elevada, con 41.430 euros, lo que representa un 80% por encima de la media de la ciudad. En el extremo opuesto, se encuentra Ciutat Meridiana, que registró la renta más baja de toda la ciudad, con apenas 11.789 euros, lo que supone el 51% de la media barcelonesa.

Si se observa el siguiente mapa de calor, los todos oscuros -que muestran que los mayores niveles de renta- se concentran sobre todo en la zona noroeste de la ciudad. Además de Les Tres Torres, los otros barrios teñidos de tonos más oscuros son Pedralbes, Sant Gervasi-La Bonanova, Sant Gervasi-Galvany y Sarrià.

Por el contrario, los niveles más bajos de renta en Barcelona se registran especialmente en barrios del noreste, sobre todo en el distrito de Nou Barris, con Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, la Trinitat Vella, Trinitat Nova, Les Roquetes y Can Peguera. También se tiñen de color claro Baró de Viver (distrito de Sant Andreu), El Besòs i el Maresme (Sant Martí) o El Raval (Ciutat Vella).

El más rico y el más pobre

En 2022, la diferencia entre el barrio con más renta per cápita, Les Tres Torres, y con menos, Ciutat Meridiana, se situó en los 29.641 euros, una brecha que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos 12 años entre estos dos barrios.

Evolución de la renta de los hogares en euros

Analizando la evolución de la renta per cápita de los hogares en euros entre 2015 y 2022, los datos muestran que todos los barrios de Barcelona registran aumentos en términos nominales (que no en poder adquisitivo real), pero siguen consolidándose las desigualdades territoriales. El barrio más rico en 2022, Les Tres Torres, presenta una renta per cápita de 41.430 euros (un 80% por encima de la media de la ciudad), mientras que el más pobre, Ciutat Meridiana registró el mismo año 11.789 euros, lo que representa tan solo el 51% de la media barcelonesa.

Evolución de la renta de los hogares en porcentaje

En términos porcentuales, destaca especialmente el crecimiento de la renta en el emergente barrio de La Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc, que ha experimentado un aumento del 30% entre 2015 y 2022. Este barrio, actualmente en proceso de transformación y construcción para pasar de ser una zona puramente zona industrial a también residencial, ya ha comenzado a acoger nuevos vecinos. Situado entre Montjuïc y la Zona Franca, actualmente La Marina del Prat Vermell cuenta con 2.159 habitantes, y el consistorio prevé que en el futuro llegue a tener unos 28.000.

En el otro extremo de la lista, el barrio de Sant Genís dels Agudells, en el distrito de Horta-Guinardó, es el que registra un crecimiento más bajo, con un aumento del 5,97% en la renta per cápita entre 2015 y 2022. Este barrio periférico, situado en la ladera de Collserola, cuenta actualmente con 6.828 residentes y conserva su esencia rural y tranquila.