Vecinos de la Trinitat cortan la Meridiana para pedir la conexión en metro de los lados del barrio

Más de un centenar de vecinos han cortado la avenida Meridiana de Barcelona para reclamar de nuevo la unión del metro entre Trinitat Nova y Trinitat Vella. Un año después de hacer una cadena humana con la misma reivindicación, el vecindario ha vuelto a salir a la calle para pedir que "de una vez por todas" se saque del cajón el proyecto para unir la parada de Trinitat Nova (L3 y L4) con la de Trinitat Vella (L1).

Así lo ha explicado uno de los miembros de la plataforma Trinitat per la mateixa via, Paco Flórez, en declaraciones al ACN. El dirigente vecinal ha instado al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat a que los escuchen. "Tenemos claro que no vamos a parar aquí, quizás la próxima vez nos concentramos un día que no sea festivo", ha avisado.

Tras una media hora de protesta, el tráfico se ha empezado a reabrir en la Meridiana pasadas las 11:30, tanto en dirección de entrada a Barcelona como de salida de la capital. Los concentrados han recalcado que las dos estaciones de la Trinitat están separadas por menos de un kilómetro y medio de distancia. Advierten que la desconexión entre ambas paradas complica los desplazamientos de los vecinos hasta el centro de Barcelona y otros puntos de la ciudad.

La unión de las dos estaciones es una larga reivindicación en Trinitat Vella y Trinitat Nova. La plataforma convocante sostiene que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) contempla la posibilidad de la conexión desde el 2000 y postula que el coste de las obras sería inferior a otras inversiones comprometidas en el suburbano y el transporte público. Alegan que el enlace resultaría beneficioso no solo a vecinos de la Trinitat, sino también a residentes en localidades del área metropolitana, para ganar tiempo y llegar con más rapidez a equipamientos y otros puntos concurridos de Barcelona.