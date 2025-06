Un presunto brote de salmonela causa al menos una veintena de afectados en Sant Adrià

Un presunto brote de salmonelosis originado en Sant Adrià de Besòs ha infectado al menos a una veintena de personas, algunas de ellas hospitalizadas, según ha informado el ayuntamiento de la ciudad de más de 38.000 habitantes pegada a Barcelona y el Departament de Salut ha confirmado. Los afectados han sufrido diarreas, vómitos, fiebres y deshidratación. Un menor de cinco años está ingresado en Sant Joan de Déu desde el miércoles y los análisis han certificado que se ha contagiado de la bacteria de la salmonela, precisa su familia.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, explica que la Policía Local ordenó clausurar provisionalmente este sábado por la tarde el bar Villadeite 2, situado en la localidad y señalado como supuesto origen de la intoxicación. Coincide que todas las personas que han enfermado han comido en ese establecimiento en los últimos días.

“Está cerrado de manera cautelar de momento y permanecerá cerrado hasta que la inspección de la Generalitat venga y determine qué ha pasado”, comenta Cañete a EL PERIÓDICO. El consistorio dio la alarma por la presunta infección este sábado a la Agència de Salut Pública de Catalunya, que elaboró un informe que dio amparo a la clausura del negocio. “Todo apunta a que el foco viene de este bar”, expresa la alcaldesa.

Por ahora, ha trascendido que varios comensales de dos ágapes durante la última semana en el local clausurado han enfermado con síntomas compatibles a la salmonelosis y están a la espera de conocer los resultados de las pruebas que se les han practicado para conocer si son portadores de la bacteria. Varias familias con menores que juegan en un club de baloncesto comieron el domingo pasado en el bar Villadeite 2 para cerrar la temporada. Entre menores y adultos, cuatro de los presentes en el almuerzo han estado ingresados y al menos otros tres han sufrido síntomas.

Otras 10 personas que celebraron un cumpleaños en el mismo negocio el martes también presentan indicios de haberse intoxicado. Seis jóvenes del grupo, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, han estado hospitalizados en los últimos días. Todos ellos han necesitado medicación y suero por deshidratación. Una de ellas, la chica que festejó en el bar que cumplía la mayoría de edad, ha estado ingresada este sábado y de nuevo este domingo en un hospital de Cerdeña (Italia), donde se marchó de viaje el jueves con su madre. Los padres de los muchachos también han padecido señales de una posible infección.

"Gritaba y le dolía muchísimo"

Juande, el padre del niño que se recupera en Sant Joan de Déu, manifiesta que su hijo empezó a padecer diarrea en la madrugada del domingo al lunes y empeoró el miércoles, cuando tuvo que ser hospitalizado por lo que aparentaba ser una gastroentiritis severa. "Tenía mucho dolor, iba al baño cada media hora o cada hora, gritaba y le dolía muchísimo", relata el padre. Los médicos comprobaron que tenía el colon y los intestinos inflamados y un estudio de las heces detectó la presencia de salmonela.

Juande aclara que el pequeño se halla ahora estable, si bien aún con dolor y diarrea, aunque más animado. "Pero ha estado muy mal, con un sufrimiento muy grande e, incluso, pensábamos lo peor", confiesa. Afirma que otros presentes en la comida del domingo pasado están a la espera de que les confirmen que han contraído salmonelosis. “Una chica tuvo que ingresar en Sant Pau el viernes y le pusieron suero -concreta-. El padre de otro niño tenía un vuelo a Málaga y, cuando aterrizó, le estaba esperando una ambulancia porque estaba igual que otros niños que se encontraban mal. Pensábamos que era una pasa de gastroentiritis. El padre tuvo que regresar el miércoles y lo ingresaron porque estaba superdeshidratado”.

Raúl es el padre de la muchacha de 18 años que acudió a un hospital de Cerdeña. Asegura que, al día siguiente de celebrarse el cumpleaños, cuatro jóvenes que estuvieron en el bar tuvieron que acudir al hospital de Can Ruti, en Badalona, y otro fue trasladado al Esperit Sant, en Santa Coloma de Gramenet. “Todos ellos se quedaron ingresados y luego les han ido dando el alta -detalla-. Les tomaron muestras y los resultados deben llegar entre el martes y el miércoles. Mi hija tenía el viaje programado para irse con su madre por su aniversario el jueves. Lo comentamos con los médicos y nos dijeron que, si se veía con fuerzas, no le impedían marcharse. La ingresaron el sábado por la mañana y le dieron el alta por la tarde, pero ha vuelto a ingresar este domingo. Lleva suero y medicación y, si come, vomita”.

Estudios en marcha

Los padres de los jóvenes también han manifestado síntomas de la enfermedad. “Empecé a tener fiebre y vómitos el viernes”, atestigua Raúl. Su esposa, su hermana y su cuñado presentan las mismas dolencias. Este sábado llevaron muestras de heces al ambulatorio de Sant Adrià para que las examinen.

La Agència de Salut Pública se puso ayer en contacto con el entorno de los infectados. “El lunes irá la inspección de salud para tomar muestras de alimentos, instrumentos y de los propios trabajadores que podrían ser portadores de la bacteria y pueden contagiarla aunque estén sanos”, indica la alcaldesa de Sant Adrià, que estuvo en contacto con la agencia a lo largo de la tarde de este sábado. Agrega que el ayuntamiento está intentando contactar con todos los afectados con sintomatología para que los servicios de epidemiología efectúen los análisis de rigor.

“En el momento en que hemos advertido de la situación y que apuntaba a un episodio de intoxicación claro se ha actuado y de manera coordinada”, destaca Cañete. “Detectar el brote es difícil por la cantidad de personas que es y la dispersión de la atención sanitaria que han recibido, ya que han visitado centros de salud diferentes, así que todo es cautelar y preventivo”, concluye.