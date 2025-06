Profesores de la escuela musical Joan Llongueres, que la propiedad cerrará este mes, tratan de salvar el proyecto

La escuela musical Joan Llongueres abrió en 1913 con el nombre Institut de Rítmica i Plàstica en Barcelona. Lo fundó el músico que le da su nombre, Joan Llongueres, y ha formado a miles de alumnos y profesores. El centro, situado en la parte baja de Gràcia, en el número 22 de la calle de Sèneca, presenta una particularidad que lo hace único en Barcelona, Catalunya y al parecer en toda España. Allí se emplea un método particular, el del austríaco Émile Jacques-Dacroze, que Llongueres aprendió y difundió. La aventura puede acabarse pronto: la escuela cerrará en junio, cuando concluya este curso. Ante esta situación, los profesores tratan de salvar el proyecto, y proseguir con él en otro espacio después de que la actual propiedad lo dé por acabado. Para ello piden ayuda de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, de las familias de los alumnos y de los vecinos de Gràcia.

La dirección del centro, Creu de Sant Jordi en 2013, que sigue correspondiendo a familiares descendientes del fundador, comunicó el 15 de mayo esta decisión a la veintena de docentes que trabaja en él. La argumentación es económica: la directora administrativa de la escuela, Sara Codina, tataranieta de Llongueres, achaca la decisión a los problemas económicos causados por la falta de ayudas públicas y la bajada de ingresos que encuentra su origen en la pérdida paulatina de alumnos que, a su vez, provoca el descenso demográfico. Antes de la pandemia tenían 400 estudiantes y ahora menos de la mitad, 180. De media, los alumnos pagan algo más de 100 euros mensuales. “Algunos 300 euros y algunos 57”. Dice que hace años que la Llongueres pierde dinero. “La mayoría de escuelas musicales están ahogadas”.

Ismael Martínez, en clase de batería, este jueves. / Joan Cortadellas

El futuro

Aunque la escuela ha vivido dificultades ya en los últimos años, los profesores recibieron el anuncio con sorpresa, a la vista de que el curso está a punto de acabar, lo que dificulta abordar formas de lograr que en septiembre siga en pie, aunque sea en otro lugar. Se les explicó que el problema de dinero es suficientemente relevante como para que la empresa no pueda ni siquiera indemnizarlos cuando se cierre la escuela, algo que en principio hará Fogasa, el fondo de garantía salarial, público.

Acabarán el curso y el 1 de julio estarán en el paro. El suyo es un perfil profesional que suele compaginar empleos en distintos centros. Los docentes trabajan más o menos horasdocentes trabajan medpocas hora a la semana, otros más. Es de prever que encuentren otros destinos con los que seguir ejerciendo su profesión, pero para ellos salvar el proyecto de la escuela Joan Llongueres no es solo una cuestión de dinero.

Una nueva empresa

El pasado miércoles lo explicaron a este diario Eva Ballester, profesora de piano y rítmica Delcroze, e Ismael Martínez, profesor de batería. Los profesores, explican Ballester y Martínez, prefieren no entrar en las causas del adiós, y centrarse en la posibilidad de que la Joan Llongueres siga enseñando música. Algo, cuentan, que las familias de los entre 180 alumnos que acuden ahora al centro también desean en su mayoría.

La idea es abrir una nueva empresa que algunos de los docentes encabecen, una sociedad limitada, y que el resto de profesores sigan trabajando en él. Pero también han citado la opción de una cooperativa. Cualquier fórmula que permita seguir. Necesidades evidentes: un nuevo espacio. Ese es el primer paso. La cesión de un lugar donde seguir enseñando música por parte de una administración resultaría clave. Luego, claro, tienen que salir los números. Será necesaria una inversión inicial y que los alumnos sigan, y si es posible, que haya más. Todo indica, pues, que la actuación de las administraciones puede ser decisiva para que la continuidad sea posible.

Ballester describe así el método de Dacroze: “Es llegar al lenguaje musical pasando primero por la experiencia corporal”. Y añade: "No queremos ser la última generación de una metodología maravillosa". "Una escuela como esta no puede desaparecer en un mes siendo como es un referente catalán y español", dice Martínez. "E internacional", agrega Eva. "Pedimos que el ayuntamiento y Educació nos escuchen como trabajadores que hemos seguido con la metodología de Llongueres y que sean conscientes de que si no se hace nada y no pueden aportar alguna solución esto desaparece", advierte el profesor de batería.

Reuniones con la familia y el Consorci

Los dos explican que hay alumnos de cinco años pero también de más de 70. Se les ve algo conmocionados con la situación. Y emocionados cuando, por teléfono, se suma a la conversación con este diario Rut Sánchez, que lleva al colegio a sus dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 9. De hecho, el equipo docente prevé reunirse la semana que viene con las familias.

“Mis hijos hacen lenguaje musical y rítmica. Él hace guitarra, ella piano", cuenta Rut Sánchez. "Estoy muy contenta con la escuela. Y ahora muy triste con lo que pasa. Cuando voy a la escuela es como si fuera a casa. Mis hijos se han formado musicalmente allí”. Sánchez asegura que su sentir es el de la mayoría de familias. “Estoy un poco desesperada: no hay otro proyecto en Barcelona que enseñe la música de esta forma. Es una pérdida muy grande. No pensamos que esto podría pasar. Alguien tiene que rescatar el proyecto”

El próximo 18 de junio, los todavía responsables del centro mantendrán una reunión con representantes del Consorci d’Educació de Barcelona, integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Sara Codina inscribe esa reunión en los contactos que ya ahora tiene, dice, con la Generalitat y el ayuntamiento para tratar de concretar esa ayuda a los que quieren mantener vivo el espíritu de la Llongueres.

Obligaciones sin ayudas

“El problema verdadero es la falta de ayudas. Somos una escuela privada autorizada por la Generalitat. Tenemos que cumplir la normativa, tenemos inspecciones, a cambio de nada. Tenemos obligaciones pero no ayudas”, lamenta Codina, que aunque reitera que la actual propiedad finiquita la escuela, apoya la voluntad de los profesores de seguir con ella en otra sede física: “Les ayudaremos con lo que podamos”.

La directora, que no es música –“No recibí el don”, precisa entre risas-, dice que no le consta que detrás del cierre haya la voluntad de una operación inmobiliaria con el edificio de Séneca, donde también se encuentra el teatro Regina. Alguno de los profesores lo preguntó en una reunión, relata. Es decir que esa inquietud ha existido en algún momento. Pero la tataranieta del fundador subraya que no le consta que de la música se pase a la venta de viviendas. Codina dice que los docentes están viendo ya espacios, y recalca que ese es el primer punto de partida, algo necesario pero no suficiente. No parece que el camino sea fácil, pero sí que la comunidad docente y la de las familias de los alumnos intentarán seguir, aunque les toque llevarse la música a otra parte.