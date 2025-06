Vuelve la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona: más de 130 actividades gratis en 10 días

Las altas temperaturas de la primavera han acelerado este año la eclosión de las sesiones de 'terraceo' en los principales hoteles de Barcelona, pero la temporada oficial de estos rituales la marcará un año más la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona, que empieza este viernes y mantendrá su hiperactividad hasta el próximo 15 de junio. La nueva edición movilizará a 65 establecimientos participantes que propondrán más de 130 actividades culturales y de ocio, abiertas a la ciudadanía y gratuitas, sin incluir los consumos que se puedan producir.

Nandu Jubany y David Romero en un 'showcooking' del Majestic Hotel & Spa Barcelona. / GHB

El montaje que organiza anualmente el Gremi d’Hotels de Barcelona con la colaboración del ayuntamiento cumple 13 años con una propuesta consolidada, "plenamente barcelonesa, cargada de vida, de cultura local, de la mejor gastronomía y de unas vistas excepcionales", destaca Jordi Clos, presidente de la patronal. Subraya también que la programación incluye opciones para disfrutar en familia. Precisamente, la creciente participación local en esta cita anual ha contribuido a que las terrazas de los hoteles sean frecuentadas mucho más allá de sus huéspedes. Y a que muchas de ellas incluso se acondicionen para funcionar todo el año.

La gran mayoría se ubican en azoteas privilegiadas que descubren panorámicas privilegiadas de la ciudad, aunque en algunos casos son bonitos jardines interiores. La convocatoria es una excusa perfecta también para adentrarse en algunos de los hoteles más lujosos de la capital catalana.

Una actividad de magia en una terraza de hotel, en una imagen de archivo. / GHB

La agenda 2025 cuenta con montajes de distintas temáticas, aunque las gastronómicas vuelven a tener gran protagonismo. Por ejemplo, un Showcooking de los chefs Nandu Jubany y David Romero (Majestic Hotel & Spa Barcelona) con vistas al Eixample; una Degustación de bebidas japonesas (Claris Hotel & Spa GL); una Cata de embutidos del Pallars y Alt Urgell (Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton); una Masterclass de cócteles (Mandarin Oriental, Barcelona); un Maridaje de tapas y platillos con vinos ecológicos (Catalonia Eixample 1864) y una Mixologist Masterclass - Bloody Mary (Mercer Hotel Barcelona), entre otras.

De yoga a bingo musical

El apartado deportivo abarcará del Taller de yoga facial y office yoga (Arya Stadium by Madanis) a una Skin Care Masterclass por Signature Spa (Yurbban Passage Hotel & Spa), pasando por la Sesión de Yoga by Frizzant (ME Barcelona), la actividad Soltar y estar --de expresión corporal-- (The Hoxton, Poblenou), el Vinyasa yoga a la fresca con Martina Strisciullo (Yurbban Passage Hotel & Spa), o el Power Yoga (NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón).

Yoga en ME Barcelona. / GHB

Los que se decanten por las sesiones musicales para poner ritmo a las mejores vistas contarán con el Tribut a Amy Winehouse (Barcelona Princess), el Taller de salsa para principantes con Jorgito La Salsa (Ohla Eixample), el Bingo musical con hits (HCC Montblanc), el Bingo & Dance Night: Juega, baila y gana! (Renaissance Barcelona Hotel); el Tardeo con vistas al Port de Barcelona (Duquesa de Cardona), los Hits by JOS (Hotel Gallery) y el Tardeo dels 80 (HCC Regente), entre otras veladas.

Para acudir en familia se proponen las ya famosas sesiones de Natación sincronizada (Ohla Barcelona), un Campeonato de escaléxtric (H10 Urquinaona Plaza), Magia de cerca con Jordi Nexus (Catalonia Ramblas), Magia con el mago Benet Rovira (Pulitzer Barcelona), y el Espectáculo musical 'La Belle Époque' (InterContinental Barcelona), por ejemplo.

Vistas desde la terraza del Eurostars Grand Marina Hotel GL, participante este año. / GHB

Pero también se ofertarán otras iniciativas creativas como el Art & Drinks con Joel Miñana y Grey Goose, en una de las terrazas más elegantes de la ciudad (Hotel El Palace Barcelona); el Tattoo Flash Art: Diseña tu primer boceto (Hotel España); el Taller 'personal shopper' y colorimetría (H10 Casa Mimosa); el Bingo canalla (Negresco Princess); el Concurso de fotografia (Sir Victor Hotel); el taller 'Papel en flor: crea y llévate la naturaleza a casa' (Hotel Ronda Lesseps); el Viaje a la Luna (Grand Hotel Central) y muchas más.

El gremio articula la Semana de las Terrazas a través de MésQHotels, la guía de ocio de los hoteles de Barcelona creada en 2010 para acercar a ciudadanos y visitantes a los hoteles con planes de dimazación y entretenimiento, del terraceo a la gastronomía, la cultura y el bienestar. En la web www.mesqhotels.cat se pueden consultar los horarios concretos de todas la actividades de esta nueva edición y reservar plazas en los casos necesarios, una información también disponible en la app gratuita Diskover.