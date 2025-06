La fiscalía pregunta a la Generalitat para saber si unas obras en Barcelona amenazan patrimonio protegido

El proyecto del Ayuntamiento de Barcelona para ubicar unos barracones durante 10 años en un parque protegido de Sarrià sigue bajo escrutinio de la fiscalía. Después de que abriera una investigación a raíz del aviso de un grupo vecinal opuesto a las obras, el ministerio público ha requerido información a la Generalitat para aclarar si hay elementos catalogados en el parque que corran riesgo a causa de la instalación prevista de unos módulos para alojar un centro de trabajo provisional del Instituto Municipal de Parques y Jardines en la entrada histórica del parque del Castell de l’Oreneta, al pie de la sierra de Collserola.

La fiscalía ha reclamado un informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat para saber qué piezas del conjunto de la zona verde están protegidas. El gobierno municipal defiende que los trabajos para montar los prefabricados se hacen "con todas las garantías y cumpliendo con la normativa".

El espacio suma más de un siglo de historia y está declarado bien de interés urbanístico, una categoría que obliga a conservarlo. El terreno al que las excavadoras accedieron hace un mes para aplanarlo se halla junto a un mirador, una casa, un torreón y un huerto, que la plataforma Amigues i amics del parc forestal històric del Castell de l’Oreneta de Sarrià pide que se restauren. La entidad teme que la construcción conlleve una “alteración ecológica del espacio” y lleve consigo un “impacto en el espacio visual de los elementos patrimoniales protegidos”. El consistorio replica que “se prevé la reposición” del solar donde se colocarán los barracones “a su estado original cuando se construya la ubicación definitiva del centro de trabajo”.

Zona en obras dentro del parque del Castell de l'Oreneta, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

La ficha de patrimonio que el ayuntamiento redactó para la zona verde establece el “mantenimiento de los elementos arquitectónicos construidos que conforman el parque”. Cita las vallas y los edificios, como ejemplo, y menciona también la antigua masía de Can Bellavista, situada dentro del parque. El documento resulta ambiguo porque, si bien del texto se sobreentiende que la preservación abarca toda la superficie, el mapa que se le adjunta solo colorea unos inmuebles en la entrada como poseedores de un nivel C patrimonial, de conservación prescriptiva. La fiscalía también quiere clarificar si la parcela donde se edifican los módulos forma o no parte de un espacio natural protegido.

Políticas "inadecuadas"

La plataforma Amigues i amics del parc forestal històric del Castell de l’Oreneta de Sarrià informó a la fiscalía sobre las obras en las que ahora se indaga. "Las obras se deben parar y estamos en el derecho de pedirlo, las obras son ilegales en este momento", sostiene Jordi Bigues, miembro de la entidad. "No queremos un conflicto judicial, sino rectificación de políticas inadecuadas por parte del ayuntamiento", añade.

El consistorio ha contratado las obras por 356.549,30 euros. El proyecto alega que el actual centro de trabajo de Parques y Jardines "presenta deficiencias constructivas" y es preciso "reubicar cuanto antes al personal". La documentación del ayuntamiento apunta a que se requiere que las dependencias de Parques y Jardines se reubiquen durante una década en los barracones "hasta disponer de un nuevo centro de trabajo que garantice las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores".

A su vez, el gobierno local alega que la ubicación de los módulos se acordó en el verano de 2023, tras "18 meses de trabajo con el distrito y las entidades y escuelas del barrio”, resalta. Afirma también que ha informado “con detalle” de las actuaciones previstas a “entidades, escuelas y vecinos”, así como de las “actuaciones de mejora que se harán en el parque en los próximos tres años”.

Los prefabricados aún no se han instalado en el parque. "Si los ponen, empezaremos una campaña para que los retiren", anticipa Bigues, que observa que las obras apenas han avanzado en los últimos días. El ejecutivo municipal contesta que la la construcción no está paralizada. Indica que, tras acondicionarse el suelo, ahora se están acabando las labores de fundamentación y las tareas para habilitar un nuevo acceso. El consistorio estima que los barracones lleguen este mes de junio y que las obras terminen a finales de agosto.

Por otro lado, representantes de la Sindicatura de Greuges de Barcelona visitaron el recinto este miércoles a iniciativa propia, junto a miembros de la plataforma contraria al proyecto. La plataforma les rogó colaboración para cerrar una "reunión directa con el alcalde para hablar de este conflicto", comenta Bigues. La organización también ha tramitado una solicitud a alcaldía para citarse con Jaume Collboni y pedirle que las obras se suspendan.