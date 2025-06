Collboni exigirá al director de Airbnb que retire los pisos ilegales en una reunión cara a cara

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunirá el próximo martes con el director general de Airbnb, Brian Chesky, y le comunicará personalmente "que debe cumplir las normas" respecto a la prohibición de anunciar pisos sin licencia turística. Además, confirmará la decisión de no renovar las licencias turísticas en noviembre de 2028, según ha explicado este jueves en una entrevista en 'La 2' y 'Ràdio 4' de RTVE.

Según Collboni, destinar posibles viviendas al alojamiento turístico en ciudades como Barcelona "es un error" y "no tiene sentido alguno". Ha añadido que la economía de plataforma, que ha impulsado empresas como Uber o Airbnb, es "uno de los peores fenómenos" de los últimos años. En este sentido, el alcalde ha defendido la decisión de su gobierno de no renovar las licencias de pisos turísticos a finales de 2028 y ha insistido en que estas viviendas pasarán al mercado residencial. Respecto a los turistas que ya no se alojarán en estos pisos, ha asegurado que hay oferta hotelera para acogerlos y que, por ahora, no hay planes de aumentar estas plazas.

Recientemente desde el Ayuntamiento de Barcelona informaron de que están estudiando medidas después de que Airbnb no haya retirado 800 anuncios de pisos turísticos ilegales en el primer trimestre de este año. La teniente de alcaldía Laia Bonet lamentó hace unos días que la plataforma ya no responda a sus peticiones de eliminar los anuncios como hacía antes, acusándola de ser "cómplice" de una actividad ilegal en la ciudad. Además, destacó que cada piso turístico ilegal afecta doblemente el derecho al acceso a la vivienda.

La teniente también denunció un cambio de estrategia por parte de Airbnb, que ahora "no atiende" ni siquiera a la acción de retirar los anuncios. Según ella, esto no solo incumple la dinámica de colaboración que tenían hasta ahora, sino que convierte a la plataforma en cómplice de una actividad que causa molestias y afecta a un derecho básico como es el de la vivienda.

Por su parte, el grupo municipal de Barcelona en Comú (BComú) ha exigido esta semana a Collboni sancionar con 600.000 euros a Airbnb por mantener estos 800 anuncios de pisos turísticos ilegales. En esta línea, los Comuns han impulsado una campaña contra el turismo masivo y reclaman "políticas valientes" para que Barcelona no se convierta en un "parque temático".

Reserva del 30% para vivienda social

Por otro lado, el alcalde ha defendido que la medida de reservar el 30% de los pisos para viviendas protegidas debe reformularse porque asegura que no ha funcionado, y ha señalado que están discutiendo esta cuestión en el ayuntamiento con ERC y Junts. En este sentido, se ha mostrado dispuesto a hablar sobre una reducción del IBI para familias y pymes si va acompañada de un aumento en la fiscalidad turística, para no afectar a los ingresos públicos.

Collboni reconoce el "error" en la formulación del 30% y defiende su reforma. Ha explicado que desde su gobierno están "cambiando las reglas del juego" para que los vecinos de Barcelona puedan quedarse a vivir en la ciudad y acceder a una vivienda. En este sentido, ha discrepado con el exalcalde Joan Clos sobre sus propuestas en vivienda y ha asegurado que están haciendo algo "radicalmente diferente". De hecho, ha afirmado que el reto actual es cómo hacer vivienda protegida en Barcelona, especialmente en la trama ya construida de la ciudad. Aquí es donde ha asegurado que debería funcionar la reforma del 30%, ya que tal como estaba planteada no ha dado resultado. "Es un error que cometimos todos", ha admitido.

Por ello, ha dicho que es necesario reformar la medida y que están discutiendo esto con ERC y Junts, ya que los comunes "dicen que no se puede tocar nada" y el PP "está en contra de cualquier grado de protección". En el marco de estas negociaciones, Junts ha propuesto una reducción del 4% del IBI, propuesta a la cual Collboni está dispuesto a discutir, pero siempre y cuando vaya acompañada de un aumento en la fiscalidad al turismo. "Lo que no haré es debilitar los ingresos públicos", ha afirmado. Respecto a la evolución de las negociaciones, ha dicho que ha abierto un abanico para llegar a un acuerdo "razonable y comprensible" y ha asegurado que si es así, está "dispuesto a hacerlo".

Ampliación del aeropuerto

Por otro lado, en la misma entrevista de este jueves se ha referido a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, asegurando que deberá ser el Gobierno quien tome posición, pero ha pedido considerar la "dimensión internacional" de la ciudad y su relación con la conectividad. Según el alcalde, los expertos dicen "que hay que aumentar la oferta" desde el aeropuerto.