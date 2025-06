El Supremo tumba la construcción de medio centenar de pisos de lujo en una masía de Sarrià

El Tribunal Supremo ha dado la estocada definitiva a la construcción de una promoción con más de medio centenar de viviendas de lujo en los terrenos de la masía de Can Raventós, una de las últimas que han quedado libres de edificación en el barrio de Sarrià, en Barcelona. El Supremo ha desestimado el recurso que interpuso la propietaria de la finca y promotora del proyecto, la constructora Corp, que apeló contra el fallo que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó hace un año. El TSJC ya derogó el proyecto que el ayuntamiento aprobó en septiembre de 2020 con los votos a favor de Barcelona en Comú, PSC y Barcelona pel Canvi, el grupo municipal que Manuel Valls encabezó.

Con esta resolución, la anulación del plan urbanístico pasa a ser firme, ha anunciado la plataforma Defensem Can Raventós, que interpuso el contencioso que ha originado que la promoción quede sin efecto. A la práctica, la construcción de dos bloques en los jardines de Can Raventós y la reforma del interior de la masía para compartimentarla con apartamentos se frenaron por el fallo del TSJC, que resolvió que el plan para edificar la parcela infringía de manera "incuestionable" normativa referida a la conservación de patrimonio. Corp llegó a publicitar 15 domicilios pendientes de ser erigidos a precios que fluctuaban entre 842.000 y 2,1 millones de euros.

La masía, del siglo XIX, está catalogada. Si bien no llegó a construirse sobre el terreno, la arboleda del jardín fue arrasada en el verano de 2023, ante las quejas de los vecinos.

"Victoria ciudadana"

Defensem Can Raventós ha celebrado la resolución del Supremo y ha declarado que se trata de "una gran victoria ciudadana". Para la plataforma, la sentencia "refuerza la protección patrimonial de la masía catalogada y del jardín". Al mismo tiempo, destaca que "obliga a mantener una franja de 10 metros libres en su entorno", como exige la normativa que obliga a preservar la masía.

En paralelo, el ayuntamiento y Corp han negociado en los últimos meses una entente para intercambiar terrenos a cambio de que el 68% de Can Raventós pase a ser de titularidad municipal, incluida la masía. La opción que se ha estudiado permitiría que un bloque de pisos de alto 'standing' se levante en una parte del solar y el resto de la edificabilidad se traslade a otros terrenos del barrio.

La propuesta no satisface a Defensem Can Raventós y más de una treintena de entidades de Sarrià, que se han pronunciado en público a favor de que la finca sea pública en su integridad. El ayuntamiento ha señalado hasta ahora que no hay ningún acuerdo cerrado y que persigue convertir la masía en equipamiento, abrir el jardín a la ciudadanía y que se construya nueva vivienda -incluidos de protección oficial- en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Tras la sentencia, Defensem Can Raventós ha vuelto a instar al gobierno del alcalde Jaume Collboni a "pactar con Corp una permuta total", para transformar "la totalidad de la finca en espacio verde y equipamiento cultural". La plataforma, la Asociación de Vecinos de Sarrià y el tejido vecinal del barrio abogan por crear una Casa de Cultura en la masía, para albergar a colectivos de cultura popular y actividades extraescolares, y un refugio climático abierto a los vecinos en los jardines.