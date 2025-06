Las obras del Camp Nou mantienen el horario 24 horas hasta que falte un mes para el estreno

El ritmo de las obras del Camp Nou no afloja a falta de poco más de 60 días para que el estadio vuelva a albergar partidos de fútbol mientras sigue reconstruyéndose. El Barça aspira a que el recinto remodelado se estrene el 9 o el 10 de agosto, coincidiendo con la disputa del trofeo Joan Gamper, con el que el primer equipo masculino del club se presenta ante la afición con el inicio de la nueva temporada. El aforo se limitaría a solo 25.000 espectadores. Con ese objetivo en perspectiva para que el regreso al hogar barcelonista no se siga demorando, el Ayuntamiento de Barcelona ha renovado por tercera vez consecutiva el permiso para que los trabajos en el coliseo futbolístico se alarguen sin interrupción entre las 08:00 horas del lunes y la medianoche del viernes al sábado por un mes más.

El consistorio revalidó este martes la licencia hasta el 2 de julio para que las labores de reforma en el Camp Nou sigan prolongándose durante las 24 horas entre semana, con las mismas obligaciones que han regido desde el 24 de marzo. Tras medio año con horario ampliado a todo el día solo para faenas sin ruido en espacios cerrados del interior del estadio y alejadas de viviendas, el gobierno municipal aceptó flexibilizar las condiciones ahora hace algo más de dos meses para que las obras se extiendan sin pausa durante 112 seguidas de lunes a viernes, dentro y fuera del recinto y con autorización para usar maquinaria.

La misma licencia sigue concediendo que los sábados sean una jornada laboral más en el Camp Nou. El horario en fin de semana está acotado de 10:00 a 20:00 horas.

La condición del ruido

Meses atrás, las entidades vecinales de Les Corts fueron reticentes a que el ayuntamiento suavizara los requisitos para generalizar las obras durante la noche en el estadio. Las asociaciones acabaron cediendo con la condición de ser estricto en caso de incumplimiento de los horarios o molestias a los vecinos, ya fuera por ruido o el reflejo de grandes focos a deshoras.

Precisamente, vecinos de la zona se quejaron por el zumbido de maquinaria que los desveló en la madrugada del viernes 4 al sábado 5 de abril, entre la 01:00 y las 03:05 horas, fuera del horario en que se permite trabajar en el Camp Nou. El club admitió la anomalía -la asoció a un solo empleado de una empresa subcontratada- y el distrito de Les Corts se comprometió a estudiarlo. No obstante, no llegó a abrirse un expediente ni se impuso multa porque no se dio aviso al teléfono de emergencias, el 112, un formalismo imprescindible para emprender un proceso sancionador.

Desde que se amplió los supuestos de las labores autorizadas durante las 24 horas, el ayuntamiento se compromete a comprobar que no se superen los umbrales de contaminación acústica ni lumínica. De hecho, el consistorio supedita prorrogar el permiso a que la reconstrucción del recinto acate los requerimientos exigidos para evitar que el ruido y la iluminación incordien a los domicilios.