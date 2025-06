BComú exige a Collboni sancionar con 600.000 euros a Airbnb por mantener 800 anuncios de pisos turísticos ilegales

Desde el balcón del edificio número 56 de la Rambla de Barcelona se ha desplegado este martes por la mañana una pancarta de grandes dimensiones donde se podía leer el mensaje: 'Tu cobras 11 euros la hora, el sector hotelero gana 4.185 euros cada minuto'. Es una de las acciones que ha impulsado BComú con su campaña contra el turismo masivo, que tiene como lema 'BCN loves turisme massiu'. Con ella inicia la "temporada alta" de reivindicaciones para demostrar que la ciudadanía "está harta" de la masificación turística.

En declaraciones a los periodistas, la líder de BComú, Janet Sanz, junto al portavoz de la formación, Max Cahner, ha reclamado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aborde "políticas decididas y valientes" para evitar que la capital catalana se convierta en un "parque temático", mientras sigue afeándole su "inacción y complicidad con los lobbies". Entre la batería de propuestas que Sanz quiere presentar al gobierno, destaca la exigencia para que Collboni sancione con 600.000 euros a Airbnb por mantener 800 anuncios de pisos turísticos ilegales.

El ejecutivo local ya anunció que estudiaría medidas ante el caso omiso de la plataforma al requerimiento del ayuntamiento para retirar los anuncios. Sanz ve "intolerable" que la plataforma siga colgando pisos turísticos ilegales y que desde el ayuntamiento no se haga "ninguna acción que deje claro que esto no puede volver a pasar". Ha pedido al gobierno municipal que intervenga con la misma "contundencia" con la que actuó el anterior ejecutivo de Ada Colau y deje claro a estos sectores que en Barcelona no pueden hacer "lo que les dé la gana".

Carteles y 'merchandising'

La colocación de esta pancarta coincide con el inicio de una nueva fase de la campaña que incluye distribuir nuevos carteles, ahora ya con el logo de la formación, en toda la ciudad. También se harán productos de 'merchandising' con varios mensajes. Estos elementos juegan con la ironía para denunciar los impactos negativos de la masificación como el que expone la pancarta que se ha colocado este martes, u otros como las calles colapsadas de turistas, la vivienda inaccesible, el exceso de cruceristas o el transporte público saturado.

Así, en uno de los carteles aparece gente hacinada a pleno verano en un vagón de metro con la pregunta: "¿Ampliamos el aeropuerto?", en relación con el proyecto del Govern para ampliar esta infraestructura en lugar de invertir en un transporte público de mayor calidad.