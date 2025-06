Ni París ni Nueva York: Barcelona es la ciudad más masificada por el turismo del mundo, según un estudio

Barcelona lleva años incrementando su volumen de visitantes, especialmente en temporada alta. La ciudad que renació con los Juegos Olímpicos del 1992 estableció entonces las bases de una urbe cosmopolita, moderna y abierta a todo el mundo.

A la capital catalana le sobran alicientes para captar la atención de los turistas. Su singular arquitectura, el clima, una gastronomía de alto nivel y un club de futbol que aglutina aficionados de todas las partes del mundo son algunos de sus principales atractivos.

Sin embargo, el turismo masivo que está experimentando la ciudad ha dejado consecuencias más que visibles en ella y en sus habitantes. El transporte público a rebozar, la gentrificación de sus barrios, el cierre de negocios locales y el incremento del alquiler general.

La ciudad más masificada del mundo

Un informe publicado por Nomad eSIM ha situado Barcelona como la ciudad turística más masificada del mundo. Según el estudio, que tiene en cuenta los datos de afluencia, densidad de visitantes y percepción local, estima que hay 201.772 turistas por kilómetro cuadrado.

Una cifra que coloca a Barcelona por encima de otros destinos extremadamente populares como son Nueva York o París. Y es que, según el diagnóstico, la capital catalana recibe más de 20 millones de turistas al año, una cifra muy elevada para la reducida área que tiene la ciudad.

Quejas de los vecinos

Este ascenso como la ciudad más visitada no ha sido recibida de la misma forma por los locales, que cada vez se muestran más enfadados y es habitual ver manifestaciones y quejas al ayuntamiento exigiendo medidas para frenar el turismo masivo. De hecho, no es nada raro ir caminando por las calles de Barcelona y encontrar grafitis con el lema "Tourists go home".

Muchos de ellos se están viendo obligados a irse a vivir fuera de la ciudad por los altos precios de los alquileres, que solo los extranjeros pueden pagar. Por este motivo, uno de los ejes principales de las protestas de los residentes es la regulación de los apartamentos turísticos.

Aunque durante los últimos años los gobiernos correspondientes ya han adoptado algunas medidas para limitar el turismo, parece ser que, tal y como el estudio demuestra, siguen sin ser lo suficientemente estrictas como para resolver el problema.