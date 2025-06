Novedad gastronómica en el Primavera Sound 2025 de Barcelona: solo para los amantes de la buena cocina

Este miércoles los amantes de la música tienen una cita con el festival más importante del pop en Barcelona: el Primavera Sound.

El evento, que se celebra desde el 2001 en la Ciudad Condal, reúne a los artistas más punteros del momento, tanto del panorama nacional como internacional.

El Primavera Sound de Barcelona 2025 comenzará este 4 de junio con una jornada inaugural gratuita en el Parc del Fòrum.

Esta jornada contará con las actuaciones de Caribou, La Casa Azul, Hinds y Llum, y los tres días principales son del jueves 5 al sábado 7 de junio en el mismo recinto.

Las cabezas del cartel

El fin de fiesta se vivirá el domingo 8 de junio con una pista de baile diurna y con vistas al mar para poner el broche de clausura al festival.

Este año, las artistas Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chapell Roan encabezan el cartel de los días principales del evento.

Las tres artistas han sido número uno de las listas de éxitos más importantes a nivel internacional con el lanzamiento de sus últimos álbumes: ‘Brat’, ‘Short n' Sweet’ y ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, respectivamente.

Ganadoras de Grammys

Asimismo, en 2025 se han proclamado ganadoras de las categorías de los premios Grammy más importantes de la ceremonia.

Además de un cartel que este año promete, la comida del Primavera Sound no dejarán a nadie insatisfecho: El Primavera Sound estrenará el restaurante ‘La terrassa d’Estrella Damm’.

Por primera vez, el festival ofrecerá un espacio con servicio de mesa dentro del mismo recinto del Parc del Fòrum, con una propuesta culinaria diseñada por algunos de los nombres más destacados de la cocina catalana actual.

Menú degustación

El restaurante ofrecerá un menú degustación por 45 euros diseñado por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch (Restaurante Disfrutar Barcelona), Mateu Casañas y Nil Dulcet (Compartir Barcelona), Nandu Jubany (Can Jubany) y Artur Martínez (El Buen Gusto).

El menú incluye entrantes como buey de mar con crema de aguacate, croqueta de jamón ibérico y un bikini coreano ideado para la ocasión, además de un segundo plato a elegir y un postre sorpresa. Todo maridado con Estrella Damm, la cerveza oficial del festival.

214 actuaciones

El espacio tendrá capacidad para 160 personas por turno y ofrecerá tres servicios cada noche: a las 20 h, a las 21.30 h y a las 23 h. Cualquier persona con entrada para el festival podrá reservar mesa a través de la app oficial de Primavera Sound.

Durante los días principales, la música durará desde las 16:30 hasta las 6:00 de la mañana con un cartel que reúne 214 actuaciones repartidas en 14 escenarios en el recinto del Parc del Fòrum.