Relevo de oro en el billar americano de Barcelona más antiguo de España: el fundador se jubila y llega un campeón

Para los no iniciados, la principal diferencia entre el billar francés (o carambola) y el billar americano (o 'pool') radica en la mesa y el objetivo del juego. En el primero se juega en una mesa sin troneras (orificios) con tres bolas, y el objetivo es golpear las otras dos bolas con la bola propia. Pero en el americano se hace en una mesa con seis troneras, con 15 bolas numeradas, y el reto es embocarlas en dichos agujeros. Aclarado esto, HDP Billar se convirtió hace apenas un par de años en el negocio más antiguo de España de la versión americana, tras la extinción de otras salas del resto del territorio. Ese rango puede ser chocante habiendo nacido en 1985 --en el corazón de Gràcia, en Barcelona--, pero es que aquí la tradición europea siempre había sido la hegemónica. Y cuando Andreu Gascó se atrevió a montar esta sala de 400 metros cuadrados en los vibrantes años 80, fue casi una rareza. Comenzó una aventura que para él ha acabado 40 años después con la jubilación, pero la alegría doble de un año de festejeos por la efemérides y un relevo de altura al mando: el campeón Iván Belmonte.

Ivan Belmonte, el nuevo titular, y Andreu Gascó, fundador de HDP Billar. / RICARD CUGAT / EPC

La suerte estuvo de su lado porque el estreno en 1986 de la película 'El color del dinero', con Paul Newman y Tom Cruise pegándole de una manera que extasiaba a los espectadores, puso de moda el billar americano y disparó su presencia en bares locales. Solo que el pequeño universo de Gascó, con ocho mesas para un máximo de 8 jugadores, pero sobre todo dispuestas para partidas de 4 o 6, ya había cogido ventaja y había insuflado la fiebre a su instigador. Hasta el punto de que le hizo olvidar su idea inicial de abrir un local nocturno, cuya licencia municipal nunca logró. Así que el plan B del billar, que había nacido como provisional, se convirtió no solo en negocio sino en pasión. "Yo no sabía nada, pero me convertí posiblemente en el mayor experto de Catalunya", declara.

Local blindado

Gascó no ha tenido que moverse por la cuerda floja de los alquileres comerciales porque su espacio se compone de dos locales unidos por detrás, que primero arrendó, hasta que pudo comprar uno de ellos, mientras que había firmado un contrato indefinido para el otro. En la jubilación ha logrado su propia carambola personal, podría decirse, porque no solo ha traspasado el negocio a un 'discípulo' aventajadísimo, sino que como arrendador de una parte del espacio puede completar su ajustada pensión de autónomo, que este mes ha comenzado a percibir. Y también han rubricado la continuidad de la otra mitad del local, gracias a un propietario con conciencia.

Lejos quedan las piruetas financieras que tuvo que hacer en su empeño por abrir el negocio con solo 25 años y el paro amortizado de su anterior empleo en una compañía de seguros. Para ello, nómina en mano, había ido a 10 entidades bancarias hasta sumar otros tantos créditos que logró devolver en un par de años, rememora. Era joven pero ya intuyó que con el billar americano atraería a un público nuevo y más joven que el del francés, que contaba con larga tradición y era multigeneracional, mientras que él aspiraba entonces a un horario nocturno.

Recuerda al detalle aquellas noches de tacos en movimiento y brindis, con la humareda del tabaco como nebulosa de fondo. Pero sobre como un auténtico epicentro de la práctica, que finalmente se consolidaría en España como billar deportivo, tras muchos años en que organizó campeonatos, formó a jugadores e inscribió a muchos de ellos en grandes torneos, incluso pagando su cuota si olfateaba talento.

Cruce de historias

Fue allí donde se cruzo con un jovencísimo Belmonte, al que enseguida vio el potencial y apoyó, mucho antes de que acabase batiendo el récord de campeonatos consecutivos ganados de Catalunya, siendo tres veces ganador de España, y dos subcampeón del mundo en Las Vegas (modalidad de bola 8 y bola 9 en mesa pequeña). El destino los volvió a juntar hace pocos años y justo esta semana regresa de competir en EEUU directo al HDP, que pronto tendrá una nueva sede en la calle de Marina aprovechando las alegrías de un 40 aniversario del local en buena forma. "Siempre ha funcionado muy bien excepto cuando hemos sufrido efectos de las crisis", valorá Gascó, que incluso conoció a su actual mujer en el billar, donde ha ejercido de 'hombre orquesta' en algunos momentos: de barman a profesor de billar para niños, contable y organizador de todo tipo de talleres y saraos. "He visto pasar a varias generaciones, al final el único que envejecía aquí era yo", bromea.

El HDP debe su nombre a una anterior vida del local, cuando fue una fábrica de la posguerra regentada por la familia Hijos de Domingo Permanyer, a los que quiso rendir memoria, aunque también fue refugio antiaéreo durante la guerra civil y hasta sumó una trágica muerte de una mujer ahogada en aceite.

Zona de mesas de juego en HDP Billar, en Gràcia. / RICARD CUGAT / EPC

Tras cuatro años al son de las bolas, sigue siendo el sitio al que Andreu querría "ir como cliente". Bien conservado, con un extraordinario mantenimiento de todo su material, impoluto, con una gran barra y precios ajustados, vestido con sofás chéster de cuero, con un famoso trivial interactivo y medio centenar de juegos de mesa para hacer tiempo con una sonrisa mientras se guarda 'cola' para una de sus mesas de billar, siempre concurridas. Se paga por tiempo de juego y a día de hoy el viejo propietario acude los lunes para ocuparse de los torneos. "Tenemos un público fiel, incluso hijos de antiguos clientes, y también muchos extranjeros que ahora viven en Barcelona y jugaban en su país", resume, presumiendo del "buen ambiente" que ha logrado preservar. Tanto, que siempre hizo amigos: "Como de todos anotas el nombre, los acabas conociendo".

La entrada en escena de Belmonte --que durante años fue directivo en importantes inmobiliarias de Barcelona-- inyecta experiencia en la gestión de equipos y procesos, a la par que un gran aliado "sentimental" de la casa. Tripula ya la empresa, mientras enseña en la academia de HDP, compite ahora en la especialidad One Pocket y prepara a su hijo Nicolás y sus sobrinos para garantizar el legado generacional. "Nunca venderé HDP", subraya, feliz en la nueva etapa que en ha fusionado vocación, pasión y profesión.

A Gascó el paso del tiempo le trajo también un horario renovado desde la pandemia, dejando atrás el nocturno de antaño, para implantar el actual de 17.00 a 1.00 horas, con gran éxito. Ese 'tardeo' se ha visto animado estos días con alguna celebración por los 40 años, sorteos, y la promesa de muchos golpes más.