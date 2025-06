Nathalie Nahai: "Confío en que Barcelona siga siendo líder como ciudad visionaria"

Nacida en Londres, Nathalie Nahai es una autora best-seller, conferenciante y oradora, cuyo trabajo explora la intersección entre la tecnología persuasiva, la IA, el comportamiento humano y la ética. Presentadora del popular podcast “In Conversation with Nathalie Nahai” y fundadora de Flourishing Futures Salon, vino a Barcelona por primera vez en 2016 para estudiar pintura clásica en la Barcelona Academy of Art. Actualmente reside en Gràcia con su pareja, Freddy.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Visité Barcelona en 2016 para atender un curso intensivo de dibujo (de una semana) en la Barcelona Academy of Art (BBA), y quedé tan encantada que debí volver. No fue hasta que terminé de escribir la segunda edición de mi primer libro, 'Webs of Influence', que regresé para una excedencia de tres meses, durante la cual cursé un trimestre en el programa de pintura de la BAA. Me gustó tanto que completé todo el programa y expuse mi obra en la Royal Society of Portrait Painters, donde vendí una de mis primeras pinturas.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

La energía de la ciudad, la comida extraordinaria, la apertura y vitalidad de la escena creativa, la belleza de poder aprender catalán y español… Es una de las ciudades más bellas que he tenido el placer de experimentar, desde los espacios públicos y arquitectura exquisita, hasta el reverdecimiento de la ciudad y su rol como líder global en adaptación climática.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Una de las cosas que más echo de menos es la abundancia de parques y espacios verdes, donde uno puede escapar el ruido y la polución de los vehículos. La creación de las supermanzanas avanza en esa dirección pero, en barrios como Gràcia la mala calidad del aire y sus efectos en la salud, especialmente la de los niños, mejorarían drásticamente si se priorizaran los espacios comunitarios verdes.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero, y deseo, una ciudad más habitable; una ciudad que gestione el turismo de manera responsable para garantizar una vivienda asequible, unos restaurantes y unos servicios para la población local. Confío en que Barcelona siga siendo líder como ciudad visionaria en materia de adaptación climática; y que resulte más fácil, tanto a nivel administrativo como económico, crear negocios propios y contribuir a la economía local.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Como hija de una familia de la diáspora (mi madre nació en Teherán y mi padre es de Gibraltar), en realidad me siento más “en casa” en mi ciudad adoptiva, Barcelona. Aunque echo de menos el sentido de humor británico, al haberme criado en una familia multilingüe y multicultural, la calidez, la vitalidad y la energía de esta ciudad me resultan lo más natural, familiar y estimulante, ¡quizás también porque algunos de mis antepasados eran de Sant Feliu de Guíxols!