Vídeo | Así son las especies marinas que habitan el fondo marino de Barcelona: "Un pulpo protegido por un serrano"

La costa catalana esconde centenares de especies en el fondo del mar, mucho más cerca de lo esperado. Mientras una gran parte de la población viaja a lugares recónditos para bucear, algunos locales disfrutan de toda la diversidad marina que puede encontrarse en el litoral catalán, que ha albergado desde pulpos hasta mantas rayas.

Hace apenas dos meses que se avistaron un grupo de diez delfines mulares en el Puerto de Barcelona, y es que cada vez es más habitual que se dejen ver por esta zona. Aunque la presencia de estos animales en el puerto no es común, en marzo de este año ya se habían registrado cuatro avistamientos, cuando la media anual suele ser de cinco.

Además, en zonas como la Costa Brava o Costa Daurada también se han avistado tintoreras. De hecho, el Cap de Creus se confirma como zona de cría de esta especie. En las costas catalanas hay 26 especies de tiburón, y muchas de ellas, como la tintorera, se encuentran en peligro de extinción o directamente en estado crítico. Habitan en alta mar, normalmente en aguas profundas y es raro que se acerquen a la superficie.

Por el desconocimiento del fondo marino, el buzo Sergio Bellido se ha adentrado en el mar de Barcelona para descubrir las especies que hay en la costa catalana. "Nada más meter la cabeza bajo el agua nos encontramos algo muy curioso y es que parecía que este pulpo iba escoltado por un serrano. Lo seguía allá donde iba como si no quisiera perderlo", ha explicado en un vídeo.

"Seguí avanzando y tuve la extraña sensación de que alguien me estaba mirando. Cuando giré la cabeza me encontré con estos salmonetes posados sobre la roca que vigilaban cada movimiento que hacíamos", ha añadido.

"Cuando llegué al espigón me di cuenta que había algo debajo que no había visto antes. Un pez con el cuerpo amarillo y la cabeza negra. Me quedé mirando hasta que vi un nudibranquio, fijaos lo pequeño que es al lado de mi dedo", ha finalizado, aunque añadido que "a pesar de no ser un día con buenas condiciones, encontramos bastantes animalitos".