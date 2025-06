¿Puedes correr con auriculares por Barcelona? La historia de una 'runner' amenazada de multa

Los auriculares se han consolidado como un accesorio indispensable para los corredores, convirtiéndose en parte habitual de su indumentaria, que complementan con modernas gafas de sol y algún tipo de soporte para llevar el teléfono móvil.

Pero una usuaria ha activado las alarmas de los 'runners' en Barcelona al publicar en TikTok que fue advertida por los Mossos d'Esquadra de que recibiría una sanción económica la próxima vez que llevara auriculares inalámbricos en esta práctica deportiva por la ciudad.

"¿Alguien sabe desde cuándo no se puede correr con 'AirPods' por la ciudad de Barcelona?", empezaba el vídeo Muntsa Tremosa. "El otro día iba corriendo por Diagonal, me pararon los Mossos y me dijeron que no se podía correr con AirPods y que a la siguiente me multarían".

En otro vídeo publicado en la misma red social, esta usuaria volvía a salir con auriculares inalámbricos y hacía un llamamiento a los Mossos y la Guardia Urbana. "Necesito saber si puedo correr con AirPods o no, necesito volver a entrenar tranquila", explicaba.

La plataforma de 'fact-checking' Verificat ha asegurado que es falso. "No existe ninguna normativa en Barcelona ni a nivel estatal que prohíba correr con auriculares. Las únicas restricciones para usar auriculares se refieren a la conducción de vehículos como norma general, o a bicicleta o vehículos de movilidad personal", han confirmado.

"Desde los gabinetes de comunicación de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) confirman a Verificat que no existe ninguna prohibición para correr con auriculares en Barcelona", han exlicado. "Los Mossos insisten que tampoco les consta ninguna actuación de agentes de la policía catalana ni de la GUB en la que se haya alertado a una persona de que no puede correr con auriculares", han finalizado.

También la usuaria ha resuelto esta duda en TikTok. "Ayer me llamaron los Mossos y tenemos veredicto. Después de todos los dilemas, me han explicado que no recomiendan auriculares con cancelación de ruido, pero por Barcelona sí se puede correr con auriculares", ha finalizado.