La Ronda Litoral cumple 35 años al límite de su capacidad y con una urgente reforma pendiente

A primera hora de la mañana, las radios siempre informan sobre la situación del tráfico en el entorno de Barcelona. Con un arranque que se ha convertido es una coletilla involuntaria: "Al margen de las retenciones habituales en las rondas...". Y a partir de ahí, un siniestro de tráfico en la B-23, un coche averiado en la C-58 o un camión volcado en la AP-7 a la altura de Cerdanyola. Ya se da por hecho, y normalizado, como el niño que suspende y es culpa del sistema, que la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral van a rebosar a determinadas horas del día. Quizás porque siempre ha sido así y, en el fondo, es un mal menor que evita que circular por dentro de la ciudad sea más infernal todavía. Porque esto no es Madrid y no puedes ir añadiendo anillos de circunvalación. Y quizás porque la alternativa -no construirlas- habría derivado en un colapso urbano que a mitad de los años 80 ya era una realidad. Este año se cumplen 35 años de la inauguración de la B-10 (la Ronda Litoral), una efeméride, como sucede con todas las infraestructuras, que tiene su origen varias décadas antes. Blande un pasado, pero también cambios por delante, pues tiene pendiente una reforma a la altura del puerto y la Zona Franca que debería ayudar a aliviar su situación límite.

La Ronda Litoral, por debajo de la Ciutadella, con la torre Mapfre y el Hotel Arts al fondo / Joan Cotadellas

Les parecerá una caricatura, pero sin las rondas, y sin un sistema de transporte público metropolitano eficiente, rápido y fiable, el urbanismo y la movilidad de la capital catalana, probablemente, apenas habrían cambiado por la presión del tráfico privado. Aragó y Meridiana no habrían perdido carriles, Glòries mantendría el anillo viario, Gran Via difícilmente tendría dos pasillos destinados al bus, el tranvía no pasaría por la Diagonal, una supermanzana sería una fruta muy grande, los ejes verdes estarían en Collserola y la bicicleta seguiría siendo ese coqueto juguete de fin de semana.

"Ruralizar la ciudad"

Cada época histórica ha tenido su planificación urbanística. En el caso de Barcelona todo empieza a cambiar con el Plan de Ensanche de Barcelona (1859) de Ildefons Cerdà, la hoja de ruta para que la ciudad dejara atrás a sus insalubres murallas y empezara a crecer. Todo, bajo el 'karma' del genial ingeniero de Centelles: "Ruralizar la ciudad". Ese cambio de escala tendría continuidad décadas después con la anexión de los municipios cercanos a finales del siglo XIX. En 1905 llegaría el plan de enlaces de Jaussely, precisamente para unir lo que hoy es Ciutat Vella con los antiguos pueblos del llano.

Abril de 1996. Un clásico de la Ronda Litoral, con un siniestro que, al no haber arcén, complica la circulación / Pere Batlle

Hubo otras planificaciones en la primera mitad del siglo pasado, pero el tema que nos ocupa tiene fecha de 1976: el plan general metropolitano (PGM), que ratificó el dibujo viario que ya en 1962 pinceló el Ministerio de Obras Públicas bajo el nombre de Red Arterial. Curioso, y un punto doloroso, que tanto el plan Cerdà (perdió el concurso municipal pero el Gobierno lo impuso al ganador legítimo, el proyecto de Antoni Rovira i Trias) como el dibujo de las rondas tuvieran Madrid como origen. En cualquier caso, el despliegue y el detalle se llevaron a cabo a este lado del Ebro.

Los que ya no están

La inauguración de la Ronda Litoral en 1990, una obra que asumió el Estado, se avanzó dos años respecto a la apertura de la Ronda de Dalt, financiada por la Generalitat. Se abrió en un momento en el que el frente litoral era todavía un páramo en el que brillaba más la destrucción que la nueva Barcelona que abanderaba la Vila Olímpica.

Hay un video en el que puede verse el primer paseo de autoridades a bordo de autocares. Detrás, a los pocos minutos, la Guardia Urbana abría el tráfico a la ciudadanía. Y a rebujo, fueron pasando los coches de la época: Seat Ibiza, Peugeot 505, Ford Escort, Nissan Patrol, Opel Kadett, Fiat Tipo. Coches que hoy podrían circular por las rondas pero que en ningún caso podrían entrar en perímetro que delimitan ambos cinturones. Son las cosas de la zona de bajas emisiones, uno de los efectos no previstos en la era olímpica que ha permitido que la ciudad cumpla, muchos años después, con los requisitos europeos en materia de emisiones contaminantes.

Los Seat Ibiza, Ford Escort, Peugeot 505 o Nissan Patrol que estrenaron la Ronda Litoral no podrían hoy entrar en Barcelona; son las cosas de la zona de bajas emisiones

Lo que tampoco midieron los padres de las rondas fue el efecto cicatriz y frontera. Tal y como narró el arquitecto Oriol Bohigas en un interesante artículo publicado en 2017, en el 25º aniversario de la apertura completa de ambas rondas, "son un territorio donde viven 310.000 ciudadanos de 57 barrios que pertenecen a seis municipios diferentes". Es decir, también son ciudad, pero su integración ha sido muy deficiente. Lo saben bien en Vall d'Hebron, donde en 2020 se empezó el lentro proceso de cobertura, o en el Port Vell o en Diagonal Mar, donde la Ronda Litoral sigue a la vista dificultando la relación entre la ciudad y el mar.

Cartel de la zona de bajas emisiones, en una salida de la ronda Litoral / Joan Cortadellas

La construcción de las rondas, además de, en el corto plazo, unir las distintas sedes olímpicas, debía aligerar el estrangulamiento que el peatón padecía en calles como Aragó. En 1990 y 1991 se batieron los récords de intensidad media de vehículos en día laborable en esta arteria del Eixample. Se alcanzaron los 113.500. Con las dos vías rápidas que rodean Barcelona abiertas, en 1993 se consiguió bajar a 89.157, pero seis años después se había vuelto a escalar hasta 96.600. Esta misma calle carga hoy algo más de 58.000 coches y motos diarios, la mitad que hace 30 años. Aunque, como contrapartida, la densidad en las rondas es un 11% mayor que en 2015.

Tareas pendientes

El conductor, sobre todo el metropolitano, ha ido entendiendo que el núcleo urbano (Meridiana, Aragó y Gran Via) ya no son buenas alternativas para atravesar la ciudad. En la memoria, un estudio del RACC que en 2022 afirmaba que el 80% de los conductores que transitan por el Eixample provienen de fuera de Barcelona, y que el 70% estarían dispuestos a pasarse al transporte público si la oferta fuera eficiente. Aquí sería el momento de hablar del plan de Rodalies (el tren es la auténtica columna vertebral de la movilidad), del carril bus-VAO de la B-23, de los 'park&rides' en estaciones de tren de origen, de las conexiones cicilistas metropolitanas o de la musculación del bus interurbano, que es el transporte público que más ha crecido en el último lustro.

Montaña, Ronda Litoral y puerto. El Morrot deja un margen muy pequeño para la vida ciudadana / Ferran Nadeu

Un importante tema pendiente es la ampliación de la B-10 entre la Zona Franca y la salida 28, la del Port de Barcelona. El Gobierno licitó el concurso para redactar el proyecto en mayo de 2024. Se lo llevó, por algo más de 1,5 millones de euros, la unión temporal de empresas formada por Eptisa y Typsa, que desde la formalización del contrato disponen de 18 meses para presentar el documento. Si las cuentas no fallan, eso debería pasar entre finales de este año y principios de 2026. A partir de entonces, el Estado ya podría licitar las obras, valoradas entocnces en unos 37,5 millones de euros.

¿El peor sitio de la ciudad?

El tramo, de unos 3,5 kilómetros, soporta intensidades medias diarias de hasta 100.000 vehículos, con gran presencia de camiones que entran y salen de dependencias portuarias. La idea es, aprovechando el espacio central de la mediana entre ambos sentidos, ampliar un carril por lado, además de mejorar y dar mayor plasticidad a las entradas y salidas sitas entre el complejo ferroviario de Can Tunis y la zona baja del cementerio de Montjuïc.

La Ronda Litoral, desde el Morrot / Ferran Nadeu

Quedará por definir el tramo más delicado y más discutido políticamente: el Morrot. Ya en 2014, el entonces alcalde Xavier Trias, calificó de "basurero" esta parte de la ciudad en la coinciden la Ronda Litoral, el Port de Barcelona y la zona más vertical e incómoda de Montjuïc. Un mes después, el líder de CiU comparecía junto a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, con quien siempre mantuvo una excelente relación, para anunciar, precisamente, la reforma de este rincón de la capital catalana, cuyo proyecto ejecutivo se había encargado por parte del Gobierno en 2009.

De Trias a Colau

La idea era construir un nuevo viaducto, de manera que se pudiera duplicar la capacidad de la arteria. Al mismo tiempo, el consistorio debía comprar la estación ferroviaria del Morrot para trasladarla a Can Tunis, una operación que permitiría abrir una calle nueva (e incluso crear un nuevo barrio) y conectar a pie y en bicicleta Drassanes y los barrios de la Marina.

El límite de la ciudad y el inicio del puerto, a los pies del Morrot y junto a la Ronda Litoral / Ferran Nadeu

Con Trias parecía hecho, incluso llegó a anunciarse esa venta por valor de 43 millones de euros. Pero, oh sorpresa, Ada Colau ganó las elecciones municipales de mayo de 2015 y el tablero de juego saltó por los aires. Los Comuns rechazaron la hoja de ruta de su antecesor, y ese tramo de la Ronda Litoral sigue en el mundo de las ideas 10 años después. La última noticia se produjo en 2022: el Estado, ante la negativa del consistorio, renunció al doble viaducto y se centró en el tramo que sí tiene consenso.

El proyecto inicial de reforma de la Ronda Litoral abarcaba 5,6 kilómetros, desde la salida de la Zona Franca hasta el muelle de San Bertran, a la altura del jardín del Mossèn Costa i Llobera, el de los cactus. Pero por ahora la cosa se quedará en 3,5 kilómetros. Algo es algo, pero hay mucho por hacer antes para evitar que la B-10 y la B-20 envejezcan mal.