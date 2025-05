Cierra la Pepeta, la bodega donde la gente pasó del country a ver los partidos del Barça

Jordi Balsalobre Mata es el alma de la Bodega Pepeta, Josefa en el nombre que se ve fuera del local, que era el de su tía, la anterior titular. La bodega, también conocida como Pepeta’s bar, está en el número 86 de la calle de Saragossa, en el barrio del Farró, en Sarrià-Sant Gervasi. “El jefe es mi hermano, Manel, aunque a mí no me manda”, dice. Pero el alma, eso es otra cosa: “El alma soy yo”. El negocio cerrará este sábado tras 105 anos funcionando, en dos etapas. El motivo del adiós es el habitual: jubilación de los responsables. Aunque no todos quieren dejarlo.

El broche previsto, en una bodega que hace años que se ha convertido en otro Camp Nou, un lugar que destacaba por la gente que iba a ver los partidos del Barça en el establecimiento, era la final de la Champions. Por eso, explica Balsalobre, se fijó como último día este 31 de mayo, el de la final de la Champions, con la esperanza de que el Barça la jugara. Pero el Barça cayó, con honores, en Milán, y la bodega Pepeta cerrará esté sábado a las 15.00, horas antes de la final. No están para poner una final sin culers, porque en este bar no se programan partidos que no sean del Barça.

Balsalobre, en el local. / Ricard Cugat

El country llegó antes

Balsalobre es una de esas personas que el día que le conoces parece un ogro inabordable, formas duras que le han ido muy bien detrás de la barra: “El carácter lo heredé de mi tía Pepeta. Era de aúpa. Por ese carácter he tenido algunos problemas con gente, pero cuando se me conoce, me hago querer”. En efecto, es visible que la fiereza disminuye en seguida, y se convierte en ese tipo de bodeguero que no tiene clientes, sino amigos, socios. La parroquia de la Bodega Pepeta es una especie de clan, una sociedad.

La bodega abrió hace más de un siglo, en 1920. La regentaban Quico y Maria Gorris. Cuando fallecieron, la tía de Jordi, la Pepeta, asumió el negocio, que pasó a llamarse bodega Josefa, porque había que poner el nombre en castellano. “A partir de aquí fue un negocio familiar: mi tía, mi madre, mi hermano, yo. Hasta ahora”, cuenta. De entrada fue una bodega tradicional, y como todas, evolucionó. Se convirtió en un lugar de comida casera, y en 2000 empezaron lo este bodeguero levantisco define como “los eventos”.

Fiestas en la calle

Se nota que Jordi Balsalobre ha sido también el alma de esos eventos por la pasión con la que los explica. “Se me cruzaron los cables. Hicimos fiestas country durante 12 o 13 años. Dentro y fuera del local. Soy la única persona de este barrio que ha cortado la calle. Pagué por cortarla. Pangando, Sant Pere canta”.

Pero él, a quien en su bodega se la ha conocido como el sheriff, se dio cuenta un día de que la música country había perdido fuelle como fenómeno. “Y empezó lo del fútbol”. Hasta 2010 no había tele en la bodega. En estos 15 años lo de reunir a la gente para ver los partidos se ha convertido en una tradición que, dice, han ayudado a consolidar algunos periodistas que venían al local. Balsalobre preparaba los partidos contactando por WhatsApp con los habituales: “Me avisaban de si venían o no y yo iba reservando”. El último fue el Athletic de Bilbao-Barça. Por lo menos, el último de esta etapa.

Country y Barça, los dos temas de la Pepeta. / Ricard Cugat

El administrador

Un problema con el contrato de alquiler amenazó con obligar al cierre de la Pepeta hace 15 años, pero un administrador lo impidió y permitió esos 15 años de más, y Balsalobre quiere destacar ese logro. Ahora el tiempo se acaba. La propiedad busca nuevo cliente para el local y la vivienda con la que cuenta encima.

Jordi Balsalobre trabajó por primera vez en la bodega a los 14 años. Tiene 64. Él trabajaría otros dos años, y de hecho está dispuesto a hacerlo si el próximo propietario está de acuerdo y si se cumplen algunas condiciones. Esencialmente, si esto sigue siendo otro Camp Nou en el que ver los partidos del Barça: “Aquí cuando marcan un gol los gritos se oyen en el semáforo de Balmes, que está a 200 metros”.

La prórroga de Balsalobre

Balsalobre ha visto como todos los comercios del barrio cambiaban menos el suyo. Dice que no cree que esto sea “la zona alta”. Más bien lo ve como un barrio más bien de pijos sin dinero. Él vive en Sants. Y está dispuesto a seguir siendo el sheriff, el alma de la Pepeta, si sus nuevos responsables quien que el local sigue siendo lo que representa para ese clan de fieles que se sientan aquí a ver si Lamine marca otra vez.