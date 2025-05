La bocadillería más mítica de Barcelona cambia de dueños por jubilación

Barcelona despide a Josep Conesa y Marta Cortadella, quienes durante décadas han estado al frente de Can Conesa, una de las bocadillerías más icónicas y auténticas de Barcelona. El local, que abrió sus puertas en 1951 en la calle de la Llibreteria, esquina con la plaza de Sant Jaume, entra en una nueva etapa y cambia de dueños. A partir de ahora, serán Christian Domínguez y Juan Cano, trabajadores del establecimiento, quienes llevarán el timón.

A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años con muchos comercios históricos de Barcelona, sustituidos por grandes franquicias internacionales, Can Conesa resistirá como lo ha hecho desde hace más de 70 años, manteniendo su filosofía de trabajo artesanal, producto de calidad y un trato cercano con el cliente.

Bar de bocadillos Conesa, un clásico de la ciudad, en una imagen del 2015 / Ricard Cugat / Archivo

Bocadillos con historia

Can Conesa nació de la mano de Pedro Conesa cuando en la capital catalana apenas se conocían las salchichas de tipo frankfurt. Pedro empezó friéndolas en una sartén, importadas directamente desde Alemania, y enseguida ganaron popularidad.

Su hijo Josep entró en el negocio siendo apenas un adolescente. Desde los 14 años aprendió el oficio tras la barra, y con el tiempo modernizó la bocadillería sin renunciar a sus raíces. Bajo su dirección, Can Conesa ha logrado evolucionar sin perder su identidad.

A día de hoy, el establecimiento ofrece una gran variedad de bocadillos fríos y calientes, incluyendo también opciones sin gluten, pensada especialmente para personas celíacas, y que se preparan con pan de maíz y huevo, asados en una plancha independiente para evitar la contaminación cruzada.

"Hay muchos bocadillos, pero nuestros bocadillos son especiales", afirman sus dueños en la página web del local. El secreto, aseguran, está en el planchado tradicional, en la cocción sin aceites y en la textura crujiente del pan. El pan, de hecho, está elaborado con masa madre y larga fermentación.

Gracias a que los nuevos dueños se han comprometido a seguir con la misma fórmula, en la plaza Sant Jaume seguirá oliendo a pan tostado. Por ahora, Can Conesa seguirá siendo Can Conesa. Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa.