Un centenar de personas ocupa la sede del PSC de Barcelona contra los desalojos en Vallcarca

Un centenar de personas ha ocupado este miércoles por la tarde la sede del PSC de Barcelona, situada en el número 416 de Consell de Cent, en el centro de la ciudad. Los manifestantes, convocados por la asociación Som Barri, reclaman una reunión con el alcalde Jaume Collboni para abordar los próximos desalojos de los ocupantes de tres fincas que el consistorio expropió en 2015 y que se hallan en trámite de ser expulsadas, como ya ocurrió con el reciente desahucio de un grupo de barraquistas en el barrio.

Fuentes del PSC han explicado que los manifestantes han entrado pacíficamente a la sede, han explicado que querían una reunión y que no se marcharían hasta que fueran detenidos. Som Barri exige "diálogo" y una "respuesta urgente a las familias amenazadas de desahucio en el barrio". Asegura que no pondrá fin a la protesta mientras el consistorio no los convoque a un encuentro "con fecha y hora concreta".

Varios de los concentrados se han cubierto con una careta con el rostro de Collboni. Fuentes socialistas comentan que la situación es de tranquilidad en las dependencias del partido y que un responsable del PSC se ha dirigido a Consell de Cent para hablar con los concentrandos. Otras fuentes de la formación han asegurado que la primera secretaria de la federación de Barcelona del PSC, Sara Jaurrieta, se ha desplazado a la sede. Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana también se han personado en el lugar.

"Hoy queremos marcharnos de aquí con el compromiso de una reunión con el alcalde", ha expresado Som Barri en un comunicado. La asociación estima que unas 40 personas serán desalojadas con los lanzamientos que se están cursando, incluidos 13 menores de edad.

Parque y viviendas

El Ayuntamiento de Barcelona alega que las fincas ocupadas se hallan en terrenos donde se proyecta extender el futuro parque central del barrio y viviendas. Además, señaló que el desalojo de los barraquistas de semanas atrás se precipitó por el riesgo inminente de que se repitiera un incendio como el que se registró el día antes del desahucio, en que una persona resultó herida.

El consistorio explica que ofreció un realojo provisional a 11 personas que habitaban el campamento y que los servicios sociales atendían, pero la mayoría lo desechó. Solo una persona aceptó la plaza y se le iba a ofrecer también al herido por el fuego cuando fuera dado de alta. Som Barri recrimina que son alojamientos de corta estancia y que no solucionan los problemas de alojamiento de los barraquistas.

La entidad acusa al gobierno municipal de planear los desalojos "para dejar más solares vacíos". "No lo permitiremos", advierte. A su vez, la asociación explica que ha formado una comisión negociadora que está conversando con responsables de las áreas de urbanismo, vivienda y derechos sociales del ayuntamiento.