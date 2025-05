Solo un 22% de pisos en venta por debajo de 300.000 euros y otras cifras impactantes de la vivienda en Barcelona

Los precios de la vivienda disponible, sea de alquiler o de venta, siguen al alza en Barcelona según las radiografías de la oferta que continuamente emiten los grandes portales inmobiliarios. Con el volumen de ventas más alto desde la burbuja en España y la oferta en arrendamiento en mínimos históricos, el mercado inmobiliario y los problemas de acceso a la vivienda suponen uno de los principales problemas del momento para los barceloneses. Estas son algunas de las cifras de vértigo más actualizadas.

Los altos precios de los alquileres, que en 2024 siguieron subiendo en la mitad de Barcelona pese a la limitación de precios vigente --según los contratos registrados en el Incasòl-- junto al descenso de los intereses en las hipotecas han impulsado a muchos ciudadanos a comprar en lugar de alquilar. Un deseo que sumado a un déficit de oferta ha calentado los precios. En el portal de Idealista.com solo el 14,5% de viviendas disponibles (excluyendo con su filtro las que se venden con ocupas o inquilinos) están por debajo de 240.000 euros. Pero si se eliminan las planas bajas (que suman buena parte de la oferta asequible cuando no disponen de cédula de habitabilidad) esta cifra se reduce a solo el 8%. Apenas un millar de pisos. Si el corte se hace en los 300.000 euros, la oferta sube al 22% (el 15% si se eliminan los bajos). Hasta 500.000 euros están algo menos de la mitad de la oferta. En Habitaclia las cifras son algo superiores, aunque no permitir eliminar de la búsqueda los pisos okupados o alquilados.

El comprador que en la actualidad busque vivienda de alquiler de larga duración en la ciudad se encontrará con menos oferta que nunca. El filtro de Idealista que discrimina los anuncios según la temporalidad, arroja más de 4.000 de carácter temporal (por meses, eludiendo el límite legal de precios de la residencia habitual), frente a apenas 1.300 inmuebles para contratos de más de cinco años. Esta situación es insólita y afecta sobre todo a la población con menos ingresos, ya que son los candidatos con menos opciones ante la fuerte competencia. Los precios más baratos rondan los 750 euros en barrios periféricos o en el Raval. Por debajo de 1.200 euros apenas hay un centenar de opciones anunciadas en toda la ciudad, sobre un 10% del total disponible. Una parte de la oferta ya no llega a anunciarse porque las propias agencias inmobiliarias tienen listas de espera. Según Pisos.com en abril el m2 alcanzó los 30,13 euros, siendo la capital de provincia más cara, y tras un aumento interanual del 13,52%.

Según el último informe de la misma plataforma, el alquiler de temporada supone ya el 47% de la oferta de vivienda en la ciudad en el cómputo acumulado en un trimestre (no es una foto fija del momento). Esta modalidad de alojamiento, que permite sortear la limitación de precios haciendo contratos de meses, ha crecido un 29% en el último año en la capital catalana. Como efecto directo, la bolsa de alquiler de larga duración se ha reducido un 37% en ese periodo, destacan desde Idealista. Otras fuentes, como el observatorio de la Fundación de Alquiler Seguro señalan que en la provincia de Barcelona el alquiler de temporada supone ya el 52% de lo ofertado.

Pese al continuo debate público sobre el problema, seis de cada diez catalanes aún no están no están familiarizados con la Ley de Vivienda, que tantos cambios ha traído al mercado en la comunidad autónoma. Un reciente sondeo de Fotocasa Research revela que solo un 41% dicen conocerla, con un 7% bien informados y un 34% "de forma superficial". Según sus resultados, casi cuatro de cada diez catalanes (39%) opinan que la ley aprobada en mayo de 2023 "dificulta a los inquilinos alquilar un inmueble para vivir", siete puntos más que hace un año. Por contra, un 21% creen que la normativa facilitará a potenciales inquilinos poder alquilar una vivienda. Otro 40% no tienen una opinión formada. Similar porcentaje señala que la regulación hace más difícil para los arrendadores poner en alquiler un inmueble de su propiedad, mientras que únicamente un 15% sostienen lo contrario.

En el lado de la compraventa, un tercio de los catalanes conocedores de la normativa afirman que esta dificulta comprar una vivienda (cuatro puntos más que en 2024), frente al 11% que indican que lo facilita, y hasta un 56% no se mojan. Y una cuarta parte de encuestados en la comunidad piensan que complica vender un piso, en un momento en que los pequeños y grandes inversores de vivienda están dando marcha atrás.