El instituto de La Mina descarta que la agresión al profesor fuera cometida por un alumno

El apuñalamiento a un profesor a la salida del instituto de La Mina ha vuelto a causar conmoción en el barrio de Sant Adrià de Besòs situado a las puertas de Barcelona, justo en una semana en que el barrio se reivindica con actos en la calle durante la Semana Cultural con la que el tejido asociativo del barrio combate la estigmatización que acusa el vecindario. El suceso de ayer al mediodía aún está por esclarecerse y los Mossos d'Esquadra informan que aún no se han efectuado detenciones.

Por su parte, fuentes del instituto escuela La Mina aseguran que el atacante que hirió con una navaja al maestro no es alumno del centro. Por su parte, la policía autonómica ha señalado esta mañana que el agresor aún no ha sido identificado ni arrestado, por lo que no ha descartado ninguna hipótesis.

El atacante asaltó a la víctima, de 45 años, al salir de clase este martes al mediodía, cuando se dirigía a tomar su vehículo, aparcado en las inmediaciones del instituto. El docente recibió un pinchazo en la espalda que no llegó a tocarle el cuerpo y un navajazo de poca profundidad en los glúteos. Además, el agresor empujó al profesor contra el coche y le propinó una patada en los genitales. También profirió un grito: "Toma, profe, por listo". Tras resultar herido, el docente corrió a refugiarse en el centro.

Miembros del Departament d'Educació se han desplazado esta mañana al instituto escuela La Mina, una institución en el barrio que ha ganado nombre y respeto más allá del barrio por su estrategia para combatir el absentismo escolar y haberlo logrado reducir. Además, fuentes de la comunidad educativa han explicado que esta mañana era visible la presencia de mossos d'esquadra en torno al centro, tras el altercado de ayer. El patrullaje policial ya se reforzó en los aledaños del Centro de Atención Primaria (CAP) de La Mina después de una doctora fuera amenazada con un cuchillo por un paciente que logró ser reducido por los vigilantes después de que la sanitaria apretara el 'botón del pánico'.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha expresado esta mañana su condena "firme" al apuñalamiento y ha explicado que ayer contactó con el Departament d'Interior, que activó un dispositivo especial de seguridad con agentes antidisturbios de la BRIMO y la ARRO en enero pasado tras un virulento tiroteo en la calle. "No pararemos hasta que podamos erradicar todos estos hechos que son puntuales, pero que hacen eco y distorsionan el día a día y el buen trabajo en el barrio", ha manifestado Cañete.