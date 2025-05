Esther Marín, empleada del Metro: "No se podía prever el apagón, nos sorprendió como el covid"

¿Cuál es su trabajo en el Metro?

Soy agente de atención al cliente. Hago un poco de todo. Estamos en las estaciones y en los trenes. Conduzco trenes y también atiendo a la gente en las estaciones: si a alguien se le queda dinero en la máquina, si alguien se cae, si se para un ascensor. Si hay un suicidio. Si hay que sacar a la gente de una estación.

Si hay que evacuar a la gente porque hay un apagón.

También.

¿Cuánto hace que trabaja aquí?

En octubre hizo 25 años.

¿Cómo llego al metro?

Yo soy farmacéutica. El día que acabé la carrera supe que estaba embaraza de mi primera hija (tiene también un hijo). Ya estaba casada, y fuimos a dejar la prueba de embarazo a la farmacia, antes se hacía así. Fui a la facultad a ver las notas y cuando volví recogí el resultado en la farmacia y pum, sorpresa. Y, claro, era el momento de empezar a buscar trabajo. Mi marido, que trabaja en los autobuses, me dijo entonces: “¿Qué más te da vender aspirinas que billetes de metro?” Y me explicó que había una convocatoria para nuevos empleados del Metro.

Y no hizo de farmacéutica.

Solo algunos trabajos, una sustitución. Al final me presenté a las pruebas del Metro y entré cuando mi hija tenía cuatro años. Empecé de jefa de estación, por las noches. Porque cuando yo llegué, la gente de estaciones era de estaciones y la de trenes, de trenes. Había jefes de estación, taquilleros, motoristas, que son los que llevaban los trenes. Todavía hay algunos que solo son motoristas, pero se hizo una nueva categoría, la de los agentes de atención al cliente, que hacen de todo. Hay gente que está exenta de conducir trenes por cuestiones médicas.

Marín, en el Paral·lel. / Jordi Cotrina

Usted conduce.

Sí, normalmente en un día conduzco una parte del tiempo y trabajo en estación otra parte. Cada día te sale un papelito y sabes qué te tocará.

¿Dónde estaba el 28 de abril, el día del apagón?

En la estación de Sagrada Família. Tenía que conducir un tren más tarde.

¿Y qué pasó a las 12.34, cuándo se fue la luz?

Lo primero que apareció fue una alarma de un pozo de ventilación, se puso a pitar. Y entonces escuché por el ‘walkie’ que un compañero decía que se había perdido tensión. Después vi que las luces perdían fuerza y pensé que era una cosa puntual de Sagrada Família. A veces pasa.

Todo el mundo creyó que era un problema de dónde estaba.

Pero cuando el compañero dijo que en Artigues estaban a oscuras vi que algo pasaba. El ordenador empezó a indicar un fallo y en seguida se fue la luz. Se abrieron las puertas de los validadores, se abren automáticamente en estos casos. Y se prendieron las luces de emergencia. Entonces las pantallas de las máquinas distribuidoras de billetes se quedaron en negro. No sabíamos qué estaba pasando. No podíamos contactar con nadie con el móvil. El ‘walkie-talkie’ lo solucionó todo. Lo que pasa es que aquí en Paral·lel (dónde se realizó la entrevista) y en Badalona, por ejemplo, hay varios ‘walkies’, porque son terminales de línea, es donde los conductores cogen los trenes. Pero en Sagrada Família teníamos uno en toda la estación. Luego vinieron el jefe de Sagrada Família, Xavier Giner y el de la Línea 2, Iván Zamudio, que tenían los suyos.

¿Qué hicieron?

Bajamos a los andenes a ver cómo estaba la gente, que preguntaba qué pasaba. Había un tren que quedó la mitad dentro del túnel y parte en el andén, y en el otro sentido, uno que quedó parado entero dentro del túnel. En el primer caso fue fácil: se abrieron manualmente las puertas que daban al andén y la gente caminó por dentro de los vagones hasta esas puertas para salir del tren. En el caso del que quedó en el túnel fue más complicado, porque no puedes bajar sin autorización a la vía aunque no haya tensión. Allí estaban Giner y Zamudio. A través del ‘walkie’ nos dieron autorización para bajar. Zamudio y yo fuimos a buscar una escalera para ponerla del andén a la vía. Los dos jefes bajaron la escalera del tren para evacuar a la gente y fueron bajando pasajeros. Y yo con otra compañera estábamos con los móviles, porque en el túnel no se veía nada. Cuando había un grupo, una de las dos lo llevaba al andén, y allí otro los llevaba a la salida para que llegaran a la calle.

¿Tardaron mucho en evacuar el tren?

No mucho. Los que iban con bebés los bajaron en brazos y dejaron los coches en el tren. Después los recuperaron.

¿La gente estaba muy nerviosa?

No, la gente se portó muy bien. Había muchos extranjeros, turistas. Es Sagrada Família. En el tren se quedó una sola persona, un chico que va en una silla de rueda eléctrica. Justo lo acabo de ver aquí en Paral·lel (la entrevista tuvo lugar este lunes). La silla pesa mucho y no podía dejarla allí. Vinieron agentes de los Mossos que estaban en la Sagrada Família y lo levantaron a peso hasta la calle.

¿Les fue llegando información de lo que estaba pasando?

Algún compañero que llevaba ‘walkie’ nos iba explicando. Y el jefe de la estación se comunicaba con otras estaciones en las que no había jefe. Luego vino otro responsable y distribuyó trabajos: unos tuvieron que ir caminando a Tetuán a ver cómo estaba la situación.

¿Cuándo la gente ya había sido evacuada de la estación de Sagrada Família, qué hicieron?

Esperar indicaciones. Tenemos una linterna en la caja fuerte, pero la caja fuerte no se podía abrir porque no había electricidad. Tiramos de móviles, pero no sabíamos cuánto aguantarían. Como el sereno, la luz de emergencia, que aguantó bastante antes de se que acabaran las baterías. Al principio había algo de luz, pero después no se veía absolutamente nada. Solo la luz que entraba de la calle.

Y a esperar.

Nos sentamos en las escaleras que dan a la calle, porque aunque colocaron cintas, la gente intentaba entrar igualmente. No tenían información de lo que pasaba. Y nuestros compañeros que entraban más tarde fueron viniendo a su hora.

¿Vieron que hay situaciones que podrían preverse mejor?

Hablaron de ello. Porque aquí se han estropeado trenes, pero con luz, en otras circunstancias. Dijeron que quizá cada uno de nosotros debería llevar una linterna, pero no podías prever lo que pasó. Nos sorprendió el Covid y nos sorprendió esto.

¿A qué hora acabó?

A la misma hora que siempre, las 19.45. Había empezado a las 12.00, como suelo. Pasadas las cinco de la tarde, un supervisor nos dijo que en la catenaria sí había luz. Y a las 17.18 pudimos mover el tren que había quedado en el túnel y lo llevamos al andén. Un problema menos.

¿A qué hora empezó a funcionar el Metro tras el apagón?

Cuando me fui, la L2 no iba. Un tramo de la L1 y uno de la L5, sí. A los empleados de la noche se les dijo que si querían quedarse por la noche, opcionalmente. A las cinco de la tarde algún tramo se había recuperado. La L2 fue la última. Y al final el metro funcionó toda la noche.

¿Tenía contacto con su familia?

De mis padres no sabía nada y mi hijo fue caminando a verlos a Sant Andreu y volvió caminando. Vivimos en Sagrada Família. A las 22.30 ya teníamos luz.

¿Qué conclusiones saca de lo sucedido?

Siempre pasará algo que no esté previsto, pero hay que decir que hubo bastante tranquilidad, la gente se portó bien. Porque si la gente se pone nerviosa te contagia.