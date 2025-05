BComú pide a Collboni ser "más contudente" y romper relaciones con Israel de manera definitiva

A dos días del pleno del Ayuntamiento de Barcelona en la que el PSC presentará una proposición para decidir si la ciudad suspende las relaciones con Israel de manera temporal hasta que haya un algo al fuego, como avanzó EL PERIÓDICO, los Comuns han anunciado que presentarán otra iniciativa con la que buscan ser “más contundente” y romper relaciones de manera definitiva.

“Es importante enviar un mensaje contudente. La ruptura no puede ser temporal, tiene que ser definitiva hasta que haya la paz definitiva”. Así lo ha expresado la líder de BComú, Janet Sanz, en la rueda de prensa en la que ha expuesto su proposición, que va “más allá” de la de los socialistas y reclama suspender los contratos públicos con entidades y empresas sionistas. En sus palabras, “cuestiona los intereses económicos”.

En concreto, exige que ninguna empresa colaboradora con el “genocidio de Israel” pueda desarrollar sus actividades con el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente en los eventos celebrados en la Fira de Barcelona, como el Mobile World Congress o la Smart City Expo World Congress. En este sentido, las empresas y consorcios como BSM, Fira de Barcelona o ICUB, entre otros, deberían revisar todos los contratos y convenios vigentes con empresas colaboradoras para rescindirlos o no renovarlos, según el caso.

En este marco, los Comuns también piden modificar las normas y reglamentos de contratación del ayuntamiento para garantizar que no se contrata ninguna obra, servicio o suministro a ninguna empresa colaboradora con los ataques a la población civil palestina. Además, especifica que no se ceda ningún espacio municipal para eventos privados ni se les otorgue ninguna subvención a estas empresas.

“Crónica de un genocidio anunciado”

Ante un escenario “insoportable” en Gaza, Sanz insiste que Barcelona no se puede permitir “posiciones tibias o poco contundentes”. Sin embargo, no ha especificado si apoyará o no la proposición del PSC. “Barcelona fue referente en febrero de 2023 y se avanzó a una crónica de un genocidio anunciado”, ha recordado en referencia a cuando la exalcaldesa, Ada Colau, interrumpió de manera temporal las relaciones con Israel por la ocupación de Palestina. La ruptura también dejó sin efecto el hermanamiento con Tel Aviv.

Siete meses después, con Collboni ya como alcalde, el gobierno socialista firmó un decreto de alcaldía que dejaba sin efecto la suspensión temporal el hermanamiento. Ahora, el PSC considera que el contexto ha cambiado y por eso plantea votar en el pleno volver a suspender las relaciones.

Pleno centrado en Israel

Así pues, si no cambian las cosas de aquí al viernes, las relaciones con Israel centrarán el pleno, que también contará con un ruego de ERC sobre el conflicto en Palestina. Los republicanos pedirán a Collboni que proponga a Fira de Barcelona vetar la participación del Estado de Israel en las ferias que se lleven a cabo en el recinto y de empresas con vinculación directa o indirecta en los ataques a la población civil palestina.

“El Estado de Israel ha tenido presencia oficial en ferias celebradas en el recinto ferial, así como empresas que colaboran con el ejercito israelí”, ha avisado el portavoz de ERC, Jordi Castellana, en una rueda de prensa este mismo miércoles.

Además, ERC ha registrado un ruego por escrito pidiendo que el consistorio se asegure que no financia ni trabaja con empresas que incumplen la declaración responsable de los Derechos Humanos, al detectar que una de las empresas licitadoras para gestionar espacios del parque del Fòrum esta vinculada a un fondo de inversión “relacionado con la explotación inmobiliaria en territorios palestinos ocupados”. Por eso piden que Barcelona de Serveis Municipals (BSM) investigue estas vinculaciones y retire la empresa de la licitación si se confirman.