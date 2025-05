Barcelona duplica los juegos de agua infantiles este verano y los expande a ocho áreas

Barcelona duplica los juegos de agua infantiles este verano y llega a cuatro nuevas áreas, que se suman a las cuatro ya existentes. Con estas ocho zonas distribuidas por diferentes barrios, el ayuntamiento quiere ofrecer a los más pequeños la posibilidad de refrescarse ante temperaturas cada vez más altas y también promover y diversificar las opciones de juego y actividad física para los niños en el espacio público.

Los nuevos juegos de agua infantiles están situados en el parque de la Casa de l'Aigua en la Trinitat Vella (Sant Andreu), en los Jardins de Sant Joan de Déu en la Illa Diagonal (Les Corts), en el parque de las Glòries y en la plaza del Maresme, ambas en el distrito de Sant Martí.

Se suman a los espacios ya existentes en Canyelles (Nou Barris), el Parc de les Rieres d'Horta, en el Bon Pastor (Sant Andreu) y en el Canòdrom Meridiana (Sant Andreu). Funcionarán desde esta semana hasta septiembre de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Juego de agua infantil en el Canòdrom. / Ayuntamiento de Barcelona

Estos espacios están dotados de un sistema para hacer un uso responsable del agua. Cabe recordar que el agua que fluye de estas fuentes ornamentales es potable, así que, con la voluntad de no malbaratar el agua, los juegos se activan con un pulsador que no permite iniciar un nuevo ciclo de juego hasta que no ha terminado el anterior.

"No son para bañarse"

Desde la nueva área de juego de agua del recién estrenado parque de les Glòries, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha reivindicado la estrategia municipal para combatir los efectos del cambio climático, el Pla Clima, desde el cual el ayuntamiento está desarrollando actuaciones prácticamente obligadas por el aumento de picos de calor y una temporada de temperaturas altas que cada vez es más larga.

Zona de juego de agua infantil en la plaza del Maresme. / Ayuntamiento de Barcelona

"Esto hace que tengamos que hacer actuaciones que de otro modo no haríamos", ha dicho en declaraciones a los periodistas, como el Pla Ombres, con el que este verano se sumarán 70 nuevas zonas con sombra en la ciudad.

Así pues, estas zonas de juego es una medida más, "que va de la mano de los refugios climáticos", los espacios habilitados para refugiarse del calor. Bonet ha avisado de que estas fuentes ornamentales de juego no están diseñadas para bañarse. Estos son los únicos espacios para jugar con agua y están señalizados, de manera que no se contempla ni el acceso ni bañarse.

Ampliar a más distritos

Con las cuatro nuevas áreas se alcanzan los cinco distritos que cuentan con juegos de agua infantiles, lo que indica que hay cinco distritos más que todavía no disponen de estas fuentes. Son Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia. La voluntad del ayuntamiento es ampliar estas áreas para que lleguen a toda la ciudad y que "cada distrito pueda tener una a medio plazo", ha dicho Bonet.