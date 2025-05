El TSJC da por probado que un trabajador del metro enfermó por exposición “reiterada” al amianto

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificado que Rafael Rubio, un exmecánico tornero de 70 años jubilado desde 2020 tras más de cuatro décadas de trayectoria en el metro de Barcelona, debe recibir una prestación por una incapacidad permanente total causada por una enfermedad laboral provocada por haber estado expuesto al amianto en su puesto de trabajo. El alto tribunal desestima así los recursos que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpusieron contra la sentencia dictada por el juzgado de lo social número 4 de Barcelona, la primera en reconocer en vida a un empleado del suburbano como incapacitado por el asbesto, que puede provocar enfermedades respiratorias crónicas y cánceres cuando el material peligroso se manipula o se deteriora y desprende polvo.

La resolución no es firme y TMB avanza que recurrirá ante el Tribunal Supremo, sin entrar en más detalles sobre la sentencia. El Col·lectiu Ronda -que representa a Rubio y otros afectados por amianto- cree que la apelación difícilmente prosperará.

Rafael Rubio, exmecánico jubilado del metro de Barcelona al que dos sentencias reconoce una incapacidad permanente total por exposición a amianto en el puesto de trabajo. / JORDI OTIX / EPC

El TSJC ha desestimado todos los motivos por los que TMB replicó contra el fallo de primera instancia favorable al operario, destinado a los talleres ferroviarios de Vilapicina de 1978 a 2020 y diagnosticado de asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar desde 2013, con una afectación respiratoria entre leve y moderada. La empresa pública sostuvo en la apelación que “no ha existido exposición” y que “no se ha acreditado la asbestosis” que padece el exempleado, una afección respiratoria que se asocia a la inhalación de fibras de asbesto. El tribunal desmonta las premisas de la compañía al concluir que “se declara probado que existió reiterada exposición a amianto” y también da por acreditado que el demandante “sufre asbestosis”.

TMB reclamó en su recurso que se borrasen de la sentencia alusiones a la enfermedad vinculada al amianto y la “exposición crónica” al asbesto en el puesto que el empleado retirado ocupó. El fallo del TSJC lo desecha, esgrime que "no existe error alguno" y postula que el diagnóstico de la dolencia y la presencia de la sustancia nociva se desprenden “de forma directa de múltiples documentos”.

Tres casos reconocidos

El TSJC ya certificó que otro operario del metro murió a causa de la inhalación de amianto, origen de un agresivo cáncer de pleura. Aparte, la Seguridad Social ha admitido un caso de incapacidad permanente absoluta derivada por enfermedad profesional de otro empleado, que sufre cáncer de pulmón. Al igual que Rubio, cubrían puestos en los talleres.

"Pero, por desgracia, toda la plantilla ha estado expuesta y el colectivo afectado no es pequeño", recalca Àlex Tisminetzki, abogado del Col·lectiu Ronda. El letrado explica que hay seis juicios previstos a lo largo del próximo año de personal del metro presuntamente damnificado por el amianto, que incluyen tanto plantilla de los talleres como del mantenimiento de vías. Se cuentan casos de fallecidos y también de enfermos. "No queda ninguna duda de que ha habido exposición durante muchos años, con hechos probados contundentes, pero la empresa sigue negando la existencia del amianto. Su postura no tiene sentido ni se ajusta a la realidad", opina Tisminetzki.

Por su parte, Rubio da fe de que tiene que tratarse con dos inhaladores y que ha perdido capacidad respiratoria. "Noto que cada vez va bajando más", confiesa. Además, expresa que no comprende que la empresa rebata que el personal estuviese en contacto con el material nocivo: "Las zapatas de freno fueron de amianto hasta 1986 o 1987, los aisladores eran de amianto, los apagachispas eran de amianto... Todo era amianto. Se raspaba, se lijaba, caía el polvo y se soplaba. Era una barbaridad. No sé cómo lo niegan, si hasta dentro de la cochera nos daban leche en los 70 porque la teoría de entonces era que, si bebías, no perjudicaba tanto el polvo. Y, en 2001, un jefe de división de la Línea 5 nos hizo tirar todo el material que contuviera amianto a un contenedor".

Asimismo, unos chequeos que la empresa realizó entre 2018 y 2019 detectó que 28 empleados presentan alteraciones en la pleura, que pueden ser compatibles con la presencia de asbesto. La CGT acusa a TMB de no haber admitido más casos en los últimos seis años y tratar de refutar los diagnósticos que se le han presentado. "Cuestiona que sean por amianto, nunca reconoce las posibles afectaciones y dice que pueden deberse a que el afectado sea fumador o por otros motivos", comenta Ángel Muñoz, de la CGT, que reprocha que "la empresa no quiere que aumente la lista de afectados": "Hay casos en que está obligando a tomar acciones legales porque no está cumpliendo el acuerdo para que dispongan de un permiso retribuido con el que irse a casa a partir de los 58 años".

Informes médicos

Sobre la negativa de la empresa que Rubio haya contraído una asbestosis, los jueces responden que “es imposible apreciar un error palmario dado que se contiene en múltiples informes médicos”, incluido un dictamen forense. En cuanto a la existencia de amianto en el taller donde el operario manipulaba piezas de los trenes, señala que constan “abundantes elementos probatorios que la avalan”. Indica que las dolencias del extrabajador son “hallazgos médicos ‘sugestivos’” que “apuntan a la exposición a amianto”.

Un cartel avisa de la presencia de piezas con amianto en un pasillo del metro de Barcelona, en una imagen de archivo. / ALBERT BERTRAN

La resolución cita también que un estudio en 1998 “detectó la presencia de amianto en los talleres de Vilapicina”, donde Rubio estaba asignado. “Tanto en la operación de soplado de bajos como en la retirada de losetas se liberaba amianto”, destaca el TSJC. El fallo apostilla que TMB figura en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) desde 1987. También alude a que el neumólogo del programa de vigilancia de salud de la compañía dejó escrito tras un chequeo en 2018 que el paciente mostraba “signos sugestivos de exposición a amianto”, que “la exposición a amianto está bien documentada” y que el estado de salud del mecánico requería de “control evolutivo”.

La sentencia puntualiza que la concentración de fibras de asbesto dispersadas por las labores que fueron examinadas en Vilapicina en 1998 se hallaban “por debajo de la reglamentaria” que no debía superarse. En todo caso, subraya que no es impedimento para declarar la enfermedad profesional y recuerda que los estudios médicos han establecido que no existe un límite en que resulte seguro hallarse a expensas de respirar polvo de asbesto.

A su vez, el TSJC también deniega la petición de TMB de que se incorpore a la sentencia que Rubio ya había solicitado la incapacidad permanente y se le denegó en 2016, lo que juzga de una “absoluta irrelevancia”. También rebate que la empresa sostenga que el esfuerzo que requería las funciones de tornero no eran incompatibles con el cuadro clínico del exempleado. “No le limita en modo alguno”, afirmó la compañía, que recalcó que el mecánico siguió trabajando durante siete años desde que fue diagnosticado. La sentencia contesta que el oficio de Rubio sí “implica altos requerimientos físicos”, incompatibles con las enfermedades del demandante.

Aparte, la resolución da la razón a Rubio en cuanto a elevar el porcentaje para calcular el importe de la prestación por incapacidad al 75% sobre la base reguladora salarial. Aparte, la sentencia impone el pago de las costas judiciales a TMB, incluidos los honorarios del abogado del operario. Aparte, el extrabajador está pendiente de que se resuelva otro procedimiento en que solicita que TMB le indemnice con 180.000 euros por daños y perjuicios económicos, físicos y morales.