El taxi responde a las VTC: siete de cada diez barceloneses no ven necesario ampliar la flota

Una de las múltiples cuestiones en las que difieren los taxistas y VTC es en la ampliación de la flota. Ambos defienden tesis totalmente opuestas que se constatan en los estudios realizadas por el sector. Este lunes se ha hecho público uno de ellos, elaborado por el Mobility Institute, impulsado por el RACC en asociación con Deloitte y en colaboración con la aplicación de movilidad Free Now. Según este sondeo, realizado a través de encuestas a taxistas y a usuarios del área de Barcelona, el 77% de los usuarios del taxi en la ciudad no considera necesario aumentar el número de vehículos disponibles en la ciudad.

Es un dato que nada tiene que ver con lo reflejado en la encuesta de Cafiby hace justo un año, que indicaba que el 80% de los barceloneses creen que hay que aumentar la flota de taxis y VTC, es decir, consideraban que faltan coches y VTC. Esta es una de las tesis de esta empresa para señalar que hay trabajo tanto para taxis como para VTC y que no hace falta pelearse. Algo que, obviamente, ven diferente los taxistas. En este último estudio del Mobility Institute, los taxistas coinciden con los ciudadanos al rechazar la necesidad de más vehículos en las calles.

En el marco de la reforma de la ley catalana del taxi, que pasará a llamarse ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, la conselleria de Territorio dejó la puerta abierta a incrementar el número de licencias de taxi en Barcelona, que actualmente está en 10.521 licencias con 15.500 taxistas en el área metropolitana. No obstante, el 42% de los taxistas opina que existe escasez de profesionales para cubrir las licencias actuales. La edad media de los taxistas en la ciudad es de 49,8 años, lo que sugiere que, “en el corto o medio plazo, habrá movimiento en el mercado de licencias, con un aumento significativo en la transferencia a nuevos propietarios”, sostiene Free Now, la empresa multinacional de intermediación del servicio de taxi.

Su aplicación de movilidad permite acceder a un taxi de manera digital, “sin que ello implique una saturación innecesaria en las calles”, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Aunque Isabel García Frontera, la directora general de Free Now en España, admite que la modernización del sector va todavía a paso renqueante y cuesta de llegar a los clientes, defiende que la empresa ayuda a optimizar la gestión de los taxis existentes, mejorando aspectos primordiales hoy en día como la digitalización, la coordinación y la flexibilidad horaria.

Un 44% usa ‘apps’ y un 47% alza la mano

Actualmente, un 44% de los clientes solicita el servicio de taxi a través de aplicaciones como Free Now, si bien muchos de ellos siguen alzando la mano para parar un taxi en la calle, un 47%. Datos como estos, sostiene la empresa, “evidencian una evolución paulatina y transitoria hacia modelos más tecnológicos y personalizados, sin renunciar a los métodos tradicionales”. Eso no quita que los taxistas no reconozcan un cambio sustancial en los hábitos de los usuarios. Lo perciben un 77,2%, que ven como cada vez se usan más aplicaciones como Free Now para reservar taxis y el pago mediante tarjeta bancaria o a través de estas 'apps'.

En cuanto a las condiciones del sector, el 31% de los taxistas encuestados en Barcelona respaldan una ampliación de los horarios de servicio. Consideran que debería eliminarse la norma que limita a 16 horas el trabajo continuado por vehículo, una medida que ya se ha implementado en otras grandes ciudades como Madrid.

Otra de las conclusiones que se extraen del estudio es la percepción de que la movilidad ha cambiado. Los taxistas lo atribuyen a que hay más zonas de tráfico restringido y a la irrupción de nuevos modelos de transporte, y señalan la congestión y la “mala regulación” como problemas clave. También destacan infraestructuras deficientes. En este contexto, Free Now se erige como un “actor clave de la movilidad en Barcelona” que “ha contribuido a mejorar la movilidad en taxi con su apoyo a la transición digital y con una flota cada vez menos contaminante”.