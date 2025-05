Indignación por el ataque a un mural del 8M en Barcelona: tapan caras de mujeres con velos

Al carrer de la Bòria a Barcelona hi ha aquest mural d’homenatge a les dones. L’ha dibuixat i dissenyat la Mariel Soria, però en la realització hi ha treballat la gent del barri. Avui l’hem trobat vandalitzat d’aquesta manera. No calen paraules. pic.twitter.com/fEiSogeJ9y