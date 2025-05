Barcelona multa cientos de bicis compartidas mal aparcadas y echará a las empresas que incumplan el contrato

En la plaza de Rovira i Trias, en el eje verde de Consell de Cent, en Pla de Palau, en Glòries, en una acera diminuta del Raval... Las bicicletas de uso compartido amanecen mal aparcadas en cualquier rincón de Barcelona, y no son pocos los casos en los que se pasan días, si no semanas, en un mismo lugar sin que nadie las coja. Ya están desplegadas las 3.478 unidades que el pasado diciembre quedaron en manos de siete empresas que han adquirido el compromiso de cumplir y hacer cumplir tanto las bases del concurso público como la ordenanza de circulación de peatones y vehículos, que detalla dónde se pueden estacionar y dónde no.

Colocado el tablero de juego, el consistorio avisa: no le temblará el pulso si tienen que retirar licencias a los operadores que entorpezcan la convivencia en la via pública. Decenas de bicis han sido retiradas y las multas van que vuelan: en los primeros dos meses de 2025 fueron un total de 673 denuncias. Difícil tarea para los adjudicatarias, habida cuenta de que sus principal cliente es, sobre todo, el siempre imprevisible turista.

En la anterior licitación no hubo retirada de credenciales por parte del gobierno local, pero sí fueron cayendo empresas por la excesiva atomización de la oferta. Para que puedan comparar, solo hay un operador de bici pública: el Bicing. Eran también siete compañías distintas, pero solo terminaron cuatro (Ride, Cooltra, Donkey Republic y Bolt) y con la mitad de bicis que arrancaron en mayo de 2020 (la misma que ahora), cuando se hizo la primera convocatoria pública para poner orden en un negocio que antes ya funcionaba de manera alegal.

Una bici compartida, en una acera raquítica de Gràcia / J. O.

Adrià Gomila, director de los servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, explica a este diario que ya está activada la nueva aplicación que permite al consistorio tener geolocalizadas todas las bicicletas. Es una herramienta de uso interno que no existía en la anterior licitación y que debe permitir fiscalizar el cumplimiento del contrato, pues, entre otras cosas, los operadores no pueden tener más del 50% de la flota en la zona centro de la ciudad, la que más demanda genera.

"Ahora ya hemos empezado a hacer requerimientos a las empresas que incumplen las normas. También hemos empezado a sancionar y a retirar bicicletas. Los que lo hagan bien, perfecto. Pero los que no, pueden quedarse sin licencias. El propio pliego de condiciones del contrato contempla la rescisión en caso de incumplimiento", sostiene Gomila.

Papelera a pedales

En este primer semestre se han dado casos surrealistas. Como la bicicleta, detectada por Carles Cols, que durante más de un mes ha permanecido estacionada en Consell de Cent, entre el paseo de Gràcia y Pau Claris. Siempre la misma, sin estar estropeada, junto a un árbol y muy cerca de la terraza de un bar. O la que durante días estuvo en una calle de Gràcia cortando el paso sin que nadie se la llevara. O la que en Rambla Catalunya se convirtió, al cabo de unos días de estancia, en una improvisada papelera, con su cestita llena de latas y vasos de plástico.

Bicicletas de Bolt mal aparcadas en el parque de la Ciutadella / Marc Asensio Clupés

El 23 de diciembre, el consistorio informaba de la adjudicación de las licencias a siete empresas. Serían 3.478 licencias, con otras 500 que estaban en el aire porque a un octavo aspirante, Hello Bike, le faltaba cumplimentar parte de la documentacion. Esta multinacional china terminó por caer, y el ayuntamiento decidió no repartir sus credenciales entre el resto a la espera de ver cómo responde el reparto que sí estaba aprobado. De momento, regular. Si más no, mejorable.

Prórroga tecnológica

En aquella notificación de finales de 2024 se detallaba que las adjudicatarias disponían "de un periodo de un mes para desplegar las flotas en el espacio público". "El incumplimiento de los requisitos y/o despliegue de las flotas -proseguía el consistorio en su nota de prensa- comportará la retirada de las licencias a aquellas empresas que no cumplan". Pero hubo un problema con la plataforma tecnológica que ahora ya las tiene a todas geolocalizadas, con lo que se dio cierta manga ancha para que las bicis fueran llegando.

Ahora ha llegado el momento de la fiscalización diaria. El consistorio, de hecho, aunque no quiere dar nombres, ya tiene claro qué empresas están funcionando bien y cuáles tienen mucho que mejorar. Difícil adivinar cómo avanzará el invento, pero da la sensación de que la bici compartida se dirige hacia un nuevo escenario de selección natural, como en la anterior licitación, en la que solo sobrevivirán las que mejor mariden el modelo de negocio con el buen uso de sus bicis.