El Síndic de Greuges de Barcelona pide prohibir también las estufas eléctricas en terrazas

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido al ayuntamiento de la capital catalana que valore prohibir cualquier tipo de estufa en las terrazas de los locales de restauración, también las eléctricas. La institución ha explicado que ve con buenos ojos que el consistorio haya prohibido las estufas de gas en las terrazas, pero pide ir "más allá" y limitar también el uso de los aparatos eléctricos.

Así, el Síndic ha planteado al Ayuntamiento de Barcelona que analice "la posible contradicción en el ámbito energético y los compromisos medioambientales que supone calentar los espacios públicos con aparatos calefactores, aunque sean eléctricos". Además, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha trasladado a la institución la conveniencia de que las terrazas dispongan de sistema de calefacción, considerando el contexto actual de crisis climática.

Todo ello se desprende de una actuación de oficio sobre la retirada de estufas de gas del espacio público que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha resuelto recientemente y que inició al tener constancia de que aún había establecimientos que utilizaban estos aparatos, a pesar de que el 31 de diciembre de 2024 terminó el plazo para que los establecimientos que las usaban se pudieran adaptar.

La Sindicatura ha recordado que la ordenanza sobre este ámbito establece que los locales de restauración solo pueden utilizar estufas eléctricas en el exterior y con un límite de potencia, para reducir las emisiones contaminantes. Así, ha valorado positivamente que el ayuntamiento haya realizado 634 inspecciones entre enero y abril, tal como anunció la semana pasada, pero ha advertido que es necesario ir más allá.

Ha advertido que las estufas eléctricas, ahora permitidas, "tienen un impacto final en emisiones globales superior a las de butano o propano, según un informe de la Agencia de Energía de Barcelona (AEB)". Además, ha indicado que este documento concluye que "no se debe autorizar la calefacción de las terrazas para evitar el impacto ambiental y el desperdicio energético que esto supone".

En este sentido, ha argumentado que las estufas eléctricas solo deberín permitirse si se alimentaran de una fuente de energía renovable, y si se justificara por razones de promoción de un sector económico específico. "La autorización municipal para que se instalen estufas eléctricas no solo va en contra de las conclusiones de un informe elaborado por la AEB, de la cual forma parte el Ayuntamiento, sino que no se corresponde con la Misión Europea 100 ciudades Net Zero", ha señalado la Sindicatura de Greuges.

Así mismo, ha recordado que Barcelona forma parte del centenar de ciudades europeas comprometidas a ser climáticamente neutras en 2030 y que el comisionado de Agenda 2030, responsable de presentar la candidatura, impulsó el Acuerdo Climático de Ciudad, en el que ya se contempla un marco regulador para el uso de calefacción y climatización en el sector terciario.

Así, ha indicado que la base del acuerdo es el Plan de Acción para la emergencia climática 2030, que especifica que este marco regulador debe servir "para evitar el derroche de energía y por conciencia social, regulando, entre otros, el uso de estufas en el exterior". Por ello, ha apuntado que para cumplirlo, el Ayuntamiento debería valorar su prohibición sean del tipo que sean.

Incumplimiento del deber de colaborar con la Sindicatura

En cuanto a la retirada de las estufas de gas en el espacio público a partir del 1 de enero de 2025, la institución ha criticado la "falta de información" facilitada por el Ayuntamiento de Barcelona, que según ha dicho "impidió saber si la actuación había sido correcta". En este sentido, ha recordado al consistorio que esta forma de proceder ha incumplido su deber de colaboración.

"El consistorio argumentaba que no podría facilitar el número dado que la infracción es por la instalación de elementos no autorizados, lo que podría incluir otros", ha asegurado la Sindicatura de Greuges, que ha dicho que después de su solicitud el ejecutivo aceptó contabilizarlo de manera específica, y publicó los datos sobre el número de inspecciones y sanciones.

Por todo ello, ha concluido que el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Acción Climática, Movilidad, Servicios Urbanos, Innovación Urbana, Agenda 2030 y Plan de Barrios "no ha sido eficaz para verificar la retirada de las estufas de gas de las terrazas de los establecimientos de restauración, y que debe actuar de oficio en caso de incumplimiento".

La petición, "fuera de lugar"

El Gremio de Restauración de Barcelona no ha tardado en reaccionar y ha asegurado en un comunicado que la petición del Síndice está "fuera de lugar". La entidad ha defendido que "el único órgano competente" para vetar estos calefactores es el pleno municipal y ha recordado que este "ya votó a favor de que las terrazas pudieran tener estufas".

El gremio ha remarcado que la función de la Sindicatura es "supervisar las actividades de la administración municipal" y que "no está llamada a participar en el debate político como lo hace". "Por todo ello, el Gremio insta al Síndic de Greuges, David Bondia, a repsetar la dignidad de la Sindicatura y a no dejarse instrumentalizar por aquellos que, legítimamente, discrepan sobre las decisiones adopatadas por el plenario", ha zanjado la agrupación hostelera.