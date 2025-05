La lucha de una escuela de adultos de Barcelona sin ascensor desde hace 13 años

Con más de 700 alumnos inscritos este curso, el Centro de Formación de Adultos (CFA) Barri Gòtic, es uno de los más importantes de Barcelona. Sus cursos de castellano o catalán como lengua extranjera son la puerta de entrada de muchas personas inmigrantes a la cultura local y también ofrecen clases de alfabetización para personas que no tuvieron acceso a la educación en sus países de origen. Pese a la importancia de su labor, hay algo que está dejando fuera de la ecuación a muchos interesados en aprovechar la formación del centro por una prosaica razón: la escuela no tiene ascensor.

“Intentamos dar cabida a todo el mundo”, explica Pilar Casado, la directora de la escuela, que lamenta que muchos topan “con esta barrera” que les impide hacerlo. No son pocos los alumnos que, ya sea por un accidente o por un problema de movilidad permanente, no pueden salvar los cuatro pisos del edificio de la avenida Drassanes donde se instaló el centro el 2012. Tampoco es sencillo encontrarles una alternativa. “A algunos los podemos derivar a otra escuela de adultos de la rambla del Raval, pero a veces no tienen los mismos cursos que nosotros”, explica Casado. Y el resultado acaba siendo siempre el mismo: “Hay mucha gente que se queda sin escolarización”.

No contar con un edificio adaptado no solo limita la posibilidad de estudio a muchos alumnos, sino que también complica el día a día de docentes y trabajadores. “Los profesores hemos tenido que cargar con cajas de libros y hasta con unos paneles digitales enormes”, explica Casado que, entre la broma y la resignación, añade que han llegado a plantearse improvisar alguna polea para subir las cargas más pesadas.

Las escaleras del CFA Barri Gòtic / JORDI COTRINA

Hasta el 2012, cuando la escuela estaba instalada en el barrio que le da nombre, al otro lado de la Rambla, no existía este problema. “Era todo una planta baja”, explica Dolors Cortina, la anterior directora del centro, que ocupó el puesto durante más de una década. “Hacía tiempo que pedíamos cambiar de sede porque la que teníamos se nos había quedado pequeña”, añade. Todo indicaba que el Barri Gòtic se instalaría en el Palau Alòs, en la calle de Sant Pere Més Baix, pero allí acabó ocupando el espacio otra escuela de adultos, la Francesc Layret, tras detectar amianto y aluminosis en su antigua sede.

"Siempre vamos las últimas"

De esta manera, el Barri Gòtic tuvo que esperar un par de años más para cruzar la Rambla hasta su actual sede, en uno de los tres edificios donde antes había estado la escuela de primaria Drassanes. En su sede actual no hay nada en la planta baja, la recepción y las aulas se encuentran directamente en la primera planta. Desde el traslado a este edificio, ni las reivindicaciones de Cortina ni las de Casado surtieron efecto. “Las escuelas de adultos siempre vamos las últimas”, lamenta la anterior directora. “Entendemos que se dé prioridad a primaria y secundaria, pero también somos un centro educativo y tenemos necesidades”, reflexiona Casado.

En los dos edificios restantes tiene su sede el CESIRE, un centro de apoyo a la innovación de la investigación educativa que depende del Departament d’Educació. Paradójicamente, en uno de los edificios ocupados por el centro de innovación sí que se instaló un ascensor en 2012. “No sé si es porque allí tenían más dinero o lo distribuyeron de otra forma”, se pregunta Casado. La actual directora aclara que el CESIRE depende directamente del Departament mientras que el CFA es responsabilidad del Consorci de l’Educació de Barcelona, participado tanto por la Generalitat como por el ayuntamiento de la capital catalana.

Sin suerte en los presupuestos participativos

Este curso, el Barri Gòtic puso todas sus esperanzas en la propuesta que lanzaron a través de los presupuestos participativos de Barcelona. La iniciativa superó la primera fase de priorización, pero se ha quedado a 84 votos de entrar en la selección final. Han sido otras ocho, más votadas, las finalistas de Ciutat Vella. De hecho, el funcionamiento de los presupuestos participativos, que selecciona teniendo en cuenta apoyo popular y encaje presupuestario, ha hecho que otra propuesta con menos votos sí que vaya a realizarse.

Para Casado, el hecho de que tener que recurrir a esta herramienta para reclamar el elevador "es una vergüenza". "Es una cosa que tendría que pagar el ayuntamiento por normativa”, defiende. La directora esperaba que el relativo bajo coste de la obra, cifrado por el ayuntamiento en unos 275.000 euros, ayudara a superar la última barrera para conseguir el ascensor. Aun así, cree que este presupuesto es algo elevado. "He hablado con gente que sabe de ascensores y dice que no costaría tanto, pero supongo que los técnicos del ayuntamiento tendrán sus razones y sus criterios", explica.

Ahora, la directora del centro se pregunta "qué hubiera pasado si hubiera hecho algo más de campaña" para captar votos, en referencia a la gran movilización de algunos de los proyectos finalistas. De todas maneras, Casado confía en que el "alboroto" que ha hecho para promocionar la propuesta sea suficiente para que la administración actúe. “A veces pienso que he hecho más de comercial que de profesora”, asegura la directora.