La oposición pide al gobierno Collboni que facilite a los hosteleros la retirada de las estufas de gas de las terrazas

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 47 expedientes sancionadores a bares y restaurantes de la ciudad que han continuado instalando este invierno estufas de gas en sus terrazas pese a que está prohibido desde el pasado 1 de enero. Así lo recoge el informe, elaborado por el consistorio a instancias de un ruego de los Comuns, que ha presentado este martes la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, durante la comisión municipal de urbanismo.

Bonet ha concretado durante su intervención que los 47 expedientes suponen un 7,8% de las 634 inspecciones que el consistorio ha realizado "desde inicios de año" y que se han abierto expedientes "en todas las terrazas en que se ha detectado" alguno de estos calefactores. La teniente de alcalde ha defendido que la medida era necesaria, puesto que las emisiones de gases de las estufas "contribuyen al cambio climático". "Sería incoherente mantener las estufas de gas en las terrazas", ha añadido la edila, que ha aprovechado para felicitar a los equipos de inspección.

Bonet también ha defendido que "cambios de hábitos" como este requieren "un acompañamiento proactivo" por parte del ayuntamiento. "Lo importante ahora es acompañar al sector para que la eliminación de estufas sea definitiva", ha sentenciado. Para PP y Junts, el consistorio no ha cumplido con este aspecto. "Es un informe que confirme lo que ya sabíamos, su obsesión contra el tejido productivo de la ciudad", ha espetado Arnau Vives, concejal del Junts, que ha asegurado que el veto no ha acompañado la medida "ni de ayudas ni de subvenciones".

En términos similares se ha expresado el edil popular, Juan Milián, que ha denunciado que al consistorio no le importa si "el restaurador tiene que invertir más de 3.000 euros" en hacer la transición a los calefactores eléctricos, o si "no puede hacer las obras porque el distrito no contesta en meses". Pese a que no se debatía ninguna modificación de la ordenanza, el concejal ha aprovechado para pedir un año de moratoria, la activación de una línea de subvenciones a los restauradores y la suspensión de las sanciones a partir del momento en que el restaurador pida la licencia de obras para la adaptación a los nuevos calefactores.

"Palos en las ruedas"

Menos críticos, pero tampoco satisfechos del todo, se han mostrado ERC y Comuns. La republicana Eva Baró ha asegurado que "evidentemente" creen en la necesidad de aplicar la prohibición y ha recordado que su grupo pidió que el veto fuera efectivo un año antes de lo acordado en 2018. Aun así, ha lamentado que los hosteleros hayan topado "con palos en las ruedas" para cambiar sus calefactores de gas por eléctricos y ha pedido evitar que la transición sea "un castigo".

Los Comuns, a través de su concejal Guille López, han celebrado que el gobierno municipal haya dado cumplimiento a su ruego y ha cargado contra la "poca disciplina" de algunos establecimientos. Para López, el hecho de que "prácticamente una de cada diez terrazas" inspeccionadas haya sido sancionada hace oportuno una modificación de la ordenanza de terrazas como la impulsada por la Favb, que ya fue admitida a trámite por la comisión de urbanismo.

Tal como explicó este diario, muchos restauradores no tenían claro como poder instalar estufas eléctricas en sus terrazas a inicios de este año, cuando entró en vigor la normativa. A principios de mes, ya con la temporada de invierno acabada y fuera del límite legal para tener instalado cualquier calefactor, todavía podían verse en algunos puntos de Barcelona estufas en funcionamiento.