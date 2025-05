La ley de barrios del tripartito: 1.900 millones en 140 municipios que "dignificaron el espacio público"

La ley de barrios es uno de los primeros proyectos que puso en marcha el Govern de Salvador Illa, pero su nacimiento se remonta a los tripartitos que el PSC lideró con Pasqual Maragall y José Montilla. La norma se aprobó en 2004 y durante aquellos dos mandatos, hasta 2010, se movilizaron 1.900 millones de euros en siete convocatorias. De ellas se beneficiaron entre 15 y 20 municipios por año, hasta un total de 140 poblaciones. Los alcaldes metropolitanos recuerdan hoy que aquel emblemático Pla de Barris de Maragall sirvió para "dignificar el espacio público" y ven en el actual una nueva oportunidad de mejorar los barrios más necesitados de Catalunya.

Bajo la premisa de que el pujolismo se había olvidado durante dos décadas de los barrios más envejecidos y periféricos de las grandes ciudades, el Govern de PSC, ERC e ICV-EUiA impulsó en 2004 un plan de actuaciones en determinadas zonas degragadas o con problemas de infraestructuras o marginalidad. En colaboración con los ayuntamientos, la mayoría socialistas como ahora, las actuaciones se financiaron con fondos municipales, autonómicos y europeos. Un maná que se fue desvaneciendo a partir de 2011 por la crisis económica y los recortes sociales del Govern de Artur Mas.

Los retos pendientes

"El reto de esta convocatoria es la rehabilitación del envejecido parque inmobiliario", asume Antonio Balmón (PSC), alcalde de Cornellà de Llobregat y vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El socialista considera las políticas de rehabilitación "fundamentales" —el propio AMB las ha liderado en los últimos años en el entorno de Barcelona—, ya que "es ahí donde está la cohesión social, marcada por las dignidades de la vivienda y el trabajo". Este periódico ya avanzó cómo grandes ciudades catalanas se encomiendan a la inyección económica del Govern como simbólico acelerón en materia de rehabilitaciones.

Otro de los grandes municipios catalanes que optarán a la inversión de entre 3 y 25 millones será Mataró. Su alcalde, el socialista David Bote (PSC), también presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), asegura que la capital del Maresme tiene "buen recuerdo" del Pla de Barris: "Hicimos muchas intervenciones en los barrios de Cerdanyola y Rocafonda". Cita, por ejemplo, una escuela de adultos o un pabellón deportivo. Estas demarcaciones vulnerables de Mataró están, de hecho, entre las que más ha crecido Vox en Catalunya. Precisamente, el 'Govern' Illa apuesta por la intervención social en los barrios como 'vacuna' contra el ascenso de la extrema derecha.

"Dignificar el espacio público"

Bote y Balmón diferencian esta nueva edición del programa de la del 'tripartit': hace dos décadas, argumentan los ediles, las intervenciones "estuvieron muy vinculadas a dignificar el espacio público". En esta ocasión, "para reequilibrar, la idea es poner más bien el acento en rehabilitación e intervención en el mercado de la vivienda", concurren los responsables políticos de Mataró y Cornellà. "Se habla mucho de nueva construcción, pero yo soy muy fan de la rehabilitación porque es la que atañe a la perspectiva de una familia de clase media", apostilla Bote. "El Pla de Barris es una política efectiva contra el alejamiento social y estigmatización de los barrios con más dificultades sociales", rubrica Balmón.

Pese a que los municipios se muestran por lo general satisfechos del relanzamiento del Pla de Barris —también los que no tienen alcaldía socialista, como por ejemplo El Prat de Llobregat—, no obvian que las ayudas no llegarán a resolver todas las carencias sociales de los barrios. "Estamos pendientes de saber cómo acabará concretando, pero es una muy buena iniciativa para reforzar proyectos de renovación que ya estamos haciendo en todos los distritos de Sabadell", argumenta la alcaldesa Marta Farrés (PSC). Desde Badalona, donde tienen intención de optar a la ayuda del Govern, advierten querer leer antes la "letra pequeña" aunque "la música nos gusta", reconoce el teniente de Alcaldía Dani Gracia (PP). También desde Terrassa Jordi Ballart (Tot per Terrassa) espera a la concreción en plan, sobre todo en cuanto a la cofinanciación de los ayuntamientos (la aportación del Govern oscilará entre el 50% y el 75% de la financiación en función de la población). "Valoramos positivamente pero con prudencia la iniciativa", comenta Ballart.

"Quedaron proyectos por desarrollar"

"Después de 15 años de parálisis provocada por el 'procés', por fin tenemos un Govern que vuelve a apostar por nuestros barrios", afirma el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós (PSC). La segunda ciudad de Catalunya presentará presentará a la convocatoria alguna intervención integral en sus barrios del norte, en el área del Samontà. El Ayuntamiento contempla el Samontà su estandarte de políticas sociales, aunque asume que sus necesidades exceden por mucho el Pla de Barris: sólo en el Samontà se estiman necesarias 4.000 rehabilitaciones de viviendas, el doble en toda la ciudad. En el mismo sentido de Quirós se expresa la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia (PSC): "Hace mucho tiempo que lo esperábamos. El municipalismo necesita este empuje para llevar a cabo proyectos integrales". También se expresa en ese sentido el alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez (PSC): "El Pla de Barris es una oportunidad para Badia en materia de vivienda".

Una de las incógnitas de la convocatoria es si habrá ciudades que presentarán conjuntamente, como ya ocurrió en anteriores convocatorias. Lo recuerda de este modo la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete (PSC), que rememora cuando Sant Adrià y Badalona concurrieron conjuntamente bajo el lema "cosiendo fronteras" con sus barrios adyascentes. "Nos presentamos junto con Badalona y la obra más significativa fue la del mercado municipal", recuerda Cañete. La edil cuenta que la urbe del Barcelonès Nord está trabajando por llegar a tiempo para presentarse a esta convocatoria del Pla de Barris. "La valoración del plan del 'tripartit' es positiva desde el punto de vista conceptual, aunque quedaron proyectos por desarrollar sobre todo a nivel de urbanización de calles".

Barrios transformados

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, la socialista Mireia González, apunta a la "mirada estratégica" de los municipios para afrontar retos conjuntos en el contexto de las transformaciones sociales. "Si hacemos un trabajo organizado, el Barcelonès Nord vivirá buenas oportunidades los próximos años", afirma González, que recuerda cómo a la primera convocatoria concurrieron los barrios de Fondo o Santa Rosa y en la segunda destacó la reforma del Mercado Sagarra.

Otros regidores metropolitanos valoran también "positivamente" la experiencia del Pla de Barris hasta 2010. "El barrio de Can Vidalet vivió una profunda transformación que todavía hoy genera beneficios tangibles en la vida cotidiana", señala Eduard Sanz (PSC), alcalde de Esplugues de Llobregat. "En Sant Boi Llobregat tenemos la experiencia del Pla de Barris del barrio de Casablanca, que gracias a la Llei de Barris del 'tripartit' en 2004 nos permitió destinar 13 millones de euros a la mejora integral de este territorio", concluye la alcaldesa Lluïsa Moret (PSC), también presidenta de la Diputación de Barcelona.