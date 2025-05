Endesa arregla la avería que deja a oscuras a vecinos de Nou Barris desde hace años: “Por fin vemos la luz”

Tras varios años con apagones recurrentes sobre todo cuando ha llovido con algo de intensidad, los 64 hogares repartidos entre dos escaleras de la Guineueta, en Barcelona, atisban el final del suplicio que los ha atosigado. Ambas comunidades, situadas en el paseo Fabra i Puig, han sufrido a menudo cortes de luz prolongados, algunos de más de 30 horas, con la consiguiente ristra de molestias para los afectados: cada vez que la electricidad ha decaído, numerosos vecinos se las han visto y se las han deseado sin ascensor, los más ancianos y quienes padecen problemas de movilidad han quedado atrapados en casa, los enfermos han tenido que racionar el uso de aparatos de oxígeno y ha habido comida que se ha echado a perder en la nevera. Para hacerse una idea de la incomodidad, cabe pensar que han vivido en repetidas ocasiones la desconcertante oscuridad que se apoderó de España el pasado 28 de abril.

Justo ese día, cuando todo el país perdió la corriente y prácticamente nada funcionaba, Endesa empezó las obras en el inmueble del distrito de Nou Barris, que se ha acostumbrado a su pesar a cargarse con linternas y velas por si acaso. Con los trabajos iniciados a finales del mes pasado, la compañía promete poner remedio de una vez por todas a las incidencias que han incordiado a los habitantes del edificio.

Una zanja abierta para reparar la avería en el tendido eléctrico tras uno de los frecuentes apagones en dos escaleras de la Guineueta, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Aunque precavidos, los vecinos se declaran satisfechos y esperanzados. “Por fin se está arreglando y por fin vemos la luz”, expresa Jordi Ruiz, recogiendo un comentario que abunda entre los residentes. Ruiz es uno de los muchos damnificados por los frecuentes fallos en la red. Da fe de que tanto él como su mujer han tenido que acudir a menudo a casa de los padres para ducharse, teletrabajar o tratar que los apagones cíclicos no les arruinasen la rutina. El enésimo engorro lo soportaron el pasado 5 de abril, un sábado que los habitantes de ambas escaleras sobrellevaron en penumbra.

138 metros de cable

En los últimos días, los operarios han abierto una zanja a ras de la fachada del bloque castigado por la avería. La abertura en la acera y las vallas que la envuelven se prolongan por una travesía próxima, el pasaje Valldaura. Endesa confía en que las tareas para lograr la reparación definitiva concluyan el 23 de mayo. Si no se interpone un imprevisto que obligue a alargarlos por más tiempo, los trabajos habrán durado algo más de tres semanas. La compañía agrega que la reparación se presupuesta en 25.000 euros.

Los vecinos han sido testigos de un sinnúmero de apaños para subsanar las incidencias, que se revelaron como un parche puntual: no zanjaron que los cortes de electricidad se reprodujeran ni evitaron que la calle se reabriera una y otra vez para escrutar en el subsuelo. Según Endesa, el terreno se humecede mucho en caso de aguacero, lo que había dañado el cable hasta picarse en distintos tramos. Era exigible sustituir la instalación por completo, que es justo lo que ahora se hace.

Una vecina a contraluz en una de las escaleras afectadas por los apagones en la Guineueta, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Endesa explica que se están desplegando 138 metros de cableado de una nueva línea de baja tensión. Aunque las labores por las que se ha perforado el pavimento terminen este mismo mes, la eléctrica advierte que quedará una última operación clave, que programa en junio para acabar con las caídas de suministro. Se trata de lo que la compañía denomina un “descargo”, por el que se interrumpe la corriente momentáneamente para empalmar el nuevo tendido con las acometidas de las escaleras.

Endesa alega que tenía el problema identificado y las obras estaban planificadas, pero que ha tenido que aguardar a que el Ayuntamiento de Barcelona concediera la licencia de obras que había solicitado. “Pero con la noticia de EL PERIÓDICO se aceleró todo”, opina Ruiz, que deja un resquicio a la cautela: “Hasta que no lo vea acabado y con todo los que nos ha pasado, la gente no dejará de ser escéptica, aunque no es comparable lo que se hacía antes en la acera con lo que se hace ahora, en que lo han abierto todo”.