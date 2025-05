"Para incorporarnos a Catalunya, no hay nada mejor que defender la lengua": el Casal Argentí de Barcelona estrena nuevo local con cursos de catalán

“Este será un acto bilingüe: se hablará en catalán y, si alguien no entiende alguna cosa, se lo explicaremos en argentino”. Con esta declaración de intenciones ha abierto el acto, en un catalán impecable, Diego Arcos, presidente del Casal Argentí de Barcelona. La entidad ha presentado al público este jueves su nueva sede, en el 108 de la calle Enamorats, y ha anunciado la que será su primera actividad en su nueva casa: un curso de catalán.

Con una sala llena de miembros del casal, pero que contaba también con representantes de la ANC y de la Plataforma PIC-Integración, Arcos ha defendido la necesidad de aprender el catalán porque es una lengua “oprimida”. “Desde 1714, ha habido más de 100 leyes que prohibían el catalán”, ha recordado Arcos que también ha defendido que el castellano oprime lenguas indígenas sudamericanas como el guaraní o el aymara.

El cartel del curso, obra de Martín Oubiña / Casal Argentí de Barcelona

“Para incorporarnos a la nación catalana no hay nada mejor que defender la lengua oprimida, porque somos personas oprimidas como inmigrantes y trabajadores y negarnos el acceso normal al catalán es una forma de discrminarnos”, ha asegurado.

Además de las razones ideológicas que han impulsado al Casal Argentí a lanzar un curso de catalán, existen motivos logísticos. “El Consorci per a la Normalització Lingüística está desbordado”, ha asegurado Arcos, en referencia a la incapacidad del ente público a absorber toda la demanda que tienen sus cursos.

Grupos de conversación y aplicación web

Por todo ello, el casal se ha unido a asociaciones como la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) y la academia de catalán Aprende Catalan. Por parte de la CAL, ha asistido al acto Saoka Kingolo, director del proyecto Xerrem, en el que impulsan grupos de conversación en catalan destinados a inmigrantes. Ya tienen establecidos estos grupos en 35 municipios catalanes y ahora se instalarán en la nueva sede del Casal Argentino. “Lo que hacemos es estimular que la gente que está interesada para que lleguen a la conclusión de que aprendiendo catalán avanzaran en oportunidades”, ha explicado. Los grupos de conversación son gratuitos y abiertos, pero hay que pagar el material que se usa. Los interesados pueden inscribirse contactando con el casal a través de su correo electrónico.

Por otro lado, también estaba presente en el acto Claudia Ochoa, directora de la academia AprendeCatalan, que también ofrecerá sus servicios en el Casal Argentí. Se trata de un curso especialmente pensado para personas latinoamericanas. “Trabajamos con expresiones y referentes propios de países de sudamérica para que la gente también se haga suya la lengua”, ha explicado Ochoa. El curso, para adaptarse a las necesidades horarias de los estudiantes, se base en una aplicación y una web y se complementa con un tutoria diaria y los grupos de conversación que tendrán lugar en el casal.

Claudia Ochoa, durante la presentación del curso de catalán del Casal Argentí / Casal Argentí de Barcelona

También ha participado en el acto el profesor y miembro de la Intersindical, Gerard Furest, que ha apelado a apostar por la interculturalidad y no la multiculturalidad. “¿Cómo le puedo pedir a alguien que se interese por mi cultura si no me intereso por la suya?”, se ha preguntado Furest que ha asegurado que Catalunya “será interracial o no será”.

Asados, ‘gegants’ y ‘correfocs’

Arco ha aprovechado la ocasión para avanzar algunas de las acciones que el Casal Argentí tiene previsto hacer los próximos meses. La entidad, que hoy cuenta con cerca de un millar de asociados, lucha por conseguir en junio poder celebrar en Mataró la primera fiesta mayor catalano-argentina. “Habrá asados y correfocs”, anuncia Arcos, que defiende que esta fiesta es un buen ejemplo de lo que pretende esta asociación. “Nuestra política es hacer cultura catalana para los argentinos y cultura argentina para los catalanes”, ha asegurado.

Además, el casal, fundado en 2001 para facilitar la integración en Catalunya de los argentinos que salieron por el corralito, pretende construir ‘gegants’ con la cara del popular personaje literario Martín Fierro y de la célebre guerrera por la independencia de los estados latinoamericanos Juana Azurduy.