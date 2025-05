“Nos faltan referentes gais”: Bombers, Policías y Agents Rurals alzan la voz contra la LGTBIfobia interna

"Quiero hablar de mi intimidad como lo hacen mis compañeros", confesó el subinspector del cuerpo de Agentes Rurales, Marc Gálvez, ante una sala repleta de miembros de los cuerpos de seguridad y emergencias. Gálvez, que es gay y lleva años siendo el único referente visible en su ámbito profesional, resumió en una frase sencilla el fondo de una jornada cargada de testimonios directos, pedagogía y una demanda clara: la urgencia en derribar los silencios y dotar de herramientas reales a quienes, desde dentro, luchan contra la LGTBIfobia.

La cita, celebrada este pasado juieves 15 de mayo en el marco del Día Internacional contra la LGTBIfobia —que se conmemora el 17—, ha sido organizada por el Gabinet de Seguretat i Polítiques con la colaboración de la Asociación de Policías LGBTI Gaylespol y el Área de Igualdad, Equidad y Diversidad de los Mossos d’Esquadra. El objetivo fue abordar la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de los cuerpos de seguridad, visibilizar los desafíos pendientes y proponer medidas concretas para avanzar hacia una cultura institucional más inclusiva.

"Los derechos LGTBI+ son parte esencial de la democracia", proclamó la 'consellera' de Interior, Núria Parlon, quien insistió en no mirar hacia otro lado ante las situaciones de discriminación dentro de los cuerpos policiales y de emergencia. Parlon denunció que la LGTBIfobia aún sigue siendo una realidad silenciada, e hizo un llamamiento a la corresponsabilidad del sistema de seguridad pública para combatirla activamente: "Debemos asumir que somos responsables de garantizar entornos seguros también para nuestros propios profesionales".

Gálvez explicó con franqueza lo que supone ser homosexual en un entorno históricamente masculinizado y jerárquico: "Siempre hay silencios, siempre es incómodo. Falta formación, pero también formato", manifestó con una interpelación directa a interior: "Faltan apoyos institucionales". Su voz coincidió claramente con la de la caporal del cuerpo de bomberos de Catalunya Eva Riera, quien subyraó que, si bien a ella no le resultó especialmente difícil encontrar su espacio en el cuerpo como mujer lesbiana, no ocurre lo mismo con sus compañeros hombres y homosexuales. "El estereotipo del bombero pesa. Hay quienes siguen sin poder ser ellos mismos porque no se sentirían identificados".

Riera, que ingresó en el cuerpo en 2008, ya explicó que no fue hasta hace dos o tres años cuando escuchó por primera vez hablar de igualdad de género e inclusión en el cuerpo de Bombers. "A nivel de bomberos se ha trabajado en políticas de igualdad y feminismos", pero aseguró que queda mucho camino por recorrer en las políticas LGBITQ+. La caporal pidió a los cargos de mando herramientas: "No puede ser que no salgan hombres gais", concluyó.

Formación con perspectiva

La necesidad de formación con perspectiva de género y diversidad ha sido uno de los ejes centrales de la jornada. El inspector de los Mossos d’Esquadra y jefe de instructores de la Escuela de Policía de Catalunya, Ivan Quintana, defendió la creación de una comisión específica para trabajar la diversidad en los cursos de formación básica. "Tenemos que bajar la pelota al suelo. Hablar de casos reales, interpelar a los futuros agentes desde la empatía y el respeto, y generar reflexiones que cuestionen estereotipos arraigados".

Quintana recordó que el 80% de la plantilla de Mossos cambiará en los próximos diez años y que es fundamental que los nuevos profesionales entren con una visión transversal del respeto a los derechos humanos. “Queremos que se sientan responsables no solo de aplicar la ley, sino también de garantizar una convivencia basada en la inclusión”.

Desde el Área de Igualdad, Equidad y Diversidad de los Mossos, la sargento Vanesa Casanovas insistió en que el trabajo interno debe ser constante y estructural. "Diseñar formación transversal no es una opción, es una obligación. Debemos cambiar miradas, fomentar relaciones más favorables y ser intolerantes con la intolerancia", afirmó con contundencia.

Casanovas destacó que los Mossos llevan años trabajando con un compromiso activo en este terreno y que no basta con protocolos: "Necesitamos circuitos ágiles, procedimientos efectivos y, sobre todo, una implicación personal real. Esto no debe ser solo un compromiso organizativo, sino un valor que cada persona haga suyo”.

Sin referentes visibles, sin formación adecuada y sin apoyo institucional claro, la LGTBIfobia se perpetúa en los pasillos de los parques de bomberos, en las patrullas rurales o en las aulas de formación policial, afirman. Las jornadas pusieron luz sobre esta realidad y lanzaron una exigencia al Departament d’Interior: que los discursos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas. Los profesionales aseguran que el uniforme "no puede ser una excusa para silenciar identidades".