La tuneladora de la L9 del metro detenida en Mandri volverá a taladrar después de verano

La tuneladora del tramo central de la L9 del metro de Barcelona sigue durmiendo en Mandri a la espera de cambiar la gran pieza delantera que se encarga de rasgar el subsuelo de la ciudad. Si nada lo evita, antes de otoño debería volver a perforar para culminar los 1,6 kilómetros pendientes hasta Lesseps. Pero no por ello la L9 no avanza por otros lares. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, se ha hecho carne este jueves en la futura estación de Plaça de Maragall, donde la obra civil ya está prácticamente terminada. Solo quedará la parte de arquitectura e instalaciones, que no es poca cosa. La voluntad del Govern es que desde la parada de la Sagrera, los trenes avancen hasta Guinardó-Hospital de Sant Pau en 2027.

Si el topo mecánico vuelve a la vida en otoño, Territori habrá cumplido el plazo anunciado en agosto de 2024, cuando por sorpresa se anunció este parón de 14 meses para actualizar la tuneladora. A esto hay que sumar un retraso que ya venía de serie: la máquina llegó a Mandri en el verano de 2024, pero la previsión, un año antes, era que se plantara en el corazón de Sant Gervasi-Bonanova en el estío de 2023. En definitiva, entre una cosa y la otra, dos años más que de entrada no estaban previstos. Aunque para una infraestructura planificada a principios de siglo, tampoco va ahora de un par de almanaques.

La consellera Paneque, en el pozo de la estación de Plaça de Maragall, este jueves / Jordi Otix

A día de hoy, el combinado que forman la L9 y la L10 suma 35 estaciones, 38 kilómetros de recorrido y 27 millones de validaciones anuales. Faltan 15 estaciones para culminar todo el proyecto, y la previsión es que, con el tramo central en marcha, que es el que da sentido a esta Ronda de Dalt ferroviaria, se llegue a los 113 millones de viajes, cuatro veces más que ahora. Cuándo sucederá es ahora un misterio, pero si tienen que apostar, pasado 2030.

Lo que falta

El próximo en servicio será de 3,6 kilómetros, entre las nuevas paradas de La Sagrera TAV y Guinardó-Hospital de Sant Pau. Incluye las paradas de LA Sagrera (ya operativa) y Plaça Maragall. Los trenes deberían circular en algún momento de 2027. Para más adelante se espera la apertura de Sanllehy (obra civil avanzada en un 42%) y Lesseps (ejecutada en un 92%). Motors (10%), El Putxet (18%) y Manuel Girona (está por empezar) son las que cierran la cola.