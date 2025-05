¿Por qué se está prohibiendo fumar en las playas de Barcelona? Estos son los motivos

En el 2022, Barcelona se convirtió en la primera ciudad española en declarar todas sus playas como espacios libres de humo. No se puede fumar ni en la arena ni en el agua. Esta medida, que ya contaría con una amplia aceptación social según datos del ayuntamiento, no se queda solo en la capital catalana: esta semana, la Diputación de Barcelona (DIBA) ha anunciado que siete municipios más de la provincia de se sumarán a esta iniciativa. Los nuevos municipios que aplicarán la prohibición de fumar en sus playas son Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Sant Pol de Mar y Vilanova i la Geltrú.

Pero ¿por qué esta apuesta por las playas libres de humo? El Ayuntamiento de Barcelona lo justifica con tres razones: la convivencia ciudadana, la salud pública y la protección del medio ambiente.

Convivencia

Las playas de Barcelona son uno de los espacios de ocio más utilizados de la ciudad. Con una longitud de cinco kilómetros y una superficie de 240.000 metros cuadrados, reciben durante la temporada de baño a unos cuatro millones de personas de todas las edades, según datos del ayuntamiento. De estas, alrededor de un 9 % son familias con niños y niñas, lo que equivale a unos 350.000 menores utilizando las playas barcelonesas cada año.

Además, el consistorio ha detectado un aumento del uso de las playas a lo largo de todo el año, no solo en verano, y es que se han convertido en espacios donde las personas practican deporte, descansan, juegan o socializan. No obstante, este crecimiento de la demanda se está dando al mismo tiempo en el que se está perdiendo progresivamente la superficie de arena, ya que, desde el 2010, el conjunto de las playas de la ciudad pierde alrededor de 50.000 metros cúbicos de arena al año, debido a la dinámica costera y al oleaje.

Así pues, las playas cuentan ahora con menos espacio y más personas ocupándola. Un contexto en el que cobra especial importancia garantizar una buena convivencia. Y ahí entra en juego la prohibición de fumar, porque reducir el humo y los residuos que genera contribuye a que las playas sean lugares más amables para todos.

Salud

El tabaquismo es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de muerte evitable en el mundo. Y no solo afecta a quienes fuman: el humo ambiental del tabaco también es un carcinógeno (clasificado como tal por la International Agency for Research on Cancer) y representa un riesgo para la salud tanto en adultos como en menores.

Por ello, prohibición del tabaco en estos espacios tiene busca tanto proteger la salud de la población como educar en la prevención del tabaquismo, ya que crear espacios sin humo reduce la normalización del acto de fumar y, por lo tanto, el riesgo de iniciar el consumo.

Medio ambiente

El Ayuntamiento de Barcelona argumenta que se estima que cada año se tiran unos cinco billones de colillas al medio ambiente, muchas de las cuales acaban en el mar. Estas colillas liberan contaminantes metálicos y químicos, que afectan a la fauna marina y, por extensión, a los seres humanos que consumen productos del mar. Además, una colilla puede tardar hasta diez años en degradarse.

Así mismo, la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo señala que los filtros de cigarrillos como el segundo residuo plástico de un solo uso más frecuente en las playas europeas. Por ello, insta a los países miembros a poner en marcha medidas para reducir su impacto.

En España, esa directiva se ha incorporado mediante la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que fue aprobada el 31 de marzo de 2022. Esta ley permite a los ayuntamientos prohibir fumar en las playas a través de sus ordenanzas y establecer sanciones por su incumplimiento. Esta es la base legal que sustenta esta medida en Barcelona.

Eficacia de la medida

Los datos indican que prohibir fumar en las playas sí es una medida eficaz y aceptada socialmente. Según el Ayuntamiento de Barcelona, desde la entrada en vigor de la prohibición en 2022 solo el 0,49 % de los usuarios de la playa seguían fumando en ellas y el grado de satisfacción con las playas sin humo es de 8 puntos sobre 10.

No obstante, un 65 % de los encuestados asegura haber visto colillas en los últimos 15 días en el entorno de las playas. En este sentido, el ayuntamiento recuerda que las colillas, aunque estén apagadas, deben depositarse en el contenedor gris.