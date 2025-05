Parlon promete "contundencia" contra los cambios de sexo fraudulentos de dos bomberos

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha vuelto a pronunciarse sobre el presunto uso fraudulento de la Ley Trans (4/2023), después de que este diario revelara que dos bomberos de la Generalitat —destinados en los parques de Badalona y Vic— han solicitado el cambio de sexo registral, sin mostrar indicios aparentes de transitar por una cuestión de identidad de género. Durante la inauguración de las jornadas contra la LGTBIfobia en los cuerpos de emergencia, celebradas este jueves en el Departament d'Interior, Parlon se ha mostrado rotunda.

“Interior será claramente contundente en su expresión ante estas actitudes que van totalmente en contra del trabajo y de los logros que estamos consiguiendo”, ha advertido, en defensa de la norma que, según ha la cualifica de “un avance”. La consellera ha insistido en que el objetivo de la Ley Trans es que “todo el mundo pueda ser lo que quiere ser y, además, se sienta respetado y reconocido dentro de una organización”.

Y ha añadido, “aquellas leyes que nos permiten hacer avances importantes no deben utilizarse para burlar la ley. Este también es uno de los temas clave en los que debemos incidir”.

Parlon ha recordado que las normas inclusivas vigentes han sido fruto del esfuerzo conjunto de los colectivos y de la sociedad civil, y ha reclamado blindar su aplicación: “Hemos conseguido leyes gracias al compromiso de los colectivos y de la sociedad civil, pero debemos lograr que estas leyes, también en el marco de los procesos operativos, no puedan vulnerarse ni utilizarse precisamente para evidenciar lo contrario de lo que quieren conseguir”.

Dirección general de Bombers

Por su parte, la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara García, que asumió el cargo en enero sustituyendo a Joan Delort, ha dejado claro su alineamiento con la norma y con las políticas de igualdad: “Estamos absolutamente al lado de la Ley Trans y de las políticas de igualdad y de feminismo que estamos impulsando con la finalidad de que los cuerpos operativos —en este caso el de bomberos de la Generalitat— se parezcan lo máximo posible a nuestra sociedad”.

García ha explicado que Interior está estudiando posibles vías jurídicas para actuar: “Estamos acabando de analizar cuáles son las vías jurídicas de actuación que podríamos llegar a tener”. Respecto a los dos casos investigados, ha reconocido su complejidad. Según ha apuntado, “ninguno de los dos ha hecho el cambio de sexo para beneficiarse de ninguna convocatoria de acceso ni de ninguna política pública que se haya impulsado”.

No obstante, ha subrayado que la Generalitat no tiene potestad para determinar si ha existido fraude, y ha deslizado la posibilidad de trasladar el asunto al ámbito registral. “Nosotros no somos investigadores para hacerlo. Lo que sí estamos revisando es la posibilidad de trasladarlo al registro civil, que son realmente los titulares de esta competencia, con la finalidad de que ellos, de oficio, puedan reevaluar, si así lo consideran, estos dos casos”.

¿Qué ha pasado?

Dos bomberos de la Generalitat —uno destinado al parque de Badalona y otro al de Vic— cambiaron hace aproximadamente un año de sexo registral y figuran actualmente como mujeres en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, según diversas fuentes conocedoras del caso, ninguno ha modificado su nombre, su apariencia ni su conducta habitual en el cuerpo.

Los casos han generado tensión dentro del cuerpo de Bombers de la Generalitat, tanto por su carácter inédito como por el trasfondo que se les atribuye: uno de ellos lo habría hecho, presuntamente, como provocación política ante el avance del feminismo en los cuerpos de emergencia; el otro, por miedo infundado a perder su plaza ante la llegada de cupos reservados a mujeres en futuras convocatorias.

Estas situaciones han derivado en múltiples denuncias internas y han abierto un debate urgente sobre el uso "fraudulento" de la Ley Trans. Interior estudia cómo blindar su aplicación para evitar perversiones del espíritu con el que fue concebida.