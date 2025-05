El jefe de unos de los bomberos de los cambios de sexo fraudulentos lo defiende ante Interior

Cuatro días después de que EL PERIÓDICO destapara dos casos de cambios de sexo en el cuerpo de Bombers de la Generalitat —uno en Badalona y otro en Vic—, ambos bajo sospecha por no haber ido acompañados de ningún cambio visible de identidad ni comportamiento, el foco se ha desplazado inevitablemente al Departament d’Interior.

Durante unas jornadas institucionales contra la LGTBIfobia en los cuerpos de emergencia, celebradas este 15 de mayo en la misma 'conselleria', el caporal responsable del bombero de Vic, identificado por las iniciales D.R., ha salido en su defensa. Lo ha hecho en un turno de preguntas abierto, al final de la primera parte del acto, y con una intervención que ha incomodado a los presentes.

“Tanto en Badalona como en Vic tenemos a una persona que es hombre y se siente mujer. En su defensa, me gustaría explicaros que, por comportamiento, es una persona ejemplar: cumple con su trabajo, nunca ha faltado al respeto a nadie. Es muy sensible. Un día nos comentó que se sentía mujer y no quería que eso os llegara a través de terceras personas. Nosotros lo tratamos exactamente igual”. El caporal, Pius Dòniga, ha denunciado el "silencio institucional" en torno al caso, y ha denunciado el posicionamiento que, a su juicio, ha tomado el Govern.

“Él está en manos de psicólogos y abogados. Es muy feo por parte de la Generalitat que se irá en contra este colectivo por el mal uso. La ley ha salido, y él se ha acogido a ella. Nadie le ha ofrecido ayuda, ni ningún responsable de la Generalitat se ha puesto en contacto con él. Yo lo defenderé. El uso que haga de la Ley o su cambio de personalidad no me corresponde a mí juzgarlo. Yo lo defenderé siempre. Quiero que la Generalitat sea más sensible y que trabajemos este problema, porque nos afecta a todos”, ha concluido de forma muy contundente y con múltiples aplausos. El caporal se ha referido a D.R. con el artículo masculino genérico.

Interior, a favor de la Ley Trans

Tras la intervención del caporal de Vic, ha tomado la palabra la directora del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme, para responderle: "Estamos absolutamente en el lado del colectivo LGTBI y más aún del colectivo trans. Pero evidentemente, la Generalitat estará totalmente en contra de que se cometan fraudes de ley. No me voy a referir al caso de Vic, porque no lo conozco, pero sí quiero decir que esto es un gran desafío”.

Alfageme ha señalado que en Catalunya —y en todo el Estado español— se está detectando una estrategia organizada de instrumentalización de la ley. "Sabemos que hay hombres cis que no son personas trans, que están haciendo una confrontación directa, un activismo machista y tránsfobo clarísimo, para aprovechar las reservas de plaza y, de paso, combatir la ley trans. Es un problema estructural. Por eso la Generalitat será contundente”.

Y ha añadido Alfageme: “Una cosa es hablar de los derechos y la legitimidad que tienen las personas trans de acceder a lo que les corresponde. Ahí estaremos, acompañando y protegiendo. Pero hemos hecho un posicionamiento claro porque sabemos que hay amenazas reales: personas que no son trans y que utilizan esta ley para otros fines. Y no debemos olvidar que la ley trans no está hecha para todo el mundo, sino para las personas trans”.

Parlon: "Seremos contundentes"

La 'consellera' de Interior, Núria Parlon, ya ha reaccionado en dos ocasiones distintas afirmando que el Govern adoptará “medidas contundentes” si se confirma el uso fraudulento de los procedimientos de cambio registral de sexo en cuerpos de emergencia.

Fuentes de Bombers, por su parte, confirman que no ha llegado ningún documento oficial ni comunicación desde Interior sobre el caso de Vic, lo genera desconcierto en torno alcaso. Sin embargo, lo mencionados cambios de sexo han abierto una profunda grieta entre los derechos individuales y el uso estratégico de una ley diseñada para proteger a un colectivo históricamente discriminado.