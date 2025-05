La fusión de la Diagonal con Glòries creará el paso de peatones más grande de Barcelona

En tiempos de júbilo blaugrana viene bien la metáfora futbolera para entender este asunto urbanístico. Para que el Barça funcione en el campo es imperativo que todo fluya a nivel técnico, físico, mental y alimentario. Es decir, lo que sucede en esos 90 minutos de juego no es casualidad; es el resultado de una acción global y coordinada. Ahora vayamos a Glòries. La plaza conseguirá su objetivo de gran ágora barcelonesa si el núcleo ejerce su papel de remanso de paz alejado del tráfico, pero se quedará a medio camino si el entorno inmediato no aporta continuidad a esta filosofía de ciudad para las personas. En el cruce entre Badajoz con Diagonal, por ejemplo. Ahí está pendiente una inmensa lengua peatonal que unirá la avenida con el parque de la Canòpia. Pero antes será menester romper con un 'statu quo' que hoy no beneficia a nadie: bus, Tram, coches, motos, bicis y peatones malviven en uno de los cruces más delicados del Eixample de Cerdà. Un enjambre viario con solución que pasará por crear el paso de peatones más grande de la ciudad.

Para no dejar nada importante fuera de la ecuación, este diario ha mantenido una larga conversación con el director de los servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomila. "Ahora, si vienes andando por la Diagonal, llegar al centro de la plaza es muy complicado, de hecho, no se puede hacer de manera directa, tienes que dar vuelta. Este proyecto soluciona este problema, habilitando una entrada natural y prioritaria para los que vengan andando desde la avenida". Pero conseguirlo requiere de cambios profundos en la configuración actual.

Cortes ferroviarios

La construcción del túnel viario generó un nuevo paso en la Gran Via entre Badajoz y la Rambla del Poblenou. En enero de 2024 empezaron las obras de reurbanización del lado montaña y el consistorio acaba de licitar las obras del lado mar, que incluyen el desdoblamiento de las vías del tranvía y la modificación del trazado ferroviario en su entrada a Glòries. Está previsto que estas obras empiecen antes de que termine el año. Habrá cortes del tranvía y modificaciones urbanísticas importantes de las que este diario ya les dio buena cuenta el lunes.

El Trambesòs, entrando en Glòries desde Gran Via / Ferran Nadeu

La clave, cuenta Gomila, está en la configuración del tranvía, que ahora tiene dos ramales independientes que, desde Glòries, van hacia el Besòs cruzando la calle de Badajoz. Por debajo va la línea de la Diagonal, la T4. Por arriba, hacia Gran Via, siempre partiendo desde la misma plaza, el pasillo de las líneas T5 y T6. El proyecto prevé que las tres líneas del Trambesòs vayan por la Diagonal hasta Ciutat de Granada, punto en el que se produciría la división. De esta manera, y con tranvías y viandantes por separado y sin cruzarse, el paseo central de la Diagonal puede entrar directamente a la Canòpia con un paso de peatones de 180 metros cuadrados, el de mayor superficie de toda la ciudad.

Cómo evitar el embudo

"Este diseño -explica Gomila- permitirá que el tiempo semafórico del nuevo paso de peatones y de los dos sentidos del tranvía coincidan, con lo que ambos tendrán un verde largo y prioritario". Es uno de los problemas del esquema actual, ya que con el refuerzo de la T4 (dos tranvías más) se ha creado un cierto embudo en el acceso a Glòries que está generando largas esperas para el Tram a la hora de cruzar la plaza. Todos los elementos dejarán de competir, puesto que bicis, peatones y tranvías pasarán al mismo tiempo, lo que reduce la negociación al tiempo que requieran el bus (líneas V25, V23 y H12, en ambos sentidos) y los coches que suben por Badajoz.

El ramal de Gran Via del Trambesòs, entrando en Glòries / Ferran Nadeu

La obra también traerá cambios en Diagonal con Ciutat de Granada, un cruce que ahora se puede hacer en coche en sentido mar pero que quedará anulado con la reurbanización: los coches que salgan del aparcamiento del centro comercial tendrán que girar sí o sí hacia la derecha, esto es, hacia Glòries. Otra modificación importante, en Gran Via, será el desdoblamiento de las vías del tranvía. Esto generará una situación insólita en Barcelona: el primer carril bus-tranvía de la ciudad. Hay una primera vez para todo.