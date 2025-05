Collboni anima a la oposición a tejer "acuerdos" ante las críticas a su remodelación del gobierno

Dar impulso a la segunda parte del mandato, sobre todo a las áreas de Promoción Económica y de Derechos Sociales. Este es el objetivo que persigue el alcalde, Jaume Collboni, con la remodelación de su gobierno, anunciada este martes. Un día después de dar a conocer estos cambios, el primer edil ha defendido que la reorganización responde a la necesidad de redistribuir la riqueza y "reducir las desigualdades" en Barcelona.

La capital catalana "crece económicamente a buen ritmo, tiene una tasa de parados relativamente baja, y me preocupa que esta riqueza que se está creando se redistribuya en criterios de equidad y de justicia social", ha explicado en declaraciones a los periodistas desde Bruselas, donde ha propuesto el dictamen en materia de vivienda en el 166 plenario del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo.

"Un nuevo impulso"

"Estamos en el ecuador de mandato y, cuando uno llega, lo que hace es una redistribución de las competencias dentro de los miembros de gobierno para dar un nuevo impulso", ha afirmado. Sin embargo, estos cambios no han convencido en absoluto a los grupos de la oposición. Un día después del anuncio de los cambios, con los que se incorpora una quinta tenencia de alcaldía y se traspasa de área la carpeta de Vivienda, los líderes de Junts, BComú y PP, Jordi Martí, Janet Sanz y Daniel Sirera, respectivamente, han comparecido para mostrar su descontento.

Consciente de estas críticas, el alcalde ha hecho un llamamiento a la oposición para que "sumen con propuestas, con puntos de vista discrepantes, pero que sumen para encontrar soluciones". Con la decisión de seguir gobernando en solitario -con 10 concejales- lo que que queda de mandato, será más necesario que nunca tejer acuerdos que permitan impulsar las políticas. Por eso, el alcalde ha recalcado que de la oposición espera "acuerdos y aportaciones constructivas".

Un "fracaso"

La reacción mayoritaria en la oposición es de "fracaso", ya que consideran que el alcalde ha hecho esta remodelación porque su gobierno en minoría de 10 concejales "no ha funcionado". Con este cambio, "reconoce él solito su fracaso", ha afirmado Sanz, que ha recalcado que el ejecutivo "no está a la altura de lo que necesita la ciudadanía". Esta suele ser una crítica habitual por parte de los grupos de la oposición, que se quejan de que los socialistas no impulsan ningún proyecto destacado ni compartido de ciudad.

Para Martí, es también el resultado del "plantón de ERC" al rechazar de manera definitiva entrar en el gobierno socialista, al que el líder de Junts acusa de actuar con "frivolidad política". En estos dos años de mandato, ha constatado "un espectáculo lamentable de promesas incumplidas y de negociaciones fallidas" que han desembocado en un gobierno "débil" que "va tirando sin coherencia". "Barcelona merece mucho más que un cambio cosmético".

En la misma línea se ha pronunciado Sirera, que coincide con Sanz y Martí al considerar que el gobierno tiene ahora más tenientes de alcalde (cinco) y comisionados (doce) que concejales, que quedan cuatro rasos. "Es una remodelación que no sirve para nada, que intenta tapar las carencias gravísimas del gobierno y que no consigue que Barcelona mejore nada", ha criticado. Ha lamentado especialmente que no haya hecho cambios en el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, "que ha convertido a Barcelona en la ciudad más insegura de España".

El cambio en vivienda, a las puertas de la reforma del 30%

Uno de los cambios más comentados es el traspaso de la espinosa cartera de Vivienda, que estos dos años ha quedado incluida en la macroárea de Laia Bonet y que ahora asumirá Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía. Para Sanz, este movimiento es "una declaración de intenciones" que refleja la "manera de entender" la vivienda por parte del gobierno, "una mercancía". "Está diciendo que puede especular", ha añadido.

Precisamente este cambio se produce cuando está en marcha la negociación para modificar la norma del 30% de reserva a vivienda asequible, que el gobierno municipal quiere empezar a tramitar en la comisión de Urbanismo del martes que viene. Junts mantiene su puerta abierta a dialogar -de hecho ha confirmado Martí que hay conversaciones-, pero avisa que "es indiferente el teniente de alcalde" que esté al frente de la cartera porque "el problema es el liderazgo" de Collboni. "Esta remodelación no ayuda en absoluto a desencallar los grandes temas de ciudad. Al contrario, lo complica más".

ERC se mantiene al margen

El único partido que no ha criticado la remodelación este miércoles es ERC, que el sábado enterraron el bipartito que estuvo a punto de aprobarse hace un año y se dan por satisfechos con una mesa bilateral que oficialice su posición de aliado preferente. Sobre ella ha hablado Sirera, que lo ve como "un acuerdo de tapadillo" entre los republicanos y los socialistas, y también Sanz, que dice que en estos dos años han echado de menos la "exigencia" de ERC y ve su decisión de quedarse en la oposición como una "marcha atrás".