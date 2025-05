El cambio climático provocará un aumento de hasta 4,5 grados de la temperatura media del área de Barcelona a finales de siglo

"Todas las previsiones muestran una tendencia clara al aumento de las temperaturas mínimas y máximas". Un reciente estudio europeo refleja que las temperaturas el área de Barcelona corren el riesgo de aumentar en más de cuatro grados hacia finales de siglo. De cumplirse estas previsiones, aumentarían exponencialmente los días de calor y de calor extrema, se multiplicarían las noches tropicales, las tórridas y las denominadas infernales —es decir, aquella en las que la temperatura durante la noche no baja de los 30 grados— y las olas de calor serían más frecuentes. "Es una mala noticia. Los datos actuales son más pesimistas que los datos de hace 10 años", ha explicado Guille López, consejero de Acción Climática del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que, en una rueda de prensa en El Prat de Llobregat, ha explicado que las previsiones más recientes muestran que la metrópolis de Barcelona puede llegar a sufrir cuatro olas anuales más que ahora en 2100 y que, a su vez, también durarán más días.

Son conclusiones del proyecto ICARIA, en el que el AMB participa como socia y que tiene por objetivo desarrollar herramientas de evaluación de riesgos relacionados con el cambio climático, modelizar impactos directos e indirectos de fenómenos climáticos, así como reducir los riesgos "mediante acciones de adaptación sostenibles y efectivas". La administración metropolitana señala así que el incumplimiento de los acuerdos de París de 2015 sobre el clima empujan al territorio metropolitano a temperaturas "mucho más elevadas" que las previstas una década atrás.

Por ello, las previsiones actuales hablan de una media de 70 días más al año con temperaturas por encima de los 30 grados. Una cifra que podría escalar hasta los 83 días. Según los resultados expuestos por el AMB, en 2100 habrá, al menos, otros 20,5 días de calor extremo al año —por encima de los 35 grados—, 74 noches tropicales más y 47,2 noches tórridas adicionales.

El escenario más probable es, según el estudio de ICARIA —que ha contado con la colaboración de la Fundación para la Investigación del Clima (FIC)—, que las temperaturas aumenten ente 1,7 y 3,7 grados de media en la conurbación barcelonesa, sin embargo, los escenarios más pesimistas, que varían en función de las medidas para paliar la crisis climática que se aplique, auguran un aumento de hasta 4,5 grados de media. El acuerdo de París contemplaba una subida de entre 0,8 y 2,5 grados, muy por debajo de los últimos modelos evaluados. Estas nuevas cifras actualizan así los estudios elaborados por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) e incorporan los escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que prevé también "distintos escenarios de cambios socioeconómicos hasta 2100.

El AMB recuerda que el IPCC ya destacó en su último informe que un calentamiento global de 1,5 grados "podría provocar 30.000 muertos adicionales al año por calor extrema en Europa". Así, el territorio metropolitano sufre además las dificultades inherentes al clima mediterráneo, como son las sequías, las inundaciones o el riesgo de incendios forestales.

La alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, y el consejero delegado de Acción Climática del AMB, Guille López. / AMB

Afectaciones en el presente

Pese a la alarma que suponen las cifras previstas para el 2100, con los meses más cálidos del año ya en el radar, López ha incidido en los problemas que supone el calor en la actualidad en la metrópolis de Barcelona, en la que unas 526.000 personas —alrededor del 16% de la población— son "especialmente vulnerables" a las altas temperaturas. La mayoría de estas personas se ubican así en zonas más densamente pobladas y/o con vulnerabilidad social.

Se dibujan así tres grandes ejes: el Besòs, que integra Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Montcada i Reixac y algunos barrios de Barcelona; el área del Llobregat, con L'Hospitalet, Cornellà y algunos barrios de Esplugues; y, además, barrios de Barcelona como Ciutat Vella, Sants, Montjuïc y Horta-Guinardó.

Desde el AMB han recordado que este incremento de temperaturas "tiene un impacto directo en la población, en las infraestructuras y en la planificación urbana" y han puesto como ejemplo la dilatación de las vías ferroviarias o el sobrecalentamiento de las baterías de las bicicletas eléctricas de alquiler. "Las crisis climáticas no son una amenaza lejana, sino una realidad presente", ha subrayado López.

Refugios climáticos

Guille López ha insistido en que, desde el AMB no solo trabajan para "reducir las emisiones" y evitar así los peores escenarios, sino que también buscan "adaptar el territorio", sobre todo, para las personas más vulnerables a estas olas de calor que cada vez irán a más y que no pueden soportar temperaturas extremas. Además de los datos del estudio, López, acompañado de la alcaldesa de El Prat, Alba Bou, ha explicado que la administración ha trabajado parar ampliar la oferta de refugios climáticos. Así, este año, el inventario de refugios alcanzará los 244, un 31% más que en el verano de 2024. Aunque no solo, la eliminación de las restricciones por sequía ha sido unos de los principales factores que ha permitido adaptar y aclimatar espacios exteriores para incluirlos en el listado de refugios metropolitanos.

"Lamentablemente, no todo el mundo puede pagarse unas vacaciones o disponer de aire acondicionado durante los meses más calurosos del año ―asume el consejero delegado de Acción Climática del AMB―, por eso es necesaria la red de refugios climáticos como servicio básico para la ciudadanía".

Así, este 2025 el AMB prevé sumar 58 nuevos refugios climáticos a la oferta metropolitana —la ciudad de Barcelona dispone, ella sola, de unos 390 espacios—, que darán cobertura a más de 1.200.000 personas —de nuevo, sin contar la capital catalana— durante los meses de verano en 31 municipios (siete más que el año pasado). Una vez agregados los nuevos espacios, la red de refugios estará compuesta por 151 equipamientos municipales —como, por ejemplo, bibliotecas, centros cívicos, casales de personas mayores, mercados o polideportivos—, 71 parques —ya sea de gestión metropolitana o municipal— y 22 piscinas públicas.

El ente remarca que se dará servicio así al 80,5% de los habitantes de los municipios que forman la red de refugios (XMRC, por sus siglas en catalán), lo que comporta que ese porcentaje de personas dispongan de un refugio climático a menos de diez minutos, a pie, de casa. Además, en lo que respecta a la población más vulnerable al calor ―medida por el AMB a través del Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVAC)― la cobertura ofrecida por la red de refugios se eleva hasta el 82,5% en todo el territorio metropolitano.