Barcelona desalojará tres fincas de Vallcarca expropiadas en 2015 y ocupadas por familias vulnerables

El Ayuntamiento de Barcelona continúa con la reactivación del proyecto urbanístico de Vallcarca, que estuvo paralizado durante más de dos décadas. Tras el reciente desmantelamiento del campamento de chabolas para construir el futuro Parque Central del barrio, el consistorio se centra ahora en recuperar tres fincas que expropió en 2015, ubicadas en la zona donde está prevista una rambla verde y una área pacificada. Los inmuebles, al haber pasado tantos años vacíos y sin ninguna obra en curso, han terminado siendo ocupados por familias en situación de pobreza, que ahora serán desalojadas, según ha podido confirmar este diario.

Como estas fincas son de titularidad municipal, el ayuntamiento tiene la potestad de llevar a cabo una recuperación de las propiedades de oficio, sin necesidad de acudir inicialmente a los tribunales. Si los ocupantes no abandonan voluntariamente los inmuebles, podría ordenarse el desalojo forzoso. Fuentes municipales señalan que los tres expedientes para recuperar las propiedades, iniciados el pasado mes de marzo, constatan que en estas fincas se dan condiciones de infravivienda.

Los edificios afectados se encuentran en la parte alta de la avenida de Vallcarca, en los números 83 y 87, y en la calle Farigola, número 3. Las parcelas de la avenida de Vallcarca están calificadas como suelo de equipamiento, mientras que la de Farigola está destinada a vivienda protegida y forma parte de las actuaciones previstas para ampliar las aceras en el marco de la futura área pacificada para el barrio.

Según ha podido saber este diario, en los últimos días algunos de los vecinos recibieron una notificación del ayuntamiento en la que se les informaba de esta situación y se les requería que abandonaran voluntariamente los inmuebles.

Personas afectadas

Según la asociación vecinal Som Barri, en la finca de la calle Farigola viven familias de origen gitano-rumano que fueron desalojadas del campamento de chabolas la semana pasada. En los otros dos edificios, que son bloques de viviendas, también residen familias en situación de pobreza. Som Barri calcula que en total hay unas 50 personas afectadas, entre ellas una docena de menores escolarizados en el barrio.

I. M. ocupa desde el 2019 en uno de los pisos de la avenida de Vallcarca con sus dos hijas, de 15 y 5 años. "No tengo cita con Servicios Sociales hasta el 30 de mayo", explica a este diario, lamentando que no dispone de ninguna alternativa habitacional. "Una señora mayor del barrio me ha ofrecido una habitación para mi hija mayor. Ella podrá quedarse allí temporalmente, pero yo no tengo dónde ir. Estoy intentando alquilar algo por la zona, pero no puedo pagar 1.000 euros o más por un piso", añade. I. M., que trabaja como lampista por cuenta propia, señala que su condición de autónomo con ingresos bajos le dificulta aún más el acceso a una vivienda de alquiler. Está en proceso de solicitar un informe de vulnerabilidad para acreditar su situación, y asegura que en los dos bloques de la avenida hay más familias en situaciones similares.

Reactivación del plan urbanístico de Vallcarca

El Ayuntamiento de Barcelona ha retomado este mandato la transformación urbanística que Vallcarca tiene pendiente desde hace dos décadas. Una situación de provisionalidad enquistada que se ha alargado más de 20 años y que ha favorecido la aparición de asentamientos en solares vacíos y la ocupación de inmuebles por personas vulnerables.

El proyecto original de reurbanización de la avenida de Vallcarca se aprobó en 2002, durante el mandato de Joan Clos. Preveía una gran rambla verde que conectara la plaza de Lesseps con el viaducto de Vallcarca, lo que implicaba la expropiación y derribo de numerosas fincas. Durante los primeros años se iniciaron algunos derribos. Sin embargo, la crisis económica frenó el proyecto, dejando un paisaje urbano degradado, con solares vacíos, espacios públicos poco cuidados y edificios en mal estado.

En 2015, el consistorio impulsó una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para actualizar el proyecto. A la rambla verde se añadió la construcción de un Parque Central en la parte alta de la avenida de Vallcarca, junto al viaducto. El actual gobierno de Jaume Collboni se ha marcado como objetivo que el parque esté terminado antes de finalizar el mandato en 2027. Para ello, el pasado 8 de mayo se procedió al desalojo del campamento de chabolas que ocupaba ese espacio.

Respecto a la rambla verde, el gobierno municipal ha insistido en que es una “prioridad” culminar el proyecto. Para hacerlo realidad, tendrán que terminar el proceso de expropiación y demolición de fincas iniciado en los años 2000, y desalojar los edificios ya expropiados que aún están ocupados.